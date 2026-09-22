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Sopel v palivovém filtru a písek v nádrži. Čínská auta v Rusku hromadně kolabují

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
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Moderní motory vyžadují benzin bez velkého množství síry a nečistot, takový teď ale rozbombardované ruské rafinerie nejsou schopné nabídnout. To, co nyní produkují, sotva pozřou žigulíky ze sovětských dob.

Čerpací stanice v Moskvě
Dlouhé fronty u čerpacích stanic, omezený příděl a nekvalitní palivo provázejí už několik měsíců ruské motoristy.Foto: MSK Agency
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„Počet majitelů vozů značek Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda a Jetour mířících neplánovaně do autoservisů se zvýšil minimálně šestkrát. U těchto vozů dochází k poruchám motorů a palivových systémů,“ uvádí telegramový kanál Mash.

Problém spočívá v tom, že motory aut z Číny jsou dimenzovány pouze na „benzin se stabilním složením paliva, moderními přísadami a minimálním množstvím nečistot“. Lidé však nyní tankují palivo, „které se liší svými vlastnostmi“, píše Mash.

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Ruský časopis Motor, který monitoruje stížnosti majitelů aut na současnou kvalitu benzinu, citoval zkušenosti jednoho z postižených: „Někteří mají v palivovém filtru nějaký sopel, další písek v nádrži nebo jiné nečistoty, třeba i vodu. V servisu mi doporučili vyčištění vstřikovačů asi za 14 tisíc rublů. A potvrdili, že kvalita paliva se výrazně zhoršila.“

Podle Mashe vypadá typický průběh závady takto: „Nejprve bez varování selžou vstřikovače, poté vysokotlaké palivové čerpadlo a zapalovací svíčky. Následně se na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka. Motor přestane táhnout a stoupá spotřeba paliva.“

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Majitel vozu Chery Tiggo 7 Pro Max se podělil o zkušenost s benzinem na okupovaném Krymu. Poté co zde v létě natankoval, jeho auto „cukalo“ a pak na semaforech definitivně zhaslo. V servisu odhalili nízký tlak v palivovém potrubí, příčinou bylo ucpané sítko filtru v palivové nádrži.

Jenže sítko u tohoto vozu nelze rozebrat a na náhradní díly se u čínských aut v Rusku čeká několik týdnů. Technici v servisu si prý ale poradili — sítko rozřízli, vyčistili a znovu sestavili. Celé to vyšlo na 30 tisíc rublů, asi osm tisíc korun.

„Čínské motory jsou citlivé na kvalitu paliva, ostatně jako jakékoli jiné moderní maloobjemové přeplňované agregáty,“ vysvětluje na serveru Gazeta viceprezident Národní automobilové unie Jan Heitzeer. „Téměř všechna čínská auta jsou vybavena přeplňovanými motory s objemem od 1,5 do dvou litrů, které pracují na maximální výkon. Nijak se neliší od evropských motorů s podobnými vlastnostmi, ty jsou ohroženy také,“ varoval odborník.

Podle Heitzeera je však největším problémem současného ruského benzinu síra, kvůli jejíž vysoké koncentraci často na autě selže jako první katalyzátor. To Gazetě potvrdil i Alexandr Pachomov z ruského Svazu automobilových služeb, který za této situace doporučuje výrazně zkrátit výměny motorového oleje.

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„Přidaná síra ve spalovací komoře vede k vyšší koncentraci oxidu siřičitého v plynech z klikové skříně. Číslo zásaditosti oleje, které charakterizuje jeho ochranné vlastnosti, se v důsledku toho rychle snižuje,“ uzavírá Pachomov.

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