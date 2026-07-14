Slavný designér Leclercq dostal od Putina ruské občanství. Čeká ho přísaha věrnosti

Autor exteriéru populárních modelů BMW X5 nebo X6 a současný šéfdesignér Citroënu Pierre Leclercq už nejspíš balí kufry do Moskvy. Jak informuje místní tisk, jeden z nejznámějších tvůrců automobilového designu současnosti je od včerejšího dne oficiálně ruským občanem. Zatím se jen spekuluje, co chce v Rusku vlastně dělat.
„Pierre Leclercq, narozen 29. července 1972 v Belgii,“ uvádí se v dekretu, který zveřejnily oficiální stránky prezidenta Ruské federace. Leclercq je v něm uveden mezi dvanácti osobami, kterým včera Putin udělil ruské občanství. Jako první přinesla informaci státní tisková agentura TASS.
Na svém instagramovém profilu však Leclercq stále vystupuje jako šéf designu francouzské značky Citroën, kterým je už od listopadu 2018. Není tedy jisté, jak s ruským občanstvím hodlá naložit a proč o něj Putina vlastně požádal.
Ruský tisk však má o motivech tohoto slavného Belgičana už víceméně jasno. Například deník Gazeta sice připouští, že zatím neexistují žádná veřejně dostupná prohlášení designéra o jeho motivaci, avšak „širší kontext“ je prý znám. „Od roku 2022 o ruské občanství žádá mnoho zahraničních profesionálů, kteří sdílejí tradiční hodnoty a vidí v Rusku perspektivu,“ píší noviny se zvláštním důrazem na datum, kdy Rusové rozpoutali největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války.
Gazeta v této souvislosti zmiňuje amerického novináře Christophera Helaliho, který svůj záměr požádat Putina o ruské občanství přednesl v červnu na ekonomickém fóru v Petrohradu. „Leclercq se mohl vydat podobnou cestou a v Rusku vidět příležitost k profesnímu uplatnění,“ spekuluje Gazeta. Zároveň připomíná, že „po získání občanství je designér povinen do jednoho roku složit přísahu věrnosti jako občan Ruské federace, v opačném případě může být jeho udělení neplatné.“
Leclercqova kariéra automobilového designéra začala v roce 1998 u italské firmy Zagato, která navrhovala design pro exkluzivní značky, jako je Ferrari, Maserati, Aston Martin nebo Lamborghini. Následovaly roky u Fordu Ghia, kde nakreslil interiér vozu Ford Streetka.
Zlom ale přišel až s rokem 2000, kdy Leclercq nastoupil k BMW a navrhl zde svá dosud nejznámější auta: Druhou generaci BMW X5 (E70) a první generaci X6 (E71). O jedenáct let později byl povýšen na šéfa designu divize M. Jen o dva roky později však z Mnichova nečekaně odchází k čínské automobilce Great Wall Motors, aby pak před nástupem k Citroënu ještě stihl angažmá u korejské značky Kia.
„Příchod designéra kalibru Pierra Leclercqa do Ruska otevírá obrovské možnosti pro domácí automobilový průmysl,“ pochvaluje si Gazeta. Ani ona však netuší, která ruská automobilka bude mít nakonec to štěstí.
Noviny prý zaslaly dotazy tiskovým oddělením společností AvtoVAZ, GAZ a UAZ s otázkou, zda by byly ochotny najmout zahraničního specialistu. „Až dosud však redakce neobdržela žádnou odpověď,“ končí svůj příspěvek Gazeta.
KVÍZ: Znáte slavné architektonické skvosty? Kde stojí Alhambra nebo Tádž Mahal?
Možná se právě letos v létě chystáte vyrazit do světa za kulturními památkami. V našem kvízu si můžete otestovat, zda víte, ve kterých městech a státech hledat budovy, chrámy, mosty či mrakodrapy, na jejichž vzniku se podíleli ti nejznámější světoví architekti.
Tvrdá obžaloba Nedvěda a spol. Španělská stopa přitom vede k překvapivému jménu kouče
Druhý pokus o angažování zahraničního trenéra k reprezentaci vypukl. Ale může být cizinec spasitelem? A proč český fotbal nemá nachystané kandidáty z vlastních řad? Obojí spolu úzce souvisí.
Do Irska autem se třemi psy. Začínáme cestu, která prověří nás i naši obytnou dodávku
Tři velcí psi, obytná dodávka a téměř měsíc na cestách. Vyrazili jsme z Prahy až na západ Evropy, odkud nás čeká trajekt do Británie a následně do Irska. V novém seriálu budeme sdílet nejen místa, která stojí za návštěvu, ale i praktické zkušenosti z cestování autem se psy. Začínáme první částí cesty, která skončila kdesi na pobřeží mezi Irskem a Anglií.
„V rozporu s morálními hodnotami.“ Oblíbené destinace nevpustily loď s LGBTQ+ turisty
Přes dva tisíce LGBTQ+ turistů muselo minulý týden během plavby Středomořím narychlo měnit plány. Jejich výletní loď Scarlet Lady totiž odmítlo přijmout Turecko a následně i Egypt. Podle tureckých úřadů bylo chování cestujících v rozporu s „morálními hodnotami“ země.
„Kokain chudých“ místo žoldu. Přeživší wagnerovci našli nový zdroj peněz
Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina po smrti svého zakladatele Jevgenije Prigožina nezmizela. Pod vedením jeho syna Pavla si v Africe vybudovala impérium založené na obchodu se silným opioidem přezdívaným „kokain chudých“. Výnosy z jeho prodeje i monopol na distribuci dnes patří k hlavním zdrojům financování skupiny, díky kterému si žoldáci udržují i kontrolu nad tamními zlatými doly.