Škoda je dvojkou na evropském trhu: Elroq v prodejích předstihl spalovací Karoq

Nejvíc se mladoboleslavské automobilce daří v Německu, kam se dodávky zvýšily o pětinu a dosáhly historického maxima. V Česku narostl prodej o 6,9 procenta na 48 900 aut.
Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila celosvětově výrobu meziročně o 6,4 procenta na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply o 9,1 procenta na 555 700 aut. Z toho 468 300 vozů Škoda prodala v Evropě, což znamená druhé místo na trhu. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Největší tuzemská automobilka zvýšila od ledna do konce června meziročně provozní zisk o 6,3 procenta na 1,366 miliardy eur, což je v přepočtu přes 33 miliard korun. Stejným tempem vzrostly tržby na 16 miliard eur (přes 387 miliard Kč). Rentabilita tržeb zůstala na 8,5 procenta. Růst je výsledkem vysokého prodeje, zodpovědného přístupu k nákladům a efektivního využívání synergií v koncernu Volkswagen i ve skupině objemových značek Brand Group Core, uvedla dnes Škoda.
"Zvýšili jsme tržní podíl v Evropě, pokračovali jsme v globálním rozvoji a v náročném prostředí jsme dále zlepšili hospodářské výsledky. Tento úspěch je založen na tom, že nasloucháme našim zákazníkům, nabízíme správné produkty ve správný čas a neustále zvyšujeme efektivitu podnikání prostřednictvím úsporného programu Next Level Efficiency+," uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer. Investice vzrostly o 5,4 procenta na 825 milionů eur.
Dodávky v Německu dosáhly historického maxima 120 400 vozů, což představuje meziroční nárůst téměř o pětinu. V Česku firma zvýšila prodej o 6,9 procenta na 48 900 aut. ve Velké Británii zvýšila odbyt o 6,6 procenta na 46 600 vozů a v Indii, kde rovněž vyrábí, rostla o 7,4 procenta na 35 700 vozidel. Dvojciferný růst zaznamenala v Polsku, Itálii nebo Rakousku.
Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 96 500 dodanými vozy, následovaná modely Kodiaq (74 600), Kamiq (65 400) a Fabia (61 900). Celosvětové dodávky elektromobilu Elroq dosáhly 59 900 kusů a učinily z něj pátý nejprodávanější vůz značky, který o 10 tisíc prodaných vozů předstihl sesterský Karoq se spalovacími agregáty. Další elektromobil Enyaq oslovil globálně 48 300 zákazníků. Díky tomu je značka Škoda čtvrtou nejprodávanější značkou elektromobilů v Evropě. Celosvětově zvýšila prodej elektromobilů o 48 procent na 108 200 vozidel. Dodávky plug-in hybridů se zvýšily o 11,8 procenta na 24 100 vozů.
Škoda v květnu spustila sériovou výrobu nového elektromobilu Epiq v závodu Volkswagen Navarra ve španělské Pamploně. Tento krok, spolu s přesunem další části výroby modelu Škoda Octavia Combi do závodu v Kvasinách, umožní automobilce zachovat si v hlavním závodu v Mladé Boleslavi vlastní výrobní kapacitu pro plně elektrický vrcholný model Peaq.
Škoda Auto nyní nabízí 14 modelů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, má výrobní kapacity ve Španělsku, na Slovensku, v Kazachstánu a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále ve Vietnamu a na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Zaměstnává celosvětově přibližně 40 tisíc pracovníků a je aktivní na téměř 100 trzích.
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