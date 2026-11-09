Rusové si oblíbili čínská telefonní čísla. Když pak sednou do auta, nestačí se divit

Kombinace čínského telefonního čísla a čínského automobilu není pro jeho majitele v Rusku žádnou velkou výhrou. Hackerům usnadňuje dálkové zotročení aut, za jejich „osvobození“ pak požadují výkupné.
Majitelé crossoverů značky Li Auto byli v Rusku zasaženi hackerským útokem – informuje o tom časopis Motor. Zločinci napadli hlavní účet pro dálkovou správu vozidla a začali škodit: zablokovali klimatizaci, infotainment či další digitální funkce přístupné na dálku. Následně po majiteli auta požadovali výkupné.
Jádro problému tkví ve způsobu, jakým automobilka ověřuje oprávněný přístup k účtu. Verifikace totiž probíhá přes telefonní číslo, které má v případě ruských majitelů velmi často čínskou předvolbu. Auta, která hackeři na dálku napadli, mají bez výjimky právě číslo operátora z Číny.
Způsob, jakým útočníci dokážou identifikovat majitele auta, není dosud bezpečně potvrzen. „Podvodníci zřejmě porovnávají VIN s uniklými databázemi pojišťoven,“ vyjádřil se pro ruský web Autonews spoluzakladatel klubu majitelů vozů značky Li Auto Alexander Rasskazov.
Redaktoři portálu kontaktovali také poškozené majitele. První z nich popsal, jak mu po výjezdu z parkoviště zcela zhasl přístrojový panel vozu. Když auto restartoval, objevil se na obrazovce QR kód pro opětovnou aktivaci vozu.
Další postižený majitel nebyl schopen vůbec nastartovat. Uvedl, že auto nereagovalo na Bluetooth klíč a nefungovaly ani displeje v interiéru. „Mohl jsem nastartovat pouze s fyzickým klíčem. Když jsem vyjel z podzemní garáže a obnovilo se internetové připojení, na obrazovce se objevila čínská zpráva s žádostí o aktivaci auta,“ přibližuje událost řidič. Během deseti minut se mu pak ozval i útočník. „Řekl, že má hlavní účet k mému autu, a nabídl, že mi ho prodá za 45 tisíc rublů,“ doplnil.
Ačkoliv se zdá být situace zoufalá, ruský Autonews má pro majitele Li Auta hned dvě dobré zprávy: Tou první je fakt, že hackeři výrazně zlevnili. Když loni napadli čínská auta poprvé, požadované výkupné bylo pětkrát vyšší. Druhou dobrou zprávou je, že dovozce už pracuje na tom, aby se účet k autu napříště neověřoval přes čínský telefon, nýbrž přes e-mailovou adresu.
Vlastnictví čínského telefonního čísla je mezi Rusy od začátku války s Ukrajinou takřka nutností. Je to jediný způsob, jak zprovoznit čínská auta i některou elektroniku pocházející z šedého dovozu, která byla původně určena jen pro čínský trh. Automobilky registraci účtu mimo Čínu nepodporují a vyžadují verifikační SMS zaslanou výhradně na telefonní číslo s předvolbou +86.
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