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Zajímavosti

Rusové se vrací o sto let zpátky. Z aut přesedají na koně, kvůli nedostatku benzinu

ČTK

Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic, při vyjížďkách do lesa či při obhospodařování polností, uvedl zpravodajský kanál Maks, působící v sociální síti Telegram.

FILE PHOTO: Cars queue to refuel at a petrol station in Rostov-on-Don
Fronta u jedné z ruských čerpacích stanic, ilustrační foto.Foto: REUTERS – Sergey Pivovarov
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Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to i pod titulkem "Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně".

Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně. Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, se za poslední měsíc podařilo prodat sedm či osm zvířat.

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"Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější, než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100 000 až 200 000 rublů (asi 27 700 - 55 400 Kč) v závislosti na věku, plemeni a výcviku," napsal Mash.

Kůň má ovšem také provozní náklady: podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a další krmivo a také občas potřebuje veterináře, jehož péče podle odhadu serveru vyjede na 6000 rublů ročně. Ale pro mnohé obyvatele venkova jsou tyto náklady příznivější než u auta, dodal Mash.

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Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si řidič smí natankovat. Velmi často je zakázáno tankovat do kanystrů.

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