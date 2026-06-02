Rusko chce vrátit STK alespoň pro některá auta. Nelze to provést, míní odborníci

Zatímco se za slovo válka v Rusku zavírá do vězení, po tamních silnicích mohou na oplátku jezdit auta, která nikdy nemusela absolvovat technickou kontrolu, jakou známe v Česku. To se má v blízké budoucnosti změnit, i když osobní auta jsou ze systému prohlídek i nadále vyjmuta zvláštním zákonem. Tamní experti kupodivu soudí, že něco takového jako technickou prohlídku moderní auta nepotřebují.
Ruský stát se vzdal dohledu nad systémem technických kontrol vozidel už v roce 2012. O deset let později, po vpádu vojsk na Ukrajinu, vešel navíc v platnost zvláštní prezidentský zákon, který zbavil majitele osobních aut povinnosti jezdit i na technické prohlídky nezávislých zkušeben.
Teď se má státní dozor na ruské silnice alespoň částečně vrátit: „Po roce 2028 budou inspektoři opět moci osobně kontrolovat cisterny na pohonné hmoty a další nebezpečná vozidla. V podstatě stát znovu získá přímou kontrolu nad technickým stavem nejnebezpečnějších aut,“ píše deník Gazeta.
Ruská Inpekce bezpečnosti silničního provozu totiž v současné době vydává pouze povolení k přepravě nebezpečných materiálů a kontroluje je na silnicích, ale nepodílí se na technických prohlídkách. Ty jsou svěřeny akreditovaným pracovištím, ale jejich provedení je diskutabilní. Nebdí nad nimi totiž stát, ale Ruský svaz pojistitelů.
Viceprezident Národní automobilové unie Anton Šaparin se proto v Gazetě nechal slyšet, že je ohledně návratu technických kontrol do života ruských motoristů skeptický. „Nemyslím si, že je to proveditelné. Protože k plnohodnotné technické kontrole by bylo nutné najít a vybudovat místa, kde ji lze provést.“
Podle Šaparina je současná technická kontrola v Rusku jen formalitou pro získání nějakého dokumentu. „O žádné skutečné technické kontrole není řeč. Navíc se nevztahuje na absolutní většinu vozidel v Ruské federaci,“ naráží Šaparnin na skutečnost, že osobní auta jsou z prohlídek už pátým rokem vyjmuta.
„Není žádným tajemstvím, že mnoho řidičů navštíví stanici technické kontroly pouze formálně, počká tam určitou dobu, jak zachycují fotografie a videa, a pak odjedou, aniž by se skutečné kontrole vůbec podrobili,“ vysvětluje v Gazetě právník Lev Voropajev. Zároveň se domnívá, že je nepravděpodobné, že by v Rusku skutečné technické kontroly někdo zavedl — protože systém na to není vůbec nachystaný.
Automobiloví nadšenci podle Voropajeva vnímají podobné kroky „extrémně negativně“ a moderní auta prý technické prohlídky stejně nepotřebují, protože „jsou vybavena odpovídajícími systémy pro sledování jejich technického stavu“.
V minulosti byly technické kontroly povinné v Rusku pro všechna auta, postupem času se však systém začal potýkat s problémy, uvádí Gazeta. Jen pár dní po zahájení plnohodnotné války na Ukrajině byly kontroly zrušeny pro auta v osobním vlastnictví. Podle Gazety se tak stalo proto, že systém byl prolezlý korupcí. Načasování se začátkem války však nevypadá jako náhoda, Putin totiž zároveň s tím omezil vybírání pokut pomocí kamerových systémů. Dost možná proto, aby si v citlivé době naklonil veřejné mínění.
