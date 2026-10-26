„Pruhy jako polární záře.“ Sotva čínská auta vyjedou z prodejny, už mají problémy

Ruské sociální sítě se plní stížnostmi majitelů aut čínských značek. Ačkoliv jde zpravidla o mladé kusy s nízkým kilometrovým nájezdem, popisované závady tomu neodpovídají.
Jestli by si v Rusku někdo přál, aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila, byli by to nepochybně tamní motoristé. Ti jsou od roku 2022 nuceni k nákupům čínských aut, protože značky ze západního světa trh opustily. A šťastní z toho zrovna nejsou, neboť náhrada za volkswageny nebo škodovky nenabízí kvalitu, na kterou byli až dosud zvyklí.
Tamní motorističtí odborníci se veřejnost snaží namluvit, že jde o nedorozumění – všichni prý přece vědí, že čínské automobily jsou stavěné na tři až pět let provozu a „obecně jiné podmínky“, jak tvrdí například motoristický časopis Za rulem.
Jenže to současně neznamená, že by se motoristé v Rusku, kteří nemají možnost volby a za nová auta platí násobky čínských cen, s tímto stavem chtěli smířit.
Právě naopak. Ruský zpravodajský server Gazeta pravidelně přináší přehled stížností, které kolují po sociálních sítích. A je to pozoruhodné čtení.
Například majitel crossoveru Chery Tiggo 8 popsal, jak mu před pár dny praskl chladič. „Byla slušná dopravní zácpa, motor běžel na volnoběh a venku 12 stupňů. Při plynulém rozjezdu do kopce chladič doslova explodoval a celé auto obklopil oblak páry,“ napsal s tím, že vůz měl za sebou teprve tři tisíce kilometrů. Současně naznačil, že problém by mohl souviset s vadným přetlakovým ventilem.
Servis specializující se na čínské vozy popsal případ zákazníka, který si stěžoval na hučení a skřípání vycházející z přední části SUV Hongqi E-HS9 z roku 2022 s 26 tisíci kilometrů na tachometru. Při prohlídce specialisté zjistili, že hučení způsobuje náboj kola, který se rozpadl.
Další majitel Hongqi E-HS9 s nájezdem 24 tisíc kilometrů musel vyměnit dokonce oba náboje předních kol, opravu navíc platil ze své kapsy – vyšla jej na 92 tisíc rublů, zhruba 25 tisíc korun. „Navzdory 24 tisícům najetých kilometrů nezvládla ložiska hmotnost a točivý moment tohoto obra,“ uvádí příspěvek na stránce servisního střediska Drive2.
Další uživatel serveru Drive2 se podělil o seznam závad, které se nashromáždily za rok jízdy s crossoverem Exeed RX: „Potřeboval jsem vyměnit čelní sklo kvůli vadným topným tělískům, což odmítli, protože končila záruka na čelní sklo, která je jenom šest měsíců. Po zimě začalo vrzat střešní okno a porouchal se i motorek sluneční clony, obě věci byly opraveny na náklady výrobce. Po roce provozu byl u Exeedu RX vyměněn i parkovací senzor a zadní světlo, které se v zimě začalo mlžit.“
Exeed je prémiovou značkou koncernu Chery a do Česka se zatím oficiálně nedováží.
Vlastník Geely Atlas z roku 2024 si zase postěžoval, že mu přestaly fungovat parkovací senzory. Jiní majitelé vozu v komentářích uvedli, že měli podobný problém a na výměnu senzorů čekali několik měsíců.
Uživatele vozu Chery Tiggo 7 Pro Max z Tumeně pro změnu potkaly problémy s multimediálním systémem. Už po 16 tisících ujetých kilometrech se na hlavní obrazovce objevily zelené pruhy „připomínající polární záři“.
Multimediální systém stojí za potížemi velkého SUV GS8 od značky GAC, které si jeho majitel z Bělgorodu koupil teprve letos v dubnu: po nastartování motoru náhle ztmavla obrazovka a přestala reagovat, o několik dní později selhal i head-up displej. V tomto případě prý zafungoval restart systému, což ovšem neplatí vždy. Třeba vlastníkovi stejného vozu z Uljanovsku pomohla až kompletní výměna telematické jednotky.
KVÍZ: Takhle vypadala česká města před 100 lety. Poznáte i ta, ve kterých jste celý život žili?
Náměstí bez aut, lázeňské promenády i nádraží, která už nestojí. Vydejte se po českých městech na autentických fotografiích a fotografických pohlednicích starých více než sto let. Některá prozradí známá věž, jiná vás zavedou na pořádnou poznávací okliku. U každého snímku máte tři možnosti. Kolik z dvaceti zastávek poznáte?
Rakušan chce Babišovi přetáhnout pětinu voličů. Data ukazují, zda má šanci
Každý pátý volič ANO je proevropský a podobně nastavený jako volič Starostů, prohlásil minulý týden předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Těchto téměř 400 tisíc hlasů by chtěl Babišovi přetáhnout. Datová redakce Aktuálně.cz se proto podívala na to, jak velké naděje tomuto smělému plánu dávají průzkumy politických preferencí.
Nájem, nebo nákup na hypotéku? Čísla odhalila jasného vítěze
Bydlet celý život v nájmu by si dokázala představit jen třetina Čechů, přitom je pronájem bytu v mnoha případech finančně výhodnější než pořízení vlastního bydlení na hypotéku. Hypoteční úvěry zdražují už sedm měsíců v řadě a jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024.