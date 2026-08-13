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Zajímavosti

Policie zabavila Ferrari za sto milionů. Pak se v něm proháněla v centru města

Zabavené Ferrari Monza SP2 při zátahu v Londýně.
Ferrari v hodnotě přes sto milionů je největším „úlovkem“ policejní akce.
Důvody zabavení aut byly různé, některým stejně jako Ferrari chybělo pojištění, někdy jen řidiči jezdili bezohledně a nebezpečně.
Londýnská policie ale nezabavovala jen supersporty, v jejich rukou se ocitla třeba i Toyota Land Cruiser.
Zleva Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG A 45 a BMW i4.
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Zabavené Ferrari Monza SP2 při zátahu v Londýně. |
Foto: Metropolitan Police
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Londýnská policie si koncem minulého týdne pořádně došlápla na neukázněné řidiče. Během tří dnů zabavila za různé přestupky rekordních 90, často supersportovních aut. Mezi nimi i vzácné Ferrari Monza SP2 v hodnotě více než sto milionů korun. Na sociálních sítích se dokonce stihla pochlubit videem, jak zasahující policista veze unikátní auto pryč z centra města.

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Takový zátah londýnská policie nepamatuje. Během zásahu uskutečněného od 7. do 9. srpna se jí povedlo zabavit 90 aut v celkové hodnotě přes 8 milionů liber, v přepočtu přes 227 milionů korun. Loni při stejné akci zabavila 72 vozidel. Za pět let, co policie pravidelně tento typ zásahů v Londýně dělá, šlo letos o nejúspěšnější „ročník“, co se týká počtu zabavených aut i jejich hodnoty.

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Důvody zabavení byly různé, některá auta nebyla pojištěná, jindy zase řidiči jezdili po ulicích britské metropole nebezpečně a obtěžovali chodce a ostatní účastníky provozu. Za takové chování může policie ve Spojeném království místo pokuty a upozornění řidiči auto podle nedávné změny pravidel zabavit.

Nejvíce pozornosti na sebe strhlo černé Ferrari Monza SP2, jeden ze 499 vyrobených kusů v hodnotě 3,7 milionu liber, tedy více než sto milionů korun. Policie uvedla, že auto s dubajskou registrační značkou se na britských silnicích pohybovalo jediný den a řidič, navíc ještě s dočasným řidičským oprávněním, v něm jezdil sotva půl hodiny.

Důvodem nebyla bezohledná jízda, ale chybějící pojištění, které je při jízdě na Ostrovech povinné. Nicméně na rozdíl od dalších zabavených aut zřejmě nedojelo Ferrari na odstavné parkoviště na odtahovce, ale (alespoň část cesty zvládlo) po vlastní ose. Londýnská policie na svých sociálních sítích zveřejnila video, jak s ním jeden za zasahujících policistů v doprovodu policejních aut míří z místa zabavení pryč.

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Mezi zabavenými auty bylo dále třeba Lamborghini Revuelto, Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue a řada dalších sportovních nebo luxusních aut včetně range roverů, rolls-royců nebo BMW.

„Místní lidé si často stěžují, že řidiči v sousedství jezdí nebezpečně nebo mají na autech úpravy, které obtěžují ty, co v něm bydlí. Během zásahů, jako byl tento, chytáme řidiče a zabavujeme jejich auta, aby byly silnice bezpečné. Zároveň tím vysíláme i jasnou zprávu, že nebudeme tolerovat bezohlednou a nebezpečnou jízdu,“ řekl zvláštní vrchní inspektor Geoff Tatman, který zásah vedl.

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Akce se zúčastnilo 120 policistů a vedle zabavených aut si posvítili i na další zločiny. Našli třeba muže, který měl u sebe 19 platebních karet na různá jména a 2,5 tisíce liber v hotovosti. Zatčen byl kvůli podezření z držení kradených věcí a praní peněz. Jednoho z řidičů zadrželi pro podezření z držení drog, dalšího muže policie zadržela kvůli nevhodným verbálním projevům na veřejnosti a jiného za imigrační přestupek.

Podle stránek londýnské policie má majitel auta zabaveného kvůli chybějící pojistce sedm dní na to, aby se o něj u úřadů přihlásil.

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