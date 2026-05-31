Plný počet bodů nezíská skoro nikdo. Zkuste si, jestli poznáte auto jen podle zmenšeniny

Kdo si hraje, nezlobí. Na trhu existují zmenšeniny tisíců a tisíců automobilů různých značek i z různých období. Některé jsou jako repliky zdařilejší, jiné ale připomínají originál jen těžko. Jak jste na tom s jejich poznáváním? Zkuste si, jestli pohledem na zmenšeninu vozu odhalíte, co byl jeho skutečný originál.
Svoboda za Fialy: absolutní špička. USA se v Trumpově éře srovnávají s Afričany
Češi patří mezi nejsvobodnější národy planety. To je asi nejpříjemnější skutečnost, která vyplývá z čerstvě zveřejněné zprávy organizace Freedom House o míře svobody ve světě. V období vlády Petra Fialy (ODS) se Česko vyšvihlo mezi absolutní špičku, v míře svobody předstihlo i státy jako Rakousko nebo Spojené království.
„Operace na severu jsou možné.“ Ukrajina se chystá na reálnou hrozbu z další země
Jen několik dní poté, co běloruský diktátor Alexandr Lukašenko oznámil, že se Minsk připravuje na válku, dostal do ruky absolutní trumf. Rusko do země přesunulo část svého jaderného arzenálu. Nyní před zavlečením země do války na Ukrajině varuje běloruská opozice a Ukrajina se na útok ze severu připravuje jako na reálný scénář.
„Chceme v údolí klid“. Brennerský průsmyk uzavřel protest proti husté dopravě
Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojeli přes Brennerskou dálnici (A13), která je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. Podle agentury DPA během osmihodinové uzavírky na dálnici demonstrovalo asi 5000 lidí proti nadměrnému provozu a proti s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší.
Jsem největší atrakcí na světě. Místo umělců na hudebním festivalu vystoupí Trump
Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem prezidenta Donalda Trumpa. Sdělili to deníku The Washington Post.
Nizozemské úřady povolily vyplout lodi, na níž se rozšířil hantavirus
Nizozemské úřady dnes povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo bylo vyčištěno a vydezinfikováno.