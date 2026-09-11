Opravdu 7 let? Záruka Kie neplatí za všech okolností, ve skutečnosti je různě dlouhá

Korejská značka Kia patří v Evropě k průkopníkům dlouhých záruk. My jsme se ale podívali na podmínky podrobně a zjistili, že oněch sedm let má výjimky.
Svou sedmiletou zárukou, se kterou Kia přišla už před lety, nepochybně zaskočila konkurenci. Ta si v té době vesměs lebedila ve standardní záruce dvouleté, což se od té doby alespoň částečně změnilo. Současně je ale jasné, že dlouhé ručení za stav auta nebude tak docela „zadarmo“. Podrobnější zkoumání podmínek záruky proto přináší několik zajímavých zjištění.
Prvním z nich je fakt, že sedmiletá záruka se ve skutečnosti dělí na dvě různá období. První tři roky nejsou omezeny počtem ujetých kilometrů, avšak jen tehdy, pokud auto není používáno ke komerčním účelům. Druhá část záruky od čtvrtého do sedmého roku pak už limitu nájezdu podléhá, platí maximálně do 150 tisíc kilometrů.
Jinými slovy — pravděpodobnost, že soukromník najede během prvních tří let víc než 150 tisíc kilometrů, je tak nízká, že se automobilce z marketingových důvodů vyplatilo nabídnout neomezený kilometrový nájezd. U firemních aut je už tak vysoká porce kilometrů očekávatelná, proto v jejich případě záruka nad 150 tisíci končí, i když je autu jen o pár dnů víc než dva roky.
A jaké jsou další výjimky? Jen dvouletou záruku poskytuje Kia na 12V, respektive 48V baterii, stejná lhůta platí i pro chladicí médium v klimatizaci. Maximálně tři roky pak automobilka ručí za audio, video a navigační systémy, avšak pouze do nájezdu 100 tisíc kilometrů. Záruka na lak je pět let nebo 150 tisíc kilometrů.
Trakční baterie má zvláštní záruku
Pokud jde o elektromobily a plug-in hybridy, od modelového roku 2026 Kia prodloužila záruku na trakční baterii. Ta byla původně sedmiletá s nájezdem omezeným na 150 tisíc kilometrů, nyní se prodloužila na osm let a 160 tisíc kilometrů, jak to má většina konkurence.
I osmiletá záruka na trakční baterii má však důležitý milník: Zatímco během prvních 60 měsíců nebo nájezdu 100 tisíc kilometrů Kia ručí za to, že kapacita baterie neklesne pod 80 procent původní hodnoty, mezi 61. a 96. měsícem, respektive nájezdem 160 tisíc kilometrů pak garantuje už jen 70 procent.
Jak je obvyklé i jinde, majiteli elektroauta pokles pod tuto hranici automaticky nepřinese novou baterii, ale opravu potřebnou „k vrácení akumulátoru na 70, případně 80 procent původní kapacity“.
Autorizovaný servis: ano, či ne?
Mnoho majitelů nových aut se obává, že pokud nebudou s autem jezdit na prohlídky do autorizovaného servisu, záruka jim automaticky padá. Jenomže takovou podmínku už si od roku 2010 žádná automobilka klást nesmí: Díky takzvané blokové výjimce Evropské unie má majitel auta právo výběru libovolného nezávislého autoservisu. Faktem ale je, že většina z nich nechce riskovat a do značkového servisu jezdí.
„Během prvních sedmi let provozu navštěvuje naši autorizovanou servisní síť v průměru 72 procent vozidel Kia. U nových aut je tento podíl přirozeně vyšší a s rostoucím stářím vozidel postupně klesá,“ říká Tomáš Kleissner, ředitel oddělení Customer Ownership Experience.
Jaké podmínky musí majitel auta pro uznání záruky dodržet, pokud jezdí mimo autorizovanou síť servisů? „Pokud doloží, že prohlídky a údržba byly provedeny v souladu s požadavky výrobce, zůstává záruka zachována. K doložení zpravidla postačuje faktura za provedený servis, která obsahuje všechny potřebné údaje, například přesnou identifikaci vozidla, přehled provedených úkonů a specifikaci použitých dílů a provozních kapalin,“ uvádí Kleissner.
Deklarovaným servisním úkonům musí ale zároveň odpovídat skutečný stav vozidla. Musí být například ověřitelné, že uvedený díl byl skutečně vyměněn a odpovídá specifikaci na faktuře, nebo že řídicí jednotky vozidla používají aktuální software.
„Případné komplikace tedy mohou nastat zejména tehdy, pokud majitel nedokáže provedení předepsané údržby řádně doložit nebo pokud servis nebyl proveden v souladu s požadavky výrobce,“ uzavírá Tomáš Kleissner.
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