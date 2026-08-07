Je to sotva pár týdnů, co ruská vláda povolila prodej benzinu v kvalitě, kterou bez problémů skousnou jen auta vyrobená na přelomu století. Teď se však s požehnáním státu mohou motoristé u pump setkat s něčím ještě mnohem horším: Kdo si nově schválenou směsku nalije do moderního auta, pravděpodobně nedojede do cíle.
Dokud v Rusku nehořely rafinerie, prodával se na pumpách benzin „v kvalitě Euro 5“. V praxi to znamenalo, že motoru ani katalyzátoru nehrozilo po natankování akutní nebezpečí, protože parametry paliva víceméně odpovídaly současným evropským standardům.
Jenže pak přišly ukrajinské „sankce dlouhého doletu“ a nedostatek pohonných hmot přinutil úřady povolit výrobu a distribuci benzinu Euro 3, což jej v kvalitě vrátilo o dvacet let zpátky. Motoristický časopis Za rulem majitele moderních aut tehdy varoval, že kontrolka motoru se sice nemusí rozsvítit hned, ale při delším používání je stejně nemine generální oprava.
Vypadá to ale, že na benzin Euro 3 budou Rusové ještě vzpomínat s láskou. Noviny Gazeta totiž přinesly informaci, že v zemi je s okamžitou platností povolena distribuce benzinu Euro 2. A ten už nemá se současnými standardy společného vůbec nic.
Jak noviny připomínají, zatímco benzin Euro 3 obsahuje patnáctkrát více síry než benzin Euro 5, nová „euro dvojka“ obvyklý limit síry překračuje padesátkrát. Pro představu — v Evropě v současnosti platí limit 10 mg síry na kilogram paliva, současný nekvalitní ruský benzin jí obsahuje 500 mg/kg. „Při spalování paliva bohatého na síru se tvoří kyseliny, které způsobují korozi a urychlují opotřebení součástí moderních motorů,“ uvádí Gazeta.
Podle ruského ministerstva energetiky budou na čerpacích stanicích vyvěšeny údaje o „enviromentální třídě paliva“, aby občané mohli učinit „informované rozhodnutí“.
Gazeta cituje Vladimira Putina, který označil potíže na trhu s palivy za dočasné — distribuce nekvalitního benzinu vláda nicméně povolila až do 1. července 2027.
Situace tedy bude mnohem vážnější, než se ruský diktátor snaží veřejnosti namluvit. Časopis Za rulem včera informoval, že překupníci chtějí na Krymu za litr benzinu už 600 rublů, což odpovídá zhruba 180 korunám.
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