„Nasát, nepolykat.“ Rusům servírují bizarní rady, jak přijít k troše benzinu

Nejnovější zkušenosti z Ruska ukazují, že benzin a nafta mohou být nedostatkovým zbožím i v zemi, která ještě donedávna platila za ropnou velmoc. Motoristé zvyklí na levné palivo v jakémkoliv množství si teď benzin vzájemně kradou, aby měli alespoň pár deci do sekačky na trávu.
„Vzhledem k přerušení dodávek paliva na čerpacích stanicích čelí Rusové nutnosti přečerpávat palivo z nádrží svých aut do kanystrů – například k natankování zahradní techniky. Vynořilo se také nebezpečí, že si benzin z nádrže vezmou zloději,“ uvádí deník Gazeta svůj článek o tom, jak bezpečně získat palivo z nádrže svého automobilu.
Protože v Rusku stále jezdí velké množství žigulíků, moskvičů a volh ze sovětské éry, Gazeta v jejich případě radí zvolit klasický způsob pomocí podtlaku vytvořeného ústy. K tomu prý nejlépe poslouží průhledná hadice o délce 2 až 2,5 metru o průměru 10 až 15 milimetrů: „Spusťte jeden konec do nádrže plnicím hrdlem a druhý konec si vložte do úst. Abyste zabránili vniknutí toxického paliva do úst, je důležité proces zastavit, jakmile benzin urazí 65–70 % délky hadice. Poté rychle sevřete konec hadice prstem a spusťte ji do kanystru pod nádrží. Pak prst uvolněte – palivo bude vytékat samospádem díky sifonovému efektu.“
Jenže, jak noviny připouštějí, s modernějšími auty je podstatně větší práce. V těchto vozech je nádrž zpravidla uložena daleko od vstupního hrdla a vede k ní několikrát zalomená cesta doplněná o ochranné sítko. V současných modelech, opatřených na vstupu ještě membránovým ventilem, je přístup touto cestou prakticky vyloučen.
Technický expert časopisu Za rulem Michail Kolodočkin si však i v takovém případě ví rady. Možností je prý vyjmout plnicí hrdlo z auta a stisknout ventil, aby se část paliva odpustila. Nebo odpojit přívodní hadici paliva pod kapotou a současně připojit palivové čerpadlo k elektrickému napájení, benzin či nafta pak vyteče do připraveného kanystru. Za tímto účelem je nutné vyjmout z pojistkové skříně příslušné relé pro palivové čerpadlo a propojit potřebné kontakty propojkou.
Mnoho aut má podle Gazety pod zadním sedadlem otvor pro přístup k palivovému čerpadlu. Noviny radí připojit se k palivovým trubkám právě v těchto místech, případně palivové čerpadlo vyjmout a získat tím přímý přístup k nádrži.
Pokud v autě žádný benzin není, není ani co ukrást. Za auta, která lupičům nemají šanci odolat, označují noviny značky VAZ, GAZ a UAZ. „Chytrý a levný způsob, jak ochránit auto před vypouštěním paliva, je zaparkovat blízko zdi nebo plotu stranou, na které se nachází víčko od nádrže. Nicméně, takových parkovacích míst není dostatek pro všechny,“ připouští Gazeta.
Podobné rady si Rusové zjevně berou k srdci, protože palivové kanystry z obchodů prakticky přes noc zmizely. A pokud už jsou, prodávají se za astronomické ceny. Telegramový kanál Mash Money upozorňuje, že jen v posledním týdnu vzrostly ceny kanystrů nejméně o 300 procent. Cenovým skokanem je podle Mash Money 20litrový plechový kanystr Kan-300, který byl ještě před pár dny v nabídce za 5400 rublů. Kdo si jej chce pořídit nyní, zaplatí za něj už 21 500 rublů, v přepočtu 6235 Kč.
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