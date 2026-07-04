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Zajímavosti

Myslíte si, že automobilové zkratky dobře znáte? Možná vyhoříte už u druhé otázky

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Ve známé písničce Ivana Mládka se mimo jiné zpívá: "OHC či OHV či co má to DKW". Automobilových zkratek se v ní objevuje spousta, až by leckoho překvapilo, kolik běžně používaných termínů vlastně zkratky jsou. Právě význam zkratek jsme se rozhodli otestovat. Rozklíčujete správně všechny a získáte plný počet bodů?

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