Myslíte si, že automobilové zkratky dobře znáte? Možná vyhoříte už u druhé otázky

Ve známé písničce Ivana Mládka se mimo jiné zpívá: "OHC či OHV či co má to DKW". Automobilových zkratek se v ní objevuje spousta, až by leckoho překvapilo, kolik běžně používaných termínů vlastně zkratky jsou. Právě význam zkratek jsme se rozhodli otestovat. Rozklíčujete správně všechny a získáte plný počet bodů?
"Čelíme nové ofenzivě radikálů". Trump varoval před komunistickou hrozbou na "naší půdě"
Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě. Řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore.
Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Proč si Putin města tolik cení?
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Velký strategický význam ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády ocenil i ruský prezident Vladimir Putin.
Messi trhal rekordy, proti Kapverdám to ale bylo nečekané drama
Argentinští fotbalisté v úvodním kole play off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3:2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Slaví i Kolumbie.
Tajemný pakt proti Rusku. Polsko nasadí v Baltu nové podmořské zbraně
Polsko podepsalo historický zbrojní kontrakt na modernizaci svého námořnictva. Od švédského koncernu SAAB kupuje tři nejmodernější diesel-elektrické ponorky A26 třídy Orka za astronomických 4,5 miliardy eur. Varšava tímto strategickým tahem dává sbohem zastaralé sovětské technice a společně se Stockholmem vytváří v Baltu neprostupnou zeď proti ruské hrozbě.
Jak to dělá? nechápe Muchová Krejčíkovou. Před krajankou udělala velké gesto
Češky si opět podmaňují Wimbledon. Už teď má turnaj minimálně jednu jistou čtvrtfinalistku. Karolína Muchová si to v neděli rozdá s krajankou Barborou Krejčíkovou, jen první z nich to ale v tuhle chvíli ví.