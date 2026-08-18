Ke krádeži stačí zlodějům pět sekund: V Londýně mizí z aut loga Volkswagenu

Během pouhých čtyř dnů odloupl zlodějský gang v jihovýchodním Londýně sedmdesáti vozům značky Volkswagen logo z přední masky. Majitelé tvrdí, že těsně před krádeží létal nad jejich autem dron. Oprava v servisu je nakonec mnohem dražší, než by se mohlo na první pohled zdát.
Zloději v jihovýchodním Londýně během čtyř dnů ukradli z vozů Volkswagen asi 70 předních emblémů VW, uvedla místní policie. Poškození majitelé aut se svěřili listu The Telegraph, že si zloději situaci na místě obhlédli pomocí dronu a že k samotné krádeži jim stačilo ani ne pět sekund.
Giorgině Tomlinové, bydlící na předměstí londýnské čtvrti Southwark, zmizelo logo z jejího Volkswagenu T-Roc. Zloději v ulici, kde k události došlo, prý stejným způsobem poškodili další čtyři volkswageny. Také v tomto případě byl před událostí v ulici spatřen dron. „Bylo to velmi dobře organizované, věděli přesně, kde se každé z aut nachází, takže si to očividně předem prohlédli,“ řekla Tomlinová.
Volkswagen Tiguan patřící Grahamu Dunnovi se stal terčem krádeže 18. července, jeho majitel má k dispozici i záznamy z bezpečnostních kamer. Jsou na něm vidět dva muži v montérkách, kteří se na místě činu pohybují na elektrokoloběžkách. Samotná akce opět trvala jen několik málo vteřin.
Majitelé nových volkswagenů namítají, že ukrást logo z auta je až příliš snadné. Stratis Alisafakis, který zloděje zachytil na kameru domovního zvonku, zaslal v této věci dopis do automobilky – zatím se ale prý nesetkal s žádnou odezvou. „Jsem opravdu frustrovaný. Je to čím dál častější problém, takže se zdráhám dát auto opravit, protože se logo dá ukrást během čtyř sekund.“
Když totiž Alisafakis odvezl svůj VW Golf do servisu, dozvěděl se, že oprava vyjde na 1500 liber (asi 43 tisíc korun). „Přejímací technik mi řekl, že taková auta vidí tři až čtyři každý týden,“ dodává zoufalý majitel.
Samotné logo by samozřejmě tak drahé nebylo, u moderních volkswagenů je však jeho součástí radarový snímač pro asistenční systémy – emblém VW pak ve skutečnosti slouží jako jeho plastový kryt, u dražších verzí navíc podsvícený. Vzhledem k tomu, že se nachází na exponovaném místě a při nehodě je první „na ráně“, je dobře prodejný na burzách s náhradními díly.
Koncern Volkswagen čelil kritice za příliš snadnou demontáž některých dílů i v minulosti. Z modelu Passat, ale i Škody Superb I. a II. generace, zloději jak na běžícím pásu kradli navigace. Ta svého času stávala vyšší desítky tisíc korun a vyjmout ji z palubní desky trvalo zlodějům jen pár desítek vteřin. Krádeže ustaly až poté, co se řídící jednotka navigace přestěhovala mimo samotný přístroj a ten se tak sám o sobě stal neprodejným.
Podobná situace se pak opakovala u Škody Octavia II. generace, jen se v tomto případě jednalo o xenonová světla. Jejich „vycvaknutí“ z úchytů bylo konstrukčně velmi snadné, větší námahu dalo zlodějům jen rozbití bočního okénka kvůli otevření přední kapoty.
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