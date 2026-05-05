„Kdo neprodá včas, bude litovat.“ V Rusku očekávají hromadný exodus čínských značek

Do roka opustí agresorskou zemi většina automobilek, které sem přišly po zahájení „speciální vojenské operace“. Uvádí to ruský časopis Motor s tím, že značky, které v Rusku neinvestovaly do výroby přímo na místě, rozdrtí extrémně vysoká cla.
Vysoké ceny a malá kupní síla. To je kombinace, která už v příštích měsících výrazně zamíchá ruským automobilovým trhem. „Do konce roku 2027 bude až polovina automobilových značek, které v současnosti v Rusku působí, nucena ukončit činnost,“ předpověděl v rozhovoru pro časopis Motor marketingový ředitel automobilové skupiny Avilon Jurij Blinov.
Podle Blinova bude existovat omezená skupina výrobců, kteří budou generovat většinu tržeb. Půjde však výhradně o takové, kteří dokážou nabídnout lokalizované produkty. „A pak tu bude dlouhý seznam značek, které sice na trhu mohou legálně existovat, ale fakticky přestanou být plnohodnotnými hráči,“ předpovídá.
Prezident Ruské asociace prodejců automobilů Alexej Podščekoldin vidí situaci ještě o něco černěji. Podle něj současná situace na trhu dává naději k přežití pouze deseti automobilkám, zatímco nyní jich v Rusku působí šedesát. Aby se prodej vůbec vyplatil, musí podle Podščekoldina každá z nich prodat alespoň 30 aut měsíčně. „Pravděpodobně máme jen 10 značek, které toto číslo překračují, a možná ani ne všechny,“ přemítá.
Prodejce aut ničí „recyklační poplatky“, které stát průběžně zvyšuje několikrát do roka. Auta, která nebyla vyrobena přímo v Rusku, jsou zatížena dodatečným zdaněním ve výši od několika set tisíc až po miliony rublů.
„Prodej nových aut je past, boj na život a na smrt. Musím to tak na dva roky zabalit, dokud se něco nezmění,“ postěžoval si redaktorům Motoru viceprezident společnosti Road Andrej Petrenko. Ten si podle svých slov naštěstí stačil vybudovat dostatečně velkou základnu zákazníků, kterým teď bude poskytovat servisní služby. Na těch se prý stále vydělat dá.
Zahraniční značky, které od začátku války v Rusku působí, jsou až na výjimky z Číny. A někteří ruští prodejci stále doufají, že jim vysoká cla dokážou výrobci kompenzovat nižší poskytnutou cenou. „Je dobré si uvědomit, že jsou financovány čínskou vládou nebo regionem, kde sídlí jejich mateřská společnost. A pokud bude nutné neustále zvyšovat objem dotací na podporu ruského zastoupení, čínské úřady a vedení společností toho začnou mít dost,“ řekl Motoru automobilový expert Oleg Moseev. „Jakmile zjistí, že odchod z Ruska může být snadno kompenzován například v Nigérii, udělají to. Protože je zřejmé, že Afrika je pro ně teď perspektivnějším trhem,“ domnívá se Moseev.
Podle agentury Avtostat se v prvním čtvrtletí letošního roku v Rusku nejlépe dařilo značkám Lada, Haval, Tenet, Geely, Belgee, Changan, Toyota, Jetour, Jaecoo a Solaris. Ze záplavy čínských názvů poněkud vyčnívá Toyota, která v poslední době začala do Ruska vozit modely určené pro čínský trh. Stejným způsobem se do Ruska ostatně před časem vrátila i Mazda. Navzdory skutečnosti, že západní společnosti opustily zemi už před čtyřmi lety, 56 procent Rusů by si podle výzkumu novin Gazeta přálo, aby se vrátily zpět. Z těch se pak nejvíce respondentů (41 procent) vyslovilo pro návrat tradičních automobilek.
Čínské značky jsou totiž v Rusku často kritizovány za konstrukční nedodělky, problematické záruky a nedostatečný servis. V souvislosti s jejich očekávanou výraznou redukcí časopis Motor varuje, že majitelé vozů odcházejících značek budou čelit značným problémům s hledáním náhradních dílů a případným dalším prodejem. „Komu se takové auto nepodaří prodat včas, bude toho později litovat,“ uzavírá dobře míněnou radou Motor.
Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání.
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.
Nejdřív dal výpověď, zanedlouho se stal ve stejném klubu hlavním koučem áčka. Pro osmačtyřicetiletého Josefa Dvorníka, nováčka mezi trenéry ve fotbalové lize, nic neobvyklého. Je svůj a jde si za svým. Teď za záchranou Baníku Ostrava.
V Liberci v úterý 5. května začne 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti.