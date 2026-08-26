„Ještě že má Volkswagen Škodu.“ Němci si pro firemní auta chodí jinam, než byste čekali

Firemní nákupy nových aut tvoří u našich západních sousedů zhruba dvě třetiny automobilového trhu. Ještě před pár lety byl jejich neotřesitelným reprezentantem Volkswagen, to se ale v poslední době mění.
Typické německé firemní auto? Dlouhá léta nepochybně Volkswagen Passat. Jenže pak přišel na trh bateriový ID.7, který podnikatele až nečekaně oslovil. Protože jeho typové označení sestávající ze dvou písmen a jednoho čísla nezní moc libozvučně, v Německu se mu běžně přezdívá „elektrický Passat“ — v červencových prodejích jej najdeme na pěkném druhém místě. Onen skutečný Passat se přitom propadl až na sedmou pozici.
Na první místo to ale „elektrika“ ještě nedotáhla ani v Německu, tam se nachází stále víceméně konvenční auto. Je jím Škoda Octavia, která má před ostatními soupeři takový náskok, že jej stěží v následujících měsících někdo dožene. Octavia v červenci bodovala u podnikatelů 2989krát, zatímco pro druhé ID.7 si zašlo 2290 zájemců. Na třetím místě skončila další škodovka, tentokrát Kodiaq s 2208 registracemi.
V první desítce německých prodejů pak najdeme ještě Enyaq na devátém místě. Elroq skončil jedenáctý, Superb dvanáctý a Karoq patnáctý. Mezi dvaceti nejprodávanějšími flotilovými auty v Německu má Škoda hned šest zástupců.
Volkswagen podle týdeníku Automobilwoche trpí tím, že klasické dieselové modely jako Passat, T-Roc a Tiguan zaznamenávají výrazný pokles prodejů, aniž by jeho elektrické modely dokázaly tento problém kompenzovat. „Mnoho zákazníků elektrické modely VW kromě ID.7 příliš nepřesvědčují,“ cituje Automobilwoche Juliana Litzingera, datového analytika ze společnosti Dataforce, která žebříček prodejů pravidelně sestavuje. Mnozí pak podle Litzingera nacházejí to, co hledají, právě u Škody. „U VW dochází místo migrace zákazníků k jiným značkám k vnitřnímu přerozdělení tržního podílu. Volkswagen může být skutečně rád, že má Škodu,“ míní expert.
Stojí za pozornost, že první dvě místa nejprodávanějších flotilových aut v Německu obsadily modely s karoserií kombi, resp. liftback. V první desítce pak najdeme i sedan, jedno čistokrevné kombi a samozřejmě je zde zastoupen i VW Golf, který je volitelně k mání jako hatchback i kombík. Zbytek pak tvoří SUV, která první desítku doplňují pěti modely. Předpovědi, že SUV zcela vytlačí klasické kombi z trhu, se alespoň v tuto chvíli jeví jako liché.
Na žebříčku dvaceti nejprodávanějších fleetových modelů je nápadné, že mezi nimi není ani jedno auto z Číny — navzdory tomu, že u soukromých prodejů je o ně patrný zájem. Jak uvádí Automobilwoche, čínská auta používá pouze sedm procent vozových parků v Německu. „Aby nové čínské značky přesvědčily i zbývající správce vozových parků, měly by se zaměřit především na zlepšení své servisní sítě,“ doporučuje hlavní datový analytik Dataforce Benjamin Kibies. Podle průzkumu jeho společnosti se totiž 72 procent správců vozových parků domnívá, že nízká cena čínských aut dostatečně nekompenzuje nedostatky jejich servisní sítě.
Nejprodávanější flotilová auta v Německu (7/2026)
Pořadí
Značka, typ
Počet kusů
Meziroční rozdíl (%)
1.
Škoda Octavia
2989
+4,6 %
2.
VW ID.7
2290
+12,4 %
3.
Škoda Kodiaq
2208
+6,2 %
4.
VW Golf
2179
-7,7 %
5.
VW Tiguan
1892
-16,5 %
6.
Mercedes GLC
1757
+52,3 %
7.
VW Passat
1757
-30,0 %
8.
Mercedes CLA
1668
+250,4 %
9.
Škoda Enyaq
1632
+16,2 %
10.
VW ID.4
1458
+21,2 %
11.
Škoda Elroq
1375
+89,7 %
12.
Škoda Superb
1295
-14,4 %
13.
Audi A6 e-tron
1121
+93,9 %
14.
Škoda Karoq
1113
-2,2 %
15.
BMW iX3
1100
+27 400 %
16.
BMW X1
1098
+20,9 %
17.
VW Tayron
1063
+10,0 %
18.
VW Transporter
1058
-6,8 %
19.
BMW řady 3
1054
-13,8 %
20.
Audi Q6 e-tron
1031
+151,5 %
Vzhledem k tomu, že zhruba polovina do Česka dovezených ojetin pochází právě z Německa, je zajímavé sledovat, z čeho bude za pár let možné v bazarech vybírat. Z údajů Dataforce vyplývá, že čistě spalovací auta zaznamenala v Německu meziročně výrazný pokles: u nafty to je 17 procent, u benzinu dokonce 18. Namísto toho v Německu výrazně stouply nákupy elektroaut, a to o 62 procent, plug-in hybridy zaznamenaly plus 13 procent.
Navzdory zjevnému příklonu německých motoristů k alternativním pohonům benzinová a naftová auta stále společně tvoří 53 procent tamního trhu. Podíl čistých elektromobilů je však ve srovnání s Českem takřka ohromujících 29 procent. Pro srovnání: elektromobily v ČR tvořily v červenci jen 7,63 procenta ze všech druhů pohonu.
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