Přeskočit na obsah
Benative
27. 8. Otakar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zajímavosti

„Ještě že má Volkswagen Škodu.“ Němci si pro firemní auta chodí jinam, než byste čekali

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Firemní nákupy nových aut tvoří u našich západních sousedů zhruba dvě třetiny automobilového trhu. Ještě před pár lety byl jejich neotřesitelným reprezentantem Volkswagen, to se ale v poslední době mění.

Škoda Octavia je v současnosti nejoblíbenějším autem německých podnikových flotil.
Škoda Octavia je v současnosti nejoblíbenějším autem německých podnikových flotil.Foto: Škoda Auto
Reklama

Typické německé firemní auto? Dlouhá léta nepochybně Volkswagen Passat. Jenže pak přišel na trh bateriový ID.7, který podnikatele až nečekaně oslovil. Protože jeho typové označení sestávající ze dvou písmen a jednoho čísla nezní moc libozvučně, v Německu se mu běžně přezdívá „elektrický Passat“ — v červencových prodejích jej najdeme na pěkném druhém místě. Onen skutečný Passat se přitom propadl až na sedmou pozici.

Na první místo to ale „elektrika“ ještě nedotáhla ani v Německu, tam se nachází stále víceméně konvenční auto. Je jím Škoda Octavia, která má před ostatními soupeři takový náskok, že jej stěží v následujících měsících někdo dožene. Octavia v červenci bodovala u podnikatelů 2989krát, zatímco pro druhé ID.7 si zašlo 2290 zájemců. Na třetím místě skončila další škodovka, tentokrát Kodiaq s 2208 registracemi.

Související

V první desítce německých prodejů pak najdeme ještě Enyaq na devátém místě. Elroq skončil jedenáctý, Superb dvanáctý a Karoq patnáctý. Mezi dvaceti nejprodávanějšími flotilovými auty v Německu má Škoda hned šest zástupců.

Volkswagen podle týdeníku Automobilwoche trpí tím, že klasické dieselové modely jako Passat, T-Roc a Tiguan zaznamenávají výrazný pokles prodejů, aniž by jeho elektrické modely dokázaly tento problém kompenzovat. „Mnoho zákazníků elektrické modely VW kromě ID.7 příliš nepřesvědčují,“ cituje Automobilwoche Juliana Litzingera, datového analytika ze společnosti Dataforce, která žebříček prodejů pravidelně sestavuje. Mnozí pak podle Litzingera nacházejí to, co hledají, právě u Škody. „U VW dochází místo migrace zákazníků k jiným značkám k vnitřnímu přerozdělení tržního podílu. Volkswagen může být skutečně rád, že má Škodu,“ míní expert.

Reklama
Reklama

Stojí za pozornost, že první dvě místa nejprodávanějších flotilových aut v Německu obsadily modely s karoserií kombi, resp. liftback. V první desítce pak najdeme i sedan, jedno čistokrevné kombi a samozřejmě je zde zastoupen i VW Golf, který je volitelně k mání jako hatchback i kombík. Zbytek pak tvoří SUV, která první desítku doplňují pěti modely. Předpovědi, že SUV zcela vytlačí klasické kombi z trhu, se alespoň v tuto chvíli jeví jako liché.

Na žebříčku dvaceti nejprodávanějších fleetových modelů je nápadné, že mezi nimi není ani jedno auto z Číny — navzdory tomu, že u soukromých prodejů je o ně patrný zájem. Jak uvádí Automobilwoche, čínská auta používá pouze sedm procent vozových parků v Německu. „Aby nové čínské značky přesvědčily i zbývající správce vozových parků, měly by se zaměřit především na zlepšení své servisní sítě,“ doporučuje hlavní datový analytik Dataforce Benjamin Kibies. Podle průzkumu jeho společnosti se totiž 72 procent správců vozových parků domnívá, že nízká cena čínských aut dostatečně nekompenzuje nedostatky jejich servisní sítě.

Nejprodávanější flotilová auta v Německu (7/2026)

Pořadí

Značka, typ

Počet kusů

Meziroční rozdíl (%)

1.

Škoda Octavia

2989

+4,6 %

2.

VW ID.7

2290

+12,4 %

3.

Škoda Kodiaq

2208

+6,2 %

4.

VW Golf

2179

-7,7 %

5.

VW Tiguan

1892

-16,5 %

6.

Mercedes GLC

1757

+52,3 %

7.

VW Passat

1757

-30,0 %

8.

Mercedes CLA

1668

+250,4 %

9.

Škoda Enyaq

1632

+16,2 %

10.

VW ID.4

1458

+21,2 %

11.

Škoda Elroq

1375

+89,7 %

12.

Škoda Superb

1295

-14,4 %

13.

Audi A6 e-tron

1121

+93,9 %

14.

Škoda Karoq

1113

-2,2 %

15.

BMW iX3

1100

+27 400 %

16.

BMW X1

1098

+20,9 %

17.

VW Tayron

1063

+10,0 %

18.

VW Transporter

1058

-6,8 %

19.

BMW řady 3

1054

-13,8 %

20.

Audi Q6 e-tron

1031

+151,5 %

Vzhledem k tomu, že zhruba polovina do Česka dovezených ojetin pochází právě z Německa, je zajímavé sledovat, z čeho bude za pár let možné v bazarech vybírat. Z údajů Dataforce vyplývá, že čistě spalovací auta zaznamenala v Německu meziročně výrazný pokles: u nafty to je 17 procent, u benzinu dokonce 18. Namísto toho v Německu výrazně stouply nákupy elektroaut, a to o 62 procent, plug-in hybridy zaznamenaly plus 13 procent.

Navzdory zjevnému příklonu německých motoristů k alternativním pohonům benzinová a naftová auta stále společně tvoří 53 procent tamního trhu. Podíl čistých elektromobilů je však ve srovnání s Českem takřka ohromujících 29 procent. Pro srovnání: elektromobily v ČR tvořily v červenci jen 7,63 procenta ze všech druhů pohonu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.

Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama