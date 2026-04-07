Já nic, já Tenet. Čínské Chery prásklo v Rusku dveřmi, nástupce se k němu nezná

Automobilka Chery opustila ruský trh, i když jen naoko. Obratem totiž založila značku Tenet, která k velkému překvapení neprodává slepě přeznačkovaná, ale ve skutečnosti trochu jiná auta. Majitelé chery teď stojí před otázkou, zda jsou jejich vozy v Rusku ještě vůbec prodejné a kde na ně seženou náhradní díly.
„Proč se zbavit vozů Chery právě teď.“ Tak zní všeříkající titulek článku v ruském časopisu Motor, který „identifikoval tři problémy“, se kterými se nyní ruští motoristé potýkají: Zpoždění dodávek dílů, prudký pokles zůstatkové hodnoty a nakonec i nezájem o chery na trhu s ojetými vozy. „Prodejci ujišťují, že v současné době nejsou žádné problémy se servisem, ale nikdo nemůže zaručit, že tomu tak bude i za tři roky,“ píše Motor.
„Odchod Chery z Ruska je strategický krok, společnost potřebuje hledat investice na mezinárodní burze. To je očekávané a předvídatelné,“ vysvětluje v Motoru generální ředitel analytické agentury Avtostat Sergej Celikov. Český čtenář by takové větě sotva rozuměl, ale ten ruský už se za pár let cenzury naučil číst mezi řádky: Chery si zkrátka nechce kazit renomé na západoevropských trzích prodejem aut v zemi, která už čtyři roky masakruje svého souseda.
„Všichni vědí, že Chery a Tenet jsou v podstatě totéž,“ pomrkává na čtenáře Celikov, takže „filtry a brzdové destičky budou skladem“, ujišťuje. Všechno, so ale souvisí s konkrétním modelem, jako třeba čelní skla, karosářské díly nebo elektronika, bude jen na objednání s dodací lhůtou dva až tři měsíce, míní odborník.
Že taková situace dál snižuje už tak mizernou zůstatkovou hodnotu čínských aut, je nasnadě. „Čínské vozy ztrácejí hodnotu zhruba stejným tempem jako prémiové značky, které se znehodnocují výrazně rychleji než značky pro masový trh, upřesnil v Motoru šéf Avtostatu.
Časopis požádal o informace k servisní podpoře přímo zastoupení Chery v Rusku, nikdo mu ale na zaslané dotazy neodpověděl. Tiskové oddělení závodu AGR, který na základě smlouvy montuje vozy Tenet (jež Motor nepokrytě označuje za „kamuflážní značku skupiny Chery“) pro změnu uvedlo, že není oprávněno komentovat situaci jiných automobilek.
„Zatímco u německého automobilového průmyslu si můžete být jisti, že náhradní díly pro vyrobené vozy drží mnoho let, u Číňanů je to velká otázka,“ říká viceprezident Národní automobilové unie Anton Šaparin. Ten nevylučuje možnost, že náhradní díly pro ruské modely Chery budou vyráběny po omezenou dobu a že zůstatková cena takových aut klesne rychleji než u jiných značek. „Čínský automobilový průmysl prochází rychlou transformací a lze s jistotou říci, že automobily na benzinový pohon jsou pro něj minulostí,“ míní Šaparin.
Chery přitom ještě loni patřila k nejoblíbenějším čínským značkám v Rusku. Za leden a únor 2025 zde dokázala prodat celkem 4200 vozů, letos jich však bylo už jen 41. Všechna letošní auta navíc do Ruska přibyla v rámci individuálních dovozů.
Radu čtenářům, aby své chery raději prodali teď, dokud jej v Rusku někdo zná, opírá časopis o zkušenost z minulosti: „Dokud automobilka investuje do marketingu, zůstává potenciálně známou značkou. Pokud ale trh opustí, bude za pár let kupujícím už jen matně povědomá, podobně jako kdysi v Rusku populární značka Lifan,“ uzavírá Motor.
