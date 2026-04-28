Holky a bizár. Čínský autosalon přinesl v Evropě už dávno zapovězené věci

Autosalon v Pekingu je největší akcí svého druhu na světě a kromě novinek lákal pozornost i dalšími věcmi. Třeba bizarními kreacemi v čele s plyšovým BYD ve stylu My Little Pony. A aby toho nebylo málo, čínské automobilky zatím úplně nezavrhly hostesky lákající na jednotlivé modely. Můžeme se jen dohadovat, jestli za to nemůže „zajímavost“ jednotlivých automobilů.
Skoro 1500 vystavených aut, na 250 premiér a konceptů a třináct hal plně obsazených automobilkami nebo výrobci dílů a příslušenství. Pekingský autosalon je největší akcí svého druhu na světě, kterou by evropské autosalony překonaly asi jen v dobách té největší hojnosti.
A závidět by mohly ještě jednu věc: zatímco výstavy v Evropě už se před lety zbavily hostesek, lákajících k jednotlivým expozicím, do Číny trend jedněmi podporovaný a druhými proklínaný ještě nedorazil. Jestli je to dobrý způsob, jak nalákat na svá auta, si musí každá ze značek vyhodnotit sama. Ovšem už loni v Šanghaji některé automobilky kromě žen vytasily i mužský doprovod jednotlivých aut; to pokračovalo i v letošním roce.
V tomto ohledu zaujalo třeba Audi, které část obsazení stánku obléklo do rádoby dobových uniforem s logem Auto Union. Mělo to svůj důvod, protože jednou z hlavních hvězd expozice byl historický závodní speciál Auto Union Type C.
Historická auta se vůbec stala tak trochu skrytým tématem pekingského autosalonu. Zatímco dříve jste na výstavách v Číně stará auta moc neviděli, teď jich bylo hned několik. Na stánku Porsche nechyběl kabriolet 356 či první 911, Mercedes oslavující letos 140. narozeniny zase vsadil na několik generací třídy S včetně legendárního mamuta nebo piana. Není divu, „esko“ se nedávno dočkalo rozsáhlé modernizace.
To čínské automobilky na veterány nevsadily. Ostatně by v jejich případě nebylo ani moc na jaké, pokud neholdujete volkswagenům nebo citroënům z přelomu 80. a 90. let, případně prvnímu Seatu Toledo s logem Chery. Snad jen vládní automobilka Hongqi a výrobci nákladních aut ukrývají několik zajímavých exponátů.
Místo nich ale přivezly různá bizarně stylizovaná auta, případně rovnou bezostyšné kopie. Ačkoliv těch oproti době třeba před sedmi lety také výrazně ubylo. Čínské automobilky začaly více „kopírovat“ sebe samy, evropský, americký či japonský styling až tolik neletí.
Se dvěma výjimkami: Porsche Taycan či Panamera a pak klasické off-roady jako Mercedes třídy G, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser nebo Jeep Wrangler. Taycanem a Panamerou se inspirovaly hned tři značky: SAIC a jeho model Z7, úplně nový Aistaland a jeho model GT7 a nakonec Exeed a model Exlantix ES7 GT.
Není bez zajímavosti, že za SAIC Z7 i Aistalandem GT7 stojí zčásti výrobce mobilních telefonů i softwaru pro auta (včetně autonomního řízení a asistentů) Huawei. Jeho ekosystém Harmony OS přitom v Číně kromě spousty lokálních aut používají třeba i nová BMW řady Neue Klasse. Technologie se však do Evropy nedováží. Samotný Huawei má přitom v Číně prsty hned v několika automobilkách s různými lokálními partnery.
Zavedené a známé off-roady se kopírují napříč čínskými značkami. Asi do největšího „detailu“ to dotáhl BAIC, který rozbalil svůj stánek přímo naproti Mercedesu. Jedna z hlavních novinek? Omlazený typ B81, který bezostyšně kopíruje třídu G. Off-road má trojici uzamykatelných diferenciálů a podle spekulací v útrobách pracuje prodlužovač dojezdu: tedy spalovací motor v kombinaci s elektomotorem a velkou baterkou.
Jen o kousek vedle BAIC ukázal ještě další novinku, zatím koncept B70. Ten se pro změnu „inspiroval“ Land Roverem Defender, jen nemá na pátých dveřích náhradní kolo. I v jeho případě pracuje v útrobách elektrifikovaný pohon, počítá se s pohonem všech kol, brodivostí v hluboké vodě a šesti místy k sezení.
Jeep Wrangler si mezi jinými vzala na paškál značka 212, která spadá do portfolia koncernu BAW. Pětidveřovou verzi auta, v Číně prodávanou jako T01, možná budete znát. Loni na mnichovském autosalonu se ukázala evropská specifikace s dvoulitrovým turbodieselem a osmistupňovým automatem. Tu ale v Číně doplňuje ještě třídveřové provedení T10 a pick-up Explorer 01, který jako by z oka vypadl Jeepu Gladiator. Nabídka podle americké automobilky je tudíž kompletní.
Čínská verze off-roadu má pod kapotou dvoulitrový benzinový turbomotor či dvoulitrový turbodiesel v kombinaci s osmistupňovým automatem ZF. Pick-up se pak prodává s 2,3litrovým benzinovým turbomotorem. Samozřejmostí je pohon všech kol. Existuje hned několik verzí, třeba i s rádoby retrodesignem.
Samostatnou kapitolou jsou pak malá SUV značky iCar spadající do koncernu Chery, která se jako iCaur zřejmě ještě letos dostanou i do Česka. Elektrický model V23 připomíná Wrangler, model V27 kombinující prvky Land Cruiseru a Defenderu pro změnu pohání benzinovo-elektrický prodlužovač dojezdu. V Číně jde díky nízké ceně a atraktivnímu vzhledu o prodejně populární modely, jaká bude realita v Česku, je ve hvězdách.
Xpeng se pro změnu s téměř 5,3 metru dlouhým modelem GX s elektrickým pohonem nebo s prodlužovačem dojezdu výrazně inspiroval u Range Roveru, Chery Tiggo X s délkou přes pět metrů a plug-in hybridním pohonem zase nápadně připomíná Toyotu Land Cruiser.
Nicméně nejtroufalejší „nepřiznanou inspirací“ byl zřejmě Fangchengbao Formula X. Jedovatě zelený elektrický sporťák totiž čerpal z Ferrari Monza SP2. Zatím jde o koncept, nicméně sériová produkce je v plánu už od příštího roku.
Mimo okaté kopie pak na spoustě stánků stály i roztodivné kreace. Třeba již zmíněný BYD v kooperaci s animovaným světem My Little Pony, kde jej navíc doprovázela i podobně oděná hosteska, nebo Leapmotor v barvách řetězce rychlého občerstvení McDonalds.
A co bylo pro evropského novináře vůbec nejbizarnější? Jako stín se za ním táhlo několik čínských fotografů fotících, jak si fotí jiná auta. Jedno které značky. Proč, ví asi jen oni sami.
Na galerii hostesek, kopií, zajímavostí a bizarních automobilů z pekingského autosalonu se podívejte níže.
