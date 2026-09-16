Čínská auta na hranici sil. Ruští taxikáři raději hýčkají staré hyundaie a škodovky

Zatímco před vpádem na Ukrajinu dominovaly ruským ulicím flotily hyundaiů, kií a škodovek, dnes je pohled na tamní silnice o dost jiný. Západní, korejské i japonské automobilky po roce 2022 Rusko opustily a uvolněný prostor bleskově zaplnila čínská produkce. Značky jako Chery, Geely, Haval, JAC nebo narychlo vzkříšený Moskvič sice zaplnily opuštěné showroomy, kvalitu s sebou ale nepřivezly.
Nejtvrdší zatěžkávací zkouškou čínské modely neprocházejí u soukromých osob, ale v neúprosném drilu ruských taxislužeb: auta slouží v drsném městském provozu téměř nepřetržitě, někdy až dvacet hodin denně. Adekvátně tomu jim naskakují ujeté kilometry – klidně 100 až 120 tisíc kilometrů za půl roku. Právě při takovém tempu se ale začíná jasně ukazovat, kde má čínská technika své hranice, píše motoristický časopis Za rulem (v překl. Za volantem).
Většina současného vozového parku ruských taxislužeb je podle něj vybavena 1,5litrovými přeplňovanými motory. „Při dlouhodobém provozu ve vysokých otáčkách je hnací ústrojí tlačeno na hranici svých možností, což urychluje opotřebení válců, pístů, turba a chladicího systému,“ uvádí magazín.
Řidiči a majitelé vozových parků se prý jednomyslně shodují, že v takovém případě čínské motory bez větší údržby vydrží v průměru asi 150 tisíc kilometrů. Výjimku tvoří snad jen auta značek Haval a Geely, která jsou i při nájezdu 200 tisíc km „v poměrně dobrém stavu“.
Na opravě čínských motorů v ruských podmínkách navíc není vůbec nic příjemného. „Dodací lhůty dílů z Číny se protahují na týdny a dokonce i měsíce, specializovaných servisních středisek je málo a mechaniky s hlubokými znalostmi konstrukce těchto jednotek lze spočítat na prstech jedné ruky. Čínské značky mají ještě dlouhou cestu k dosažení servisní infrastruktury, kterou evropští a japonští výrobci budovali po celá desetiletí,“ míní časopis.
Motor ale podle všeho není hlavním zdrojem problémů. „Převodovka CVT u některých modelů může vyžadovat nákladné opravy již po 15 až 30 tisících kilometrech, což pro taxikáře může znamenat několikaměsíční ztrátu příjmu. S přibývajícím věkem také čím dál víc selhávají elektronické systémy – objevují se náhodné chyby, nefungují parkovací senzory, ABS, multimediální obrazovka zamrzá nebo reaguje na dotyk se značným zpožděním,“ uvádí nejstarší ruský oborový časopis.
Některá vozidla navíc vykazují další problémy: netěsné střešní okno, předčasné opotřebení vzpěr stabilizátoru a kulových čepů, korozi na podbězích kol nebo nad čelním sklem. Servisní technici si také všímají, že náhradní díly někdy vykazují výrobní vady, které se objeví už během montáže.
I když výčet nechtěných vlastností čínských aut je dostatečně výmluvný, Za volantem přesto nabádá k objektivitě. „V Číně stojí stejné modely zhruba polovinu a tamní majitelé je vyměňují každé tři roky až pět let, aniž by očekávali nějakou super dlouhou životnost.“
Časopis dále pokračuje: „Ruští kupující však už ze zvyku očekávají osm až deset let služby. Právě tento rozpor mezi očekáváními našich spotřebitelů a inženýrskými přístupy výrobců vytváří dojem křehkosti. Auto v podstatě není špatné, jen je prostě navrženo pro jinou životnost a provozní podmínky.“
Jaká auta se tedy v taxislužbách osvědčila? Ruský server Autonews se nezdráhal zeptat přímo u zdroje: „Například Georgij Balašov, šéf taxislužby Taximania, označil za nejspolehlivější Kiu Rio. Poznamenal, že z hlediska efektivity a provozních nákladů ji nic nepřekoná. V jeho žebříčku byly zahrnuty i vozy Hyundai Solaris, Škoda Rapid a Volkswagen Polo,“ informuje Autonews.
Generální ředitel taxislužby „F1rst“ Dmitrij Nazarov k nejlepším taxíkům řadí kromě Ria ještě Hyundai Solaris, Škodu Rapid, Toyotu Camry a Kiu K5. „Tyto vozy nejčastěji pocházejí z let 2019–2021. Některé mají najeto 700 nebo 800 tisíc kilometrů, přesto po nich zůstává vysoká poptávka. Navíc je jejich údržba levnější než u čínských a ruských vozů,“ vysvětluje své preference Nazarov.
Server Autonews cituje i jednoho z vedoucích činovníků Veřejné rady pro taxislužbu Andreje Kapitana, který jako nejosvědčenější taxíky jmenoval Hyundai Solaris a Sonata, Kiu Rio, Optima a K5, Volkswagen Polo, Škodu Rapid a Octavii nebo Toyotu Camry.
„Solaris a Rio jsou postaveny na stejné platformě a mají stejné základní komponenty. Dojezd 500 tisíc kilometrů v režimu taxi pro ně již není výjimkou. Volkswagen Polo a Škoda Rapid s atmosférickými motory 1,6 MPI a klasickými šestistupňovými automatickými převodovkami si vedou podobně dobře – jsou jednou z nejúspěšnějších kombinací pro intenzivní používání,“ poznamenal Kapitan.
Ruské taxislužby se tedy jednomyslně shodují, že nejvhodnější jsou pro ně ta auta, která už si kvůli válce nemohou pořídit. To v článku pochopitelně nezazní, zas tak otevřený současný ruský tisk být nemůže.
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