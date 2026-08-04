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Zajímavosti

Chtějí Audi, nakonec koupí Škodu. Zájemci o nové auto čím dál méně hledí na prestiž

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Jedna z největších platforem pro nákup nových aut v Evropě přišla s překvapivým zjištěním: Věrnost značce nehraje tak zásadní roli, jak se možná mnozí domnívali. Radovat se mohou především v Mladé Boleslavi.

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Škoda je často finální volbou zájemců o VW, Audi i BMW. (ilustrační foto)Foto: Škoda Auto
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Velký internetový prodejce aut Carwow může chování svých zákazníků sledovat takříkajíc v přímém přenosu, data z jeho výstupů jsou tedy nezkreslené, založené na reálné poptávce a uskutečněných nákupech.

Tentokrát si Carwow vzal na mušku německý trh, který je však v Evropě zároveň tím největším. A ze shromážděných dat vyplývá, že němečtí zákazníci se nejvíce zajímají o Škodu: „Značka dosahuje podílu 12,74 procenta všech poptávek – to je o 1,93 procenta více než druhý Volkswagen s 10,81 procenta,“ uvádí Carwow v tiskové zprávě.

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„Je zajímavé, že zatímco poptávky po Volkswagenu mezi lety 2025 a 2026 klesly o 12 procent, poptávky po vozech Škoda ve stejném období vzrostly o 26 procent,“ vyčetl Carwow z chování svých zákazníků. To podle něj ukazuje na změnu myšlení — tradiční dominance Volkswagenu mírně slábne, protože němečtí zákazníci se stále více zaměřují na cenu.

Škodovka Němce napadne nejčastěji, když hledají elektromobil, u spalovacích aut skončila Škoda na druhém místě za Volkswagenem. Pozoruhodně přitom dopadla Kia — v zájmu o elektromobily skončila druhá, u spalovacích aut ale až osmá. „Poptávka po elektromobilech Kia se zvýšila o 404 procent, zatímco zájem o modely se spalovacími motory klesl o 39 procent,“ upřesňuje zpráva.

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Za skokana roku však Carwow označil čínskou značku BYD, u které se zájem o elektromobily meziročně zvýšil o působivých 19 tisíc procent, což v poptávce po bateriových autech vyneslo automobilku na překvapivé třetí místo.

Nakonfigurované versus koupené

Rozhodne se však zájemce, které si sestavil auto v konfigurátoru, nakonec i pro jeho koupi? Často prý ano, ale zdaleka ne vždy. Nejloajálnější zákazníky má na každý pád opět Škodovka: „Šedesát dva procent zákazníků, kteří si v první polovině roku na Carwow konfigurovali vůz Škoda, si ho nakonec pořídilo. U BYD je toto číslo také úctyhodných 59 procent,“ spočítal prodejce.

Docela bledě z tohoto srovnání vychází Volkswagen: Pouze 39 procent zákazníků z těch, kteří prošli konfigurátorem, si auto této značky nakonec skutečně zakoupili. Nejčastěji zájemci o VW migrovali ke Škodě, což se zdá být pochopitelné. Jak ale ukazují tabulky níže, příchylnost k mladoboleslavské značce prokázali i ti, kteří se původně zajímali o prémiové vozy Audi a BMW. Což minimálně naznačuje, že auto jako statusový symbol přestává hrát při nákupu významnou roli.

K jakým značkám migrují zájemci o VW (61 %)

Pořadí

Značka

Migrace v %

1.

Škoda

15

2.

Kia

6

3.

Ford

5

4.

Tesla

5

5.

Cupra

5

K jakým značkám migrují zájemci o BMW (54 %)

Pořadí

Značka

Migrace v %

1.

Tesla

9

2.

Škoda

7

3.

Audi

6

4.

BYD

6

K jakým značkám migrují zájemci o Audi (51 %)

Pořadí

Značka

Migrace v %

1.

Škoda

8

2.

BMW

8

3.

Tesla

7

4.

Volkswagen

6

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