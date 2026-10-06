Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zajímavosti

„Chová se jak Papuánec.“ Raper Timati a Bugatti za miliardu budí v Rusku mocné vášně

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Vzácné Bugatti W16 Mistral už třetí týden plní stránky ruských novin. Ačkoliv by se supersportovní vůz kvůli embargu neměl v zemi vůbec objevit, v jednom případě se tak skutečně stalo. Nevybíravou kritiku z řad místních „vlastenců“ schytal populární ruský raper, jemuž bylo vlastnictví francouzského hyperauta přisuzováno. Nejnovější vývoj však ukazuje, že si Timatiho kritici nejspíš naběhli.

Rapper Timati za volantem Bugatti.
Timati v ulicích Moskvy za volantem Bugatti. Náklonností k francouzské značce se ruský rapper nikdy netajil.Foto: Shutterstock / Danila2332
Reklama

Kolotoč spekulací kolem jednoho z nejdražších aut současnosti roztočil v polovině září zpravodajský server Baza. Ten přišel s informací, že si raper Timati pořídil Bugatti z limitované edice W16 Mistral za 500 milionů rublů. „Auto bylo dovezeno z Evropy přes Kyrgyzstán a celně odbaveno 18. srpna, na což máme důkazy. O deset dní později pak bylo Bugatti v Rusku zaregistrováno. Auto má poznávací značku začínající číslicemi 777, což ukazuje na moskevskou oblast. Umělec zaplatil na clu 244 milionů rublů – téměř polovinu ceny hyperauta,“ uvedl server Baza.

Příjezd tak vzácného kousku neunikl ani šéfovi analytické agentury Avtostat Sergeji Celikovi, který registraci Bugatti ze vzácné 99kusové série potvrdil. A připomněl, že za celou novodobou historii značky bylo v Rusku dosud zaregistrováno pouze šest vozů, z toho poslední v roce 2013.

Bugatti W16 Mistral
Bugatti W16 Mistral bylo vyrobeno v počtu 99 kusů, přičemž každý z nich je v podstatě originál upravený na přání konkrétního zákazníka. Pod kapotou hyperauta se nachází osmlitrový šestnáctiválec se čtyřmi turbodmychadly o výkonu 1600 koní. Auto ustavilo světový rychlostní rekord 453,91 km/h pro sériově vyráběné kabriolety.Foto: Bugatti

Komu ale drahý vůz pocházející z nepřátelské země zjevně ležel v žaludku, byl poslanec Státní dumy Vitalij Milonov. V listu Gazeta Timatimu připomněl, že „země je pod bezprecedentním sankčním tlakem a provádí speciální vojenskou operaci“. Nákup takového vozu pak označil přímo za nemorální: „Chová se jako Papuánec, co se žene za zlatým kroužkem v nose. Přál bych mu, aby se auto porouchalo a nevyjelo z garáže. A on by v něm jen tak seděl a shnil,“ vyjádřil své přání poslanec, který rapera obvinil, že „nerozumí ruské identitě a řídí se americkými trendy“.

Rapera veřejně odsoudil i vedoucí Federálního projektu pro bezpečnost a boj proti korupci Vitalij Borodin za to, že se „v současné společensko-politické situaci“ chlubí luxusem. Jeho poznámky však tentokrát Timati nenechal bez povšimnutí. „Poslyš, ty sociální aktivisto, jdi do p.....“ vzkázal mu přes magazín Life. Borodin následně podal žalobu na ochranu cti a po raperovi požaduje veřejnou omluvu.

Reklama
Reklama

Jakoby ruským absurditám neměl být konec, server Mash Money nově přišel s tvrzením, že Bugatti Mistral ve skutečnosti nepatří Timatimu, ale synovi zakladatele ropné společnosti Lukoil Jusufu Alekperovovi. Novináři prý také původně „podstřelili“ skutečnou cenu auta. Ta měla činit 670 milionů rublů, přičemž dalších 328 milionů tvoří recyklační poplatek zavedený po vpádu vojsk na Ukrajinu a 4,5 milionu clo. V součtu tedy auto vyšlo na více než miliardu rublů, v přepočtu zhruba 250 milionů korun.

Šestatřicetiletý Jusuf Aleksperov je podle deníku Gazeta „nejbohatším ruským dědicem“. Jeho otec Vagit získal loni jen na dividendách 106 miliard rublů a Jusuf kromě Bugatti Mistral vlastní ještě například Bugatti Chiron a sbírku vozů Ferrari a McLaren.

Raper Timati, vlastním jménem Timur Ildarovič Junusov, se ovšem láskou k vozům Bugatti nikdy netajil a rád se v nich veřejně ukazoval. I proto se šíří zvěsti, že tento osobní přítel čečenského diktátora Ramzana Kadyrova a nositel vyznamenání Zasloužilý umělec Čečenské republiky celé „nedorozumění“ kolem Bugatti Mistral pečlivě zinscenoval.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka

Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí

U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.

Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow

Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy

Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama