„Chová se jak Papuánec.“ Raper Timati a Bugatti za miliardu budí v Rusku mocné vášně

Vzácné Bugatti W16 Mistral už třetí týden plní stránky ruských novin. Ačkoliv by se supersportovní vůz kvůli embargu neměl v zemi vůbec objevit, v jednom případě se tak skutečně stalo. Nevybíravou kritiku z řad místních „vlastenců“ schytal populární ruský raper, jemuž bylo vlastnictví francouzského hyperauta přisuzováno. Nejnovější vývoj však ukazuje, že si Timatiho kritici nejspíš naběhli.
Kolotoč spekulací kolem jednoho z nejdražších aut současnosti roztočil v polovině září zpravodajský server Baza. Ten přišel s informací, že si raper Timati pořídil Bugatti z limitované edice W16 Mistral za 500 milionů rublů. „Auto bylo dovezeno z Evropy přes Kyrgyzstán a celně odbaveno 18. srpna, na což máme důkazy. O deset dní později pak bylo Bugatti v Rusku zaregistrováno. Auto má poznávací značku začínající číslicemi 777, což ukazuje na moskevskou oblast. Umělec zaplatil na clu 244 milionů rublů – téměř polovinu ceny hyperauta,“ uvedl server Baza.
Příjezd tak vzácného kousku neunikl ani šéfovi analytické agentury Avtostat Sergeji Celikovi, který registraci Bugatti ze vzácné 99kusové série potvrdil. A připomněl, že za celou novodobou historii značky bylo v Rusku dosud zaregistrováno pouze šest vozů, z toho poslední v roce 2013.
Komu ale drahý vůz pocházející z nepřátelské země zjevně ležel v žaludku, byl poslanec Státní dumy Vitalij Milonov. V listu Gazeta Timatimu připomněl, že „země je pod bezprecedentním sankčním tlakem a provádí speciální vojenskou operaci“. Nákup takového vozu pak označil přímo za nemorální: „Chová se jako Papuánec, co se žene za zlatým kroužkem v nose. Přál bych mu, aby se auto porouchalo a nevyjelo z garáže. A on by v něm jen tak seděl a shnil,“ vyjádřil své přání poslanec, který rapera obvinil, že „nerozumí ruské identitě a řídí se americkými trendy“.
Rapera veřejně odsoudil i vedoucí Federálního projektu pro bezpečnost a boj proti korupci Vitalij Borodin za to, že se „v současné společensko-politické situaci“ chlubí luxusem. Jeho poznámky však tentokrát Timati nenechal bez povšimnutí. „Poslyš, ty sociální aktivisto, jdi do p.....“ vzkázal mu přes magazín Life. Borodin následně podal žalobu na ochranu cti a po raperovi požaduje veřejnou omluvu.
Jakoby ruským absurditám neměl být konec, server Mash Money nově přišel s tvrzením, že Bugatti Mistral ve skutečnosti nepatří Timatimu, ale synovi zakladatele ropné společnosti Lukoil Jusufu Alekperovovi. Novináři prý také původně „podstřelili“ skutečnou cenu auta. Ta měla činit 670 milionů rublů, přičemž dalších 328 milionů tvoří recyklační poplatek zavedený po vpádu vojsk na Ukrajinu a 4,5 milionu clo. V součtu tedy auto vyšlo na více než miliardu rublů, v přepočtu zhruba 250 milionů korun.
Šestatřicetiletý Jusuf Aleksperov je podle deníku Gazeta „nejbohatším ruským dědicem“. Jeho otec Vagit získal loni jen na dividendách 106 miliard rublů a Jusuf kromě Bugatti Mistral vlastní ještě například Bugatti Chiron a sbírku vozů Ferrari a McLaren.
Raper Timati, vlastním jménem Timur Ildarovič Junusov, se ovšem láskou k vozům Bugatti nikdy netajil a rád se v nich veřejně ukazoval. I proto se šíří zvěsti, že tento osobní přítel čečenského diktátora Ramzana Kadyrova a nositel vyznamenání Zasloužilý umělec Čečenské republiky celé „nedorozumění“ kolem Bugatti Mistral pečlivě zinscenoval.
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