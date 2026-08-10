Češi kupují „nejužranější“ auta v Evropě. Hůře dopadli už jen Slováci

Při výběru nového auta není pro Čechy spotřeba paliva zjevně nejdůležitějším parametrem. Vyplývá to z dat Evropské agentury životního prostředí, která porovnala nákupní chování motoristů ve 29 evropských zemích.
Švédský motoristický časopis ViBilägare získal od Evropské agentury pro životní prostředí pozoruhodná data o emisích, hmotnosti a výkonu nově přihlášených aut za rok 2025. V jednom parametru jsou přitom Češi takřka na špičce. Tím je údaj o emisích CO2, které loni zakoupená auta v té které zemi vypouští do ovzduší.
V případě České republiky jde v průměru o 127,9 g/km, což z pohledu ekologie znamená předposlední místo — poslední Slovensko skončilo s průměrem 132,8 g/km. Jen pro představu: Vypuštěných 130 gramů CO2 na kilometr odpovídá spotřebě 5,6 litru benzinu na 100 kilometrů.
Emise oxidu uhličitého jsou v současnosti ostře sledovaným parametrem. Jde o skleníkový plyn usazující se v atmosféře, který je označován za hlavního viníka globálního oteplování. I proto se některé země snaží jeho vypouštění do ovzduší co nejvíce omezit — například v Evropské unii platí v současnosti pro výrobce aut průměrný flotilový limit 93,6 g/km. Pokud se do něj automobilka nevejde, platí do unijní kasy 95 eur za každý nadlimitní gram u každého prodaného auta.
V praxi to znamená, že pokud by se všichni evropští kupující chovali jako Češi, automobilky by se, obrazně řečeno, „nedoplatily“: Za každý prodaný vůz by vydaly navíc 3230 eur, tedy přibližně 78 tisíc korun, v podobě pokut.
Automobilky mohou mluvit o štěstí, že jsou v Evropě země, které jim bilanci CO2 znatelně vylepšují. V jejich čele stojí Norsko, kde loni prodaná auta vypouštěla do ovzduší v průměru jen 3,8 g/km. Je to dáno tím, že v zemi se, až na vzácné výjimky, spalovací auta vůbec neprodávají. Většinu trhu tvoří čisté elektromobily, které při provozu žádné emise nevypouštějí.
I když přístup Norska je v rámci Evropy výjimečný, přesto se ze sledované devětadvacítky zemí do současného limitu CO2 pohodlně vejde hned dalších deset států, které auta se spalovacím motorem běžně prodávají. Mezi ty s velmi nízkými emisemi patří ještě Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Island.
V tabulce, kterou najdete pod článkem, lze vyčíst souvislost mezi hodnotou vypouštěných emisí, výkonem motoru a pohotovostní hmotností vozu. Norsko, kde se prodávají takřka výhradně jen elektromobily a vypouštěné emise se blíží k nule, dosáhla průměrná hmotnost auta 2121 kg, což je naopak ze všech zemí nejvíce. Tamní vozy mají také ze sledovaných zemí nejvyšší výkon, v průměru 288 koní.
Při srovnání s Norskem mají v Česku prodávaná auta výkon skoro jen poloviční, v průměru 156 koní. Současně jsou ale také o více než půl tuny lehčí.
Nová auta za rok 2025: Emise, hmotnost a výkon
Země
ø emise CO2 (g/km)
ø hmotnost (kg)
ø výkon motoru (k)
Norsko
3,8
2121
288
Dánsko
40,2
1939
233
Finsko
51,1
1832
182
Nizozemsko
51,4
1714
184
Švédsko
53,9
1912
234
Island
60,8
1935
248
Belgie
74,7
1713
185
Malta
76,7
1534
143
Portugalsko
79,4
1578
154
Irsko
85,4
1641
150
Francie
89,1
1499
139
Rakousko
95,7
1666
143
Lucembursko
97,6
1716
173
Německo
102,2
1698
190
Řecko
104,5
1408
126
Španělsko
105,3
1528
136
Litva
112,7
1620
159
Itálie
113,0
1452
131
Lotyšsko
113,5
1655
160
Estonsko
114,8
1649
169
Rumunsko
116,2
1506
139
Slovinsko
116,3
1551
144
Kypr
119,3
1574
158
Maďarsko
121,6
1606
166
Polsko
124,2
1567
—
Chorvatsko
124,7
1444
133
Bulharsko
125,1
1567
163
Česko
127,9
1563
156
Slovensko
132,8
1588
156
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