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Zajímavosti

Češi kupují „nejužranější“ auta v Evropě. Hůře dopadli už jen Slováci

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Při výběru nového auta není pro Čechy spotřeba paliva zjevně nejdůležitějším parametrem. Vyplývá to z dat Evropské agentury životního prostředí, která porovnala nákupní chování motoristů ve 29 evropských zemích.

Tankování
Za vysokou průměrnou spotřebu nových aut v Česku nemohou auta samotná, ale skladba vozového parku. Zájem o elektromobily je v Česku stále relativně nízký. (ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Švédský motoristický časopis ViBilägare získal od Evropské agentury pro životní prostředí pozoruhodná data o emisích, hmotnosti a výkonu nově přihlášených aut za rok 2025. V jednom parametru jsou přitom Češi takřka na špičce. Tím je údaj o emisích CO2, které loni zakoupená auta v té které zemi vypouští do ovzduší.

V případě České republiky jde v průměru o 127,9 g/km, což z pohledu ekologie znamená předposlední místo — poslední Slovensko skončilo s průměrem 132,8 g/km. Jen pro představu: Vypuštěných 130 gramů CO2 na kilometr odpovídá spotřebě 5,6 litru benzinu na 100 kilometrů.

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Emise oxidu uhličitého jsou v současnosti ostře sledovaným parametrem. Jde o skleníkový plyn usazující se v atmosféře, který je označován za hlavního viníka globálního oteplování. I proto se některé země snaží jeho vypouštění do ovzduší co nejvíce omezit — například v Evropské unii platí v současnosti pro výrobce aut průměrný flotilový limit 93,6 g/km. Pokud se do něj automobilka nevejde, platí do unijní kasy 95 eur za každý nadlimitní gram u každého prodaného auta.

V praxi to znamená, že pokud by se všichni evropští kupující chovali jako Češi, automobilky by se, obrazně řečeno, „nedoplatily“: Za každý prodaný vůz by vydaly navíc 3230 eur, tedy přibližně 78 tisíc korun, v podobě pokut.

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Automobilky mohou mluvit o štěstí, že jsou v Evropě země, které jim bilanci CO2 znatelně vylepšují. V jejich čele stojí Norsko, kde loni prodaná auta vypouštěla do ovzduší v průměru jen 3,8 g/km. Je to dáno tím, že v zemi se, až na vzácné výjimky, spalovací auta vůbec neprodávají. Většinu trhu tvoří čisté elektromobily, které při provozu žádné emise nevypouštějí.

I když přístup Norska je v rámci Evropy výjimečný, přesto se ze sledované devětadvacítky zemí do současného limitu CO2 pohodlně vejde hned dalších deset států, které auta se spalovacím motorem běžně prodávají. Mezi ty s velmi nízkými emisemi patří ještě Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Island.

V tabulce, kterou najdete pod článkem, lze vyčíst souvislost mezi hodnotou vypouštěných emisí, výkonem motoru a pohotovostní hmotností vozu. Norsko, kde se prodávají takřka výhradně jen elektromobily a vypouštěné emise se blíží k nule, dosáhla průměrná hmotnost auta 2121 kg, což je naopak ze všech zemí nejvíce. Tamní vozy mají také ze sledovaných zemí nejvyšší výkon, v průměru 288 koní.

Při srovnání s Norskem mají v Česku prodávaná auta výkon skoro jen poloviční, v průměru 156 koní. Současně jsou ale také o více než půl tuny lehčí.

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Nová auta za rok 2025: Emise, hmotnost a výkon

Země

ø emise CO2 (g/km)

ø hmotnost (kg)

ø výkon motoru (k)

Norsko

3,8

2121

288

Dánsko

40,2

1939

233

Finsko

51,1

1832

182

Nizozemsko

51,4

1714

184

Švédsko

53,9

1912

234

Island

60,8

1935

248

Belgie

74,7

1713

185

Malta

76,7

1534

143

Portugalsko

79,4

1578

154

Irsko

85,4

1641

150

Francie

89,1

1499

139

Rakousko

95,7

1666

143

Lucembursko

97,6

1716

173

Německo

102,2

1698

190

Řecko

104,5

1408

126

Španělsko

105,3

1528

136

Litva

112,7

1620

159

Itálie

113,0

1452

131

Lotyšsko

113,5

1655

160

Estonsko

114,8

1649

169

Rumunsko

116,2

1506

139

Slovinsko

116,3

1551

144

Kypr

119,3

1574

158

Maďarsko

121,6

1606

166

Polsko

124,2

1567

Chorvatsko

124,7

1444

133

Bulharsko

125,1

1567

163

Česko

127,9

1563

156

Slovensko

132,8

1588

156

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