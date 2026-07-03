Za pololetí stát prodal dálniční známky za pět miliard korun. Více než loni

V prvním pololetí letošního roku stát prodal přes pět milionů dálničních známek za 5,071 miliardy korun. Proti loňskému roku je to nárůst o 113 992 kusů a o částku 110,55 milionu korun. Loni řidiči za 10,3 milionu dálničních známek zaplatili 8,7 miliardy korun. V pátek to sdělila Jana Jandová, vedoucí oddělení komunikace podniku Cendis, který má systém elektronických známek na starosti.
Ročních se letos prodalo o 81 581 kusů méně, naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Stát nejvyšší částku inkasoval za dálniční známky v lednu, kdy za ně řidiči zaplatili přibližně 1,15 miliardy korun, nejméně naopak v květnu, kdy se prodaly známky v celkové hodnotě přes 694 milionů korun. Stejné to bylo loni, kdy bylo v lednu prodány známky za 1,192 miliardy korun, zatímco v květnu za 587,2 milionu korun.
V tomto roce měli řidiči největší zájem o desetidenní známky, prodalo se jich 1,84 milionu kusů. Za nimi následuje prodaných 1,6 milionu ročních známek, 1,1 milionu známek s platností na jeden kalendářní den a 469 050 prodaných 30denních známek.
Ročních známek se prodalo nejvíce zkraje roku, v lednu to bylo 401 422 kusů, v červnu se jich naopak prodalo 192 898. Od ledna naopak postupně stoupá počet prodaných známek s kratší platností.
V lednu a únoru 30denních známek řidiči každý měsíc koupili přes 53 tisíc kusů, v červnu 128 478. Počet prodaných desetidenních známek se z lednových 231 418 kusů zvýšil na červnových 387 102.
U jednodenních známek byl leden silnější než únor, kdy se prodalo 145 854 kusů známek, ale v dalších měsících také následuje nárůst až k 222 035 kusům prodaným v červnu.
Cena za roční známku se nejspíš nebude měnit
Na konci června vláda Andreje Babiše (ANO) schválila zrušení každoroční valorizaci známek podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě.
Cena za roční známku by měla zůstat 2570 korun. Novelu, která zachovává slevy pro nízkoemisní auta, musí ještě schválit sněmovna. Předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka to označil za populistický krok.
Pravidelné zdražování zavedla vláda Petra Fialy (ODS) a funguje od loňského ledna. Roční známka stála 12 let 1500 korun, v březnu 2024 se cena zvýšila na 2300 korun. Loni v lednu již na základě mechanismu cena stoupla na 2440 korun za roční známku a letos na 2570 korun.
V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.
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