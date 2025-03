Za podvod milost. Trump omilostnil zakladatele Nikoly, miliardy za lži platit nebude

Zakladatel americké firmy Nikola, která měla vyrábět bezemisní tahače, slaví, prezident USA Donald Trump ho omilostnil. Nebude tak muset platit miliardové částky za to, že oklamal investory, když lhal o tom, v jaké fázi vývoje se tahač nachází. Ukázalo se, že Nikola byl podfuk.

Americký prezident Donald Trump omilostnil zakladatele společnosti Nikola Trevora Miltona. Informoval o tom server televize CNBC a další média. Milton byl v říjnu 2022 shledán vinným z federálních zločinů v souvislosti s podvody na investorech. Hospodaření firmy, která se zaměřovala na vývoj nákladních aut na elektrický a vodíkový pohon, jim vykresloval jako úspěšné, i když to nebyla pravda. Firma letos vyhlásila bankrot.

Milton, kterému je nyní 42 let, byl v prosinci 2023 odsouzen ke čtyřem letům vězení. Od té doby je ale na svobodě, protože u soudu na Manhattanu se pořád nerozhodlo o jeho odvolání.

Omilostnění přišlo dva týdny poté, co federální žalobci naléhali na soudce Edgarda Ramose, aby nařídil Miltonovi zaplatit 680 milionů dolarů (15,7 miliardy Kč) akcionářům společnosti Nikola a dalších 15,2 milionu USD Peteru Hicksovi, který se stal obětí Miltonova podvodu. Kvůli milosti už soudce vyplacení peněz nařídit nemůže.

"Ach můj bože, nebudete věřit, co se právě stalo," říká Milton ve videu na síti Instagram zveřejněném ve čtvrtek. "Je to pro mě asi nejlepší den za posledních pět let," pokračoval. "Právě mi volali od prezidenta Spojených států na můj telefon. Dostal jsem podepsanou plnou a bezpodmínečnou milost," dodal.

Nikola byla jednou z firem, které se snažily prorazit v odvětví automobilů s bezemisním pohonem. Vznikla před více než deseti lety. V červnu 2020 vstoupila na burzu a a hodnota akcií raketově vystoupala.

Jenže jak se ukázalo podle zjištění Nata Andersona, majitele kanceláře Hindenburg Research, tahač Nikola One z roku 2016 byla atrapa nafilmovaná při jízdě z kopce a vodíkový pohon neexistuje.

Teprve následně v letech 2017 až 2019 Nikola spolupracovala se švédským specialistou na vodíkové články Powercell. Vyrábět je měl Bosch v Německu. Švédové však ve finále příkře zamítli obchodní podmínky, které Milton navrhl, a s Boschem se na výrobě raději dohodli sami. Krátce nato Nikola představila další tahač, zničehonic s pohonem na baterie - samozřejmě převratné a nedostižné, jen je nikdo neviděl.

Milton rok na to získal investici 250 milionů dolarů od konglomerátu CNH Industrial, pod jehož křídla patří mimo jiné značka Iveco. Ještě "hůř" dopadl koncern General Motors, který pouhých pár dní před zveřejněním Andersonovy zprávy, že Nikola je vlastně podfuk, nakoupil 11 % akcií Nikoly.

Trevor Milton se dlouho obviněním, že jeho údajně převratné bezemisní technologie jsou jen prázdná skořápka, bránil, nakonec ale přiznal, že tahač tehdy skutečně poslali z kopce, aby vypadal, že jede.

Nikola se sice snažila vyvíjet elektrický tahač a v roce 2020 ho skutečně představila, brzy se ale dostala do finančních potíží. Trevor Milton z vedení firmy odstoupil a v roce 2022 byl obviněn z podvodu a klamání investorů.

Americký výrobce nákladních automobilů s elektrickým pohonem se z potíží nedostal, došly mu finance a nakonec letos v lednu vyhlásil ve Spojených státech bankrot. Firma a některé její součásti požádaly o soudní ochranu před věřiteli a budou se snažit rozprodat majetek.

V posledních letech se neúspěšných elektrickýh start-upů objevilo na trhu více, bankrot už vyhlásily například společnosti Fisker, Proterra a Lordstown Motors.