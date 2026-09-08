Z továrny na auta bude zbrojovka. Volkswagen opouští výrobu aut v Osnabrücku

Volkswagen řeší budoucnost své německé továrny v Osnabrücku neobvyklým způsobem. Závod, v němž automobilka příští rok ukončí výrobu aut, má převzít izraelský investor Aurelius společně s Dolním Saskem a postupně ho přeměnit pro potřeby obranného průmyslu. První zakázky mají souviset s výrobou komponentů pro systémy protivzdušné obrany.
Německá automobilka Volkswagen plánuje předat závod v Osnabrücku izraelské investiční společnosti Aurelius Capital a spolkové zemi Dolní Sasko. Vyplývá to z pondělní tiskové zprávy.
Závod bude postupně přeměněn pro potřeby obranného průmyslu. Největší výrobce aut v Evropě, který se potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami a vysokými náklady, už několik měsíců jedná o budoucnosti tohoto závodu.
Výroba automobilů v Osnabrücku by měla být ukončena v příštím roce. Podle odborů by dohoda s firmou Aurelius mohla zajistit zachování zhruba 1400 ze současných 1800 pracovních míst v továrně, uvedly tiskové agentury.
Dohoda přichází jen několik dní poté, co Volkswagen schválil největší plán restrukturalizace ve své historii. Ten by mohl vést k uzavření nebo změně zaměření dalších německých závodů automobilky. Ty tvrdě zasáhlo oslabení evropského trhu, vysoké náklady na pracovní sílu a konkurence z Číny.
Rostoucí poptávka po obranné technice je považována za jedno z hlavních řešení, jak se mohou evropské automobilky vypořádat s problémem nadbytečných kapacit. Tento trend se odráží také v aktivitách společností Rheinmetall a Continental.
Podle společného prohlášení o záměru, které dnes bylo podepsáno, by Aurelius převzal závod společně s Dolním Saskem. Tato spolková země je druhým největším akcionářem Volkswagenu. Izraelský investor by se přitom stal většinovým vlastníkem závodu.
„Osnabrück nabízí něco, co nelze vybudovat od nuly: dlouholeté zkušenosti s náročnými výrobky, precizní výrobní procesy, velmi kvalitní a dobře sehrané týmy a silnou tradici,“ uvedl Tomer Jacob ze společnosti Aurelius. Ta se soustředí mimo jiné na investice v oblasti kybernetické bezpečnosti, technologií pro bezpilotní letouny a satelitních systémů.
Podle premiéra Dolního Saska Olafa Liese dohoda otevírá „skutečnou průmyslovou příležitost pro Osnabrück“. „Zároveň tu máme zásadní změnu v bezpečnostní situaci a obranných potřebách. Německo a Evropa musí posílit své kapacity a stát se nezávislejšími,“ uvedl Lies. „Osnabrück může v tomto kontextu hrát důležitou roli,“ dodal.
Volkswagen uvedl, že prvním stěžejním projektem pro závod v Osnabrücku by měla být spolupráce s izraelskou společností Rafael Advanced Defense Systems, čímž potvrdil informace, které v květnu uvedla s odkazem na zdroje agentura Reuters.
„Tyto plány počítají s možnou výrobou systémů a komponentů pro systémy protivzdušné obrany pro Německo a Evropu,“ uvedl Volkswagen. Dodal, že spolupráce by otevřela cestu k dalším podobným projektům.
Dohoda ohledně továrny v Osnabrücku by podle agentury Reuters mohla být vzorem pro budoucnost některých dalších závodů automobilky Volkswagen, jejichž existence se ocitla v ohrožení.
Restrukturalizační plán Volkswagenu upozorňuje, že pro továrny v Emdenu, Zwickau (Cvikově), Hannoveru a Neckarsulmu zatím nejsou zaručeny nové konkurenceschopné výrobní programy, jakmile v letech 2031 až 2034 vyprší ty současné. Volkswagen teď zkoumá alternativní možnosti využití továren.
Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. V Německu zaměstnává přes 280 tisíc lidí, po celém světě má přes 100 závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců. Koncern v rámci restrukturalizace mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů.
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