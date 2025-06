Kabelky jsou lákavější než auta. Šéf Renaultu končí, bude vytahovat Gucci z krize

Po pěti letech ve vedení Renaultu odchází Luca de Meo do čela módního gigantu Kering, který sdružuje značky jako Gucci, Yves Saint Laurent a Balenciaga.

Renault po rozmnožení spekulací v neděli večer oficiálně oznámil, že v jeho čele nečekaně končí generální ředitel Luca de Meo. Ten přitom během pěti let transformoval francouzskou automobilku z krizí zmítané značky na pozici mezi lídry evropského trhu.

Podle informací deníku Le Figaro firmu opustí k 15. červenci a zamíří do zcela odlišného odvětví, stane se generálním ředitelem módní skupiny Kering, která vlastní značky jako Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent či Bottega Veneta. Luxusní konglomerát se potýkal s dluhy.

Symbol transformace Renaultu

Luca de Meo nastoupil do čela Renaultu v roce 2020, ve chvíli, kdy firma hlásila historicky největší ztrátu, a to 7,3 miliardy eur v první polovině roku. Renault tehdy čelil několika krizím současně: vedle důsledků pandemie covidu-19 také důvěrné krizi po zatčení a útěku bývalého šéfa Carlose Ghosna, který byl v Japonsku obviněn z finančních machinací. Aliance s Nissanem, kdysi považovaná za vzor globální spolupráce, se tehdy rozpadala a vyžadovala urgentní restrukturalizaci.

De Meo, původem Ital z Milána, měl v automobilovém světě pověst krizového manažera s vizí. Do Renaultu přicházel ze skupiny Volkswagen, kde vedl španělskou značku Seat. Během jeho působení automobilka dosáhla rekordních prodejů, posílila image a založila úspěšnou sportovní subznačku Cupra zaměřenou na mladší a prémiové zákazníky.

Ještě předtím de Meo působil ve vedení značek Alfa Romeo, Fiat a Abarth v rámci skupiny Fiat Group, byl zodpovědný za marketing v Audi a pracoval také pro evropské vedení Toyoty.

Od propadu k rekordům

Po svém nástupu do Renaultu v roce 2020 se pustil do rozsáhlé restrukturalizace. Jeho transformační plán "Renaulution" zahrnoval mimo jiné radikální zkrácení vývoje nových modelů, rozvoj elektromobility a digitalizaci. De Meo nařídil zkrácení vývoje, aby dokázal konkurovat čínským značkám, jako je BYD. Zároveň podpořil návrat ikonických modelů, například elektromobilů Renault 5 a Renault 4, které mají oslovit retro designem, ale přinést moderní technologie.

Ostatně jeho obliba v retru je evidentní už dlouho, v době, kdy vedl Fiat, si prosadil návrat modelu Fiat 500, který se stal ohromně prodejně úspěšný.

V roce 2021 se tak Renault opět vrátil do černých čísel a v roce 2024 dosáhl rekordního provozního zisku 4,3 miliardy eur.

Mimo automobilový svět

"Přišel čas na nová dobrodružství," řekl de Meo v oficiálním prohlášení. "Odcházím ze společnosti, která je zdravá, zisková a má skvělou produktovou nabídku. V životě člověka přijde okamžik, kdy ví, že je hotovo. Ve skupině Renault jsme za necelých pět let čelili obrovským výzvám a dosáhli toho, co mnozí považovali za nemožné."

Jeho přechod do Keringu je o to překvapivější, že jde o jeho první roli mimo automobilový průmysl. V Keringu ho však čeká podobně náročná situace, jaké čelil při nástupu do Renaultu.

Problémy módního giganta

Skupina Kering, kterou rodina Pinault ovládá od 90. let, zažila v posledních dvou letech prudký pokles hodnoty akcií, a to o více než 60 procent. Důvodem je slábnoucí výkon klíčové značky Gucci, která prochází krizí. Časté střídání kreativních ředitelů a nejednoznačný nový směr značky odradily zákazníky i investory.

Gucci přitom představuje největší zdroj tržeb i zisků celé skupiny. Kering se pokusil posílit další značky, jako jsou Saint Laurent, Balenciaga nebo Bottega Veneta, ale ty zatím nedokázaly nahradit výpadky způsobené slabým výkonem Gucci.

Luca de Meo by tak měl přinést čerstvý pohled, má za sebou úspěšné budování značek a především se dokonale osvědčil jako krizový manažer.