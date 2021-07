Z konzervativce lázeňský švihák. Opel Astra zaujme designem a připojíte ho do zásuvky

Od roku 2028 by všechny nové Opely měly jezdit jen na elektřinu, do té chvíle ale pořád ještě nějaká doba zbývá a německá automobilka zatím na spalovací motory úplně zanevřít nemůže. Nová Astra tak i nadále může jezdit na benzin i naftu, zároveň se ale do nabídky poprvé dostane i plug-in hybrid.

Šestá generace Opelu Astra přichází třicet let po té první a za tu dobu stihla docela výrazně narůst. Novinka má na délku 4374 mm, což je na druhou stranu jen o čtyři milimetry více než u předchůdce. Rozvor náprav ale narostl o 13 milimetrů na 2675 mm, což je mimochodem stejná hodnota jako v případě nového Peugeotu 308. Související První Peugeot s novým logem. Třetí 308 opět cílí na Golf a Octavii, má výrazný design 27 fotografií Tato informace není nijak překvapivá, oba automobily sdílí stejný technický základ v podobě modulární platformy EMP2 (vpředu je zavěšení McPherson, vzadu torzní příčka). Nepřekvapí proto ani nabídka motorů nové Astry. Opel uvádí použití benzinových a naftových jednotek s výkonem 81 až 96 kW - budeme-li vycházet z nabídky Peugeotu, pak bude mít německý model dva benzinové tříválce a jeden naftový čtyřválec. Standardem se stane manuální šestistupňová převodovka, silnější verze dostanou i volitelný osmistupňový automat. Vůbec poprvé ale kompaktní Opel dostane plug-in hybridní ústrojí o výkonu až 165 kW. Více informací ani o tomto pohonu Němci neposkytli, pokud si opět pomůžeme novou 308, pak by Astra měla mít celkem dvě varianty elektrifikovaného pohonu, přičemž ta slabší nabídne 132 kW. V obou případech je součástí pohonu 81kW elektromotor a 12,4kWh akumulátor, který by měl stačit k elektrickému dojezdu kolem 60 km. Přenášet by výkon na přední kola měl osmistupňový automat. Související Ojetý Opel Astra. Kdo nemá na Golf, ušetří dvakrát. Nejvíc vydrží nejslabší verze 12 fotografií Jako se novinka zvětšila zvenku, pomohlo to minimálně na papíře i prostoru uvnitř. Kufr s nastavitelnou výškou podlahy tak pojme 422 litrů, o deset litrů více než v případě Peugeotu 308 a o 52 litrů více než v minulé generaci. Výrazně se oproti předcházející Astře změnil vnější design. Jestliže pátá generace byla spíše konzervativní, šesté vydání svými tvary navazuje na novou Mokku a výrazně se přiostřilo. Charakteristická je především přední část nazvaná Opel Vizor, která je součástí všech nových modelů značky. To znamená lesklou černou masku chladiče, na niž navazují světlomety a vizuálně tvoří jednolitý celek. Přední reflektory mohou být volitelně adaptivní v provedení Intelli-Lux LED Pixel známém z větší Insignie. V takovém případě je tvoří 168 diod, které neoslňují protijedoucí řidiče. I základní model ale dostane diodové osvětlení. Dalším typickým prvkem novinky je výrazný tvar zadního C-sloupku. V zadní části vozu nechybí úzká diodová světla, logo automobilky pak slouží zároveň k otevírání kufru. Související Nejsilnější Mokka je ta elektrická. Opel Mokka-e je zboží pro ty, co vybírají očima 17 fotografií Inspirace Mokkou pokračuje i uvnitř, kde se objeví soustava dvou desetipalcových obrazovek, které jsou v jednom mírně zakřiveném panelu. Jeden displej slouží jako výstup digitálních budíků, přes druhý se ovládá multimediální systém. Doplnit je může i průhledový displej, díky němuž se důležité informace promítají na čelní sklo. Vlevo od řidiče pak sdružený panel zakončuje výdech ventilace. Jak je dnes zvykem, počet fyzických tlačítek byl zredukován na minimum, přesto Astře nechybí otočný ovladač k nastavování hlasitosti nebo možnost nastavovat klimatizaci i jinak než přes obrazovku. Multimediální systém je možné ovládat také hlasem, případně jej propojit s rozhraními Apple CarPlay a Android Auto, která budou u všech variant bezdrátová. Související Šneci po rüsselsheimsku. Francouzské kořeny vdechly Opelu Corsa nový život 12 fotografií Chybět opět nebudou ani oceňovaná ortopedická sedadla, která bude možné vybavit třeba masážní funkcí nebo potáhnout kůží Nappa. Pestrá bude i paleta asistenčních systémů včetně sledování mrtvých úhlů nebo adaptivního tempomatu. Objednávky Opel otevře letos na podzim, první kusy šesté Astry se z Rüsselsheimu k zákazníkům dostanou na počátku příštího roku. Vedle hatchbacku opět přijede i kombi, kdo se však těšil, že by obě varianty mohl vidět na nadcházejícím autosalonu v Mnichově, bude zklamán. Opel se své domácí výstavy nezúčastní.