Z Jaguaru se stane britská Tesla. Od roku 2025 nabídne pouze elektrická auta

Z Jaguaru se do čtyř let stane britská Tesla. I tak lze zjednodušeně interpretovat novou strategii Reimagine, podle které se stávající automobilka promění a od roku 2025 bude vyrábět pouze elektromobily. A pozadu nezůstane ani spřízněný Land Rover. Ten sice na čistě elektrická auta nepřejde hned, i tak by ale měla do konce dekády tvořit většinu jeho prodejů.

Jaguar má v rámci nové strategie podle šéfa Thierry Bollorého, který stojí v čele britského výrobce od září, zcela naplnit svůj jedinečný potenciál a stát se výrobcem luxusních elektromobilů. Přesto to pro něj bude znamenat poměrně dramatickou otočku (vzhledem k horším prodejním výsledkům poslední doby však nikoliv až tak překvapivou). Související Tesla má problém. Jaguar stvořil nejuniverzálnější elektromobil, který vyniká prakticky ve všem Automobilka sice rozšiřuje portfolio plug-in hybridů, elektromobil má ale v současnosti jediný - SUV I-Pace. Dlouho se spekulovalo o příchodu nové generace luxusní limuzíny XJ, která měla být rovněž pouze elektrická. Tohoto již rozpracovaného modelu, jehož premiéra se měla uskutečnit pravděpodobně už letos, se však nyní Jaguar vzdává. A to ve prospěch celkového vývoje, aby Britové byli v roce 2025 skutečně bez jediného spalovacího motoru. Jaguar pak dodává, že je možné, že se označení XJ v budoucnu ještě objeví, kdy a v jaké formě, už ale nespecifikuje. Celkově chce Jaguar omezit počet nabízených modelů tak, aby bylo dosaženo nikoliv čistě kvantity, ale především kvality a vyšších zisků, nicméně opět bez bližší specifikace. Lze tak pouze spekulovat, že konec čeká na některý z aktuálně ne příliš populárních sedanů. Související Luxusní Tesly po modernizaci: Místo volantu mají knipl a na nabití ujedou přes 800 km 17 fotografií Dá se každopádně předpokládat, že pokud se aktuálně nabízené modely dočkají nástupce, budou jezdit výhradně na elektřinu. Stát budou všechny budoucí Jaguary na úplně nové platformě. Tu přitom nebudou, i kvůli zachování dvou odlišných identit, sdílet s Land Roverem. Druhá část britské automobilky sice také projde výraznou transformací, ovšem na dvou odlišných technických základech. Jedním z nich bude již známá modulární architektura MLA, která by se měla více orientovat na použití elektrifikovaných spalovacích motorů, ovšem s možností zástavby i čistě elektrického pohonu. Druhá platforma s označením EMA by měla být více zaměřená na elektromobily, ovšem naopak s možností použití i elektrifikovaného spalovacího ústrojí. Budoucnost Land Roveru je zatím ukrytá pod plachtou. | Foto: Jaguar Land Rover Land Rover se tak nestane hned výrobcem pouze elektrických SUV. Přesto v příštích pěti letech představí šest elektromobilů, přičemž první přijede v roce 2024. Nabídka značky se bude v následujících letech koncentrovat kolem modelů Defender, Discovery a Range Rover, přičemž právě chystaná nová generace Range Roveru má být podle magazínu Auto Express jedním z prvních modelů Land Roveru s čistě elektrickou variantou. Je také nasnadě, že čistě elektrické verze se dočká nový Defender. Do roku 2030 pak má být každá modelová řada Jaguar Land Roveru, který patří indickému výrobci Tata Motors, k dispozici v čistě elektrické variantě. Až 60 procent všech prodaných Land Roverů má rovněž ve stejnou dobu vypouštět nulové emise. O šest let později už mají nulové emise vypouštět všechna prodaná auta obou značek. Související Bentley mění strategii. Místo legendárních dvanáctiválců bude vyrábět jen elektroauta Připomeňme také, že Velká Británie chce od roku 2030 zcela zakázat prodej aut s výhradně spalovacími motory i klasickým hybridním pohonem. A jiný britský výrobce Bentley chce mít ve stejném roce v nabídce rovněž jen elektromobily. Vedle elektřiny se Jaguar Land Rover zaměří i na vodík, přičemž slibuje, že do dvanácti měsíců bude na britských silnicích jezdit prototyp s palivovými články. Celkově pak do vývoje technologií, včetně elektrifikace, hodlá automobilka investovat 2,5 miliardy liber ročně. Cílem celého snažení jsou nulové emise uhlíku nejen u automobilů, ale i ve výrobě samotné a v dodavatelském řetězci. Toho chce automobilka dosáhnout do roku 2039. Související Nezbývá ani deset let. Od roku 2030 zakážou v Británii prodej aut na benzin i naftu Mimochodem nová strategie neznamená uzavírání žádné ze stávajících továren, přičemž Land Rover vyrábí také ve slovenské Nitře, nutná bude ovšem transformace tak, aby odpovídaly plánům automobilky. Například v Solihullu se budou vyrábět platforma MLA pro Land Rovery, ale i nový základ elektrických Jaguarů. V Castle Bromwich, kde dnes vzniká třeba F-Type, by se podle Auto Expressu mohly v budoucnu vyrábět například baterie.