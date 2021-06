Z hranaté krabice elegantní dáma. Dacia Logan opustila nízkou cenu i laciný dojem

Zakladatel americké antivirové společnosti John McAfee byl dnes nalezen mrtvý ve své cele ve Španělsku. Podle listu El Mundo to oznámilo katalánské ministerstvo spravedlnosti, podle nějž se jednalo nejspíš o sebevraždu. Zpráva přišla jen několik hodin poté, co španělský soud rozhodl o vydání 75letého podnikatele do USA, kde byl stíhán kvůli údajným podvodům, spiknutí a krácení daní a kde mu hrozily desítky let vězení.