Řešíte, jakou cestou se vydat z dovolené v Chorvatsku zpátky do Česka? Možná vás napadlo, že by stálo za to ušetřit na poplatcích za chorvatské dálnice a vyrazit po okresních cestách. Tuto trasu jsme z Dubrovníku do Prahy vyzkoušeli tak, abychom v zahraničí jeli pouze po neplacených úsecích. Pomocí navigace jsme proto zvolili jednu z nejrychlejších a nejkratších cest. Vyplatí se tedy vůbec jet téměř 1300 km mimo dálniční úseky?