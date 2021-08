Z bláta na okruh: Land Rover Defender a Jaguar F-Pace jsou extremisté kategorie SUV

Tato dvojice vypadá na první pohled nesourodě, přitom ve skutečnosti jsou si bližší mnohem víc, než byste si mysleli. Dva extremisté s britským rodokmenem, vzdálení příbuzní ze stejné rodiny, auta, která excelují ve svém domovském prostředí a nakonec překvapí i tam, kde byste je běžně nepotkali. Vzali jsme na okruh i do bláta Jaguar F-Pace SVR a Land Rover Defender 90.

Poslední řev Jaguaru

Těžko najít v nabídce britského koncernu Jaguar Land Rover větší protiklad k utilitárnímu Defenderu, než je nabroušený Jaguar F-Pace SVR. Přimhouřený výraz, fešná 22" kola, obrovské sací otvory, okrasné lišty. Tohle nevypadá jako auto do terénu, ale na silnici nebo na závodní okruh. SVR však není na první pohled jen protikladem Defenderu, je symbolem konce jedné éry…

Pamatujete si ještě na tu televizní reklamu? Modré SUV F-Pace se žene po zakroucené asfaltce, hraje dramatická hudba. Záběry auta střídá střih na dravce a nápis "ptáci letí", pak se z hejna ryb vynoří tlama žraloka, "ryby plavou" a nakonec už jen jasně zbarvené auto. "Jaguáři řvou." Mají na to ještě čtyři roky, pak budou jen tiše bzučet, protože značka přejde na elektřinu.

Verze SVR, nedávno vyšlechtěná modernizací, je přitom jedním z momentů, kdy tyhle automobilové šelmy mohou zaklonit svoji pomyslnou hlavu, vycenit ostré tesáky a naplno zařvat. V reálu se tenhle řev nedere z tlamy, ale ze čtyř hlásných trub, tedy koncovek výfuku, které nabroušené SUV provokativně vystrkuje ze zadního nárazníku.

Onen dinosauří pocit do velké míry zesiluje ještě pohled pod kapotu. Kompresorem přeplňovaný pětilitrový osmiválec? V době turbodmychadel a všudypřítomné hybridizace je to v Evropě naprosto nevídaná záležitost.

Pětilitr prošel v rámci modernizace úpravami, stále má svých 550 koní, nově ale nabídne 700 Nm, tedy o 20 Nm více. Zrychlení z nuly na sto má zabrat čtyři vteřiny, maximální rychlost není omezena na německy obligátních dvě stě padesát, SVR zvládne 286 kilometrů za hodinu.

Čísla jsou to úctyhodná, ale tenhle motor je především charakterní skvost. V porovnání s "oturbenou" konkurencí to není takový nízkootáčkový úderník, dole musí sázet na svůj vysoký objem. Pokud ho ale držíte v těch vysokých, dokáže auto katapultovat nesmyslnou rychlostí od zatáčky k zatáčce.

Mocný zátah pak doplňuje brumlání, prskání a střelba od výfuků a vysoké kvílení kompresoru. Jako by si auto s sebou vozilo vlastní bánší. Mytologickou vílu, která zoufalým pláčem zvěstuje smrt, smrt benzinového Jaguaru.

Tak "esvéerku" odpusťme tu pomalejší a ve sportovním režimu lehce ucukanou převodovku, kterou u BMW umí naladit o poznání lépe. A podle římského hesla "Carpe diem" užívejme, dokud můžeme.

Legendární krabice do divočiny

Tisíc lidí, tisíc chutí. Vedle F-Pace SVR vypadá Land Rover Defender 90 jako stroj z jiného automobilového vesmíru. V takovém, kde planety mají pravděpodobně tvar kostek. Fakticky jde také o SUV, avšak oslovuje úplně jiný typ lidí než ty, kteří se otočí za F-Pacem.

Elegance Jaguaru mu není vlastní, přesto mu nemůžete upřít originalitu a neskutečnou přitažlivost. Designérům Land Roveru se podařilo přenést tvary dnes už ikonického off-roadu pro zemědělce a pohrát si s nimi tak, aby působil moderně, a přitom pořád svůj. Bezpečně poznáte, že jde o "defíka", i když je to plně moderní stroj prošpikovaný technologiemi. Nepůsobí jako karikatura sebe sama, ale auto s charakterem, jež svůj neotesaný zevnějšek nechalo vylepšit u lazebníků, v jádru však rozhodně nevyměklo.

Zkrácený třídveřový Defender s označením 90 je o zhruba 44 cm kratší než typ 110, má však stejné, do strany se otevírající víko kufru a na něm zvenku pověšenou rezervu. Modrý pastelový lak v kombinaci s bílou střechou a bíle lakovanými plechovými disky kol je skvělým příkladem fungujícího retro stylu.

Můžete si objednat přední lavici pro tři osoby, pokud máte dvě děti, budou vás milovat. Efektní je také stahovací plátěná střecha, která se ovládá elektricky. Dozadu se do třídveřového auta nastupuje skutečně krkolomně, právě proto, že je to auto do terénu, tedy dost vysoké. Ale když už se tam někdo nasouká, místa má dost.

Kufr není zrovna žádná sláva, vejde se do něj jen 297 litrů, a navíc je velmi mělký - podlaha nemá ani půl metru. Kdo tedy jezdí často s rodinou, 110 je pro něj pochopitelně vhodnější. Začíná však na nepatrně nižší ceně (startuje na necelém 1,4 milionu, je zhruba o 85 tisíc korun levnější) a je skvělá v terénu. Má velmi slušné nájezdové i přejezdové úhly, díky hranatým tvarům se dají poměrně dobře odhadnout konce karoserie.

Různé odkazy na předchůdce pro farmáře najdete i v kabině, třeba na panelech dveří s odhalenými hlavičkami šroubů, interiér je ale skvěle navržený a je v něm radost sedět a podnikat i delší výlety, což se o původním Defenderu říci nedalo. Navíc nechybí veškerá myslitelná digitální technika současnosti, tedy zábavní systém a digitální přístroje či samozřejmě funkce hodící se v terénu, například kamery, které "zprůhlední" kapotu, či senzory měření nájezdových úhlů a hloubky vody při brodění.

Potěšující zprávou pro zájemce o Defender je fakt, že si teď můžete vybírat z bohatší nabídky motorizací. Základem je dokonce řadový naftový šestiválec D200 s výkonem 147 kW a 500 Nm. Rozdíl v projevu na dálnici oproti dříve testovanému čtyřválci v modelu 110 je výrazný.

Land Rover Defender 90 D200 S Motor: naftový 6válec, 2996 cm3, turbo

Výkon: 147 kW při 4000 ot./min

Točivý moment: 500 Nm při 1250-2500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 175 km/h

Zrychlení 0-96 km/h: 9,8 s

Kombinovaná spotřeba: 8,6 l/100 km

Objem kufru: 297 l

Cena: od 1 543 485 Kč

Auto hbitě akceleruje, při delších přesunech oceníte výkonovou rezervu a větší kultivovanost a také spotřeba není vůbec špatná, běžně se pohybuje okolo 8,5 litru nafty na 100 km, když se řidič příliš nekontroluje. Na okreskách spotřeba spadne minimálně o 1,5 litru. Potěší i větší palivová nádrž o objemu 89 litrů.

S Defenderem D200 lze totiž jezdit velmi rychle a pohodlně i po dálnicích, o čemž se jeho duchovnímu předchůdci mohlo nechat jen zdát. Jenže toto auto není jen tak obyčejné SUV, a tak jsme oba britské extremisty vzali na místo, kde šlo jejich schopnosti důkladněji vyzkoušet. Do Mostu, a to jak na malý asfaltový okruh, tak na off-road trať.

Na okruhu i v bahně

Na technickém polygonu Autodromu Most je Jaguar možná trochu houpavý, ale ukazuje, na co se dá spolehnout i na okresce. Přední náprava má snad za všech okolností dostatek přilnavosti, auto reaguje bezprostředně a je neutrální. Tedy až do chvíle, kdy na výjezdu ze zatáčky neutrhnete plynem záď.

Daní za řidičovu rozkoš je komfort v nízkých rychlostech, auto se snaží kopírovat asfalt a zezadu přicházejí stížnosti na drncání. Jakmile se ale elektronicky řízené magnetické tlumiče rozpohybují, díry začnou mizet. Pohodlná sedadla, výtečné odhlučnění a osmiválec, který v rozumném tempu jezdí za deset až jedenáct litrů, najednou zvou k dlouhým transkontinentálním cestám.

Jenže nezapomněl Jaguar na svoje landroverské příbuzné? V terénu F-Pace limitují jeho silniční pirellky a strach o 22" kola nebo plastové ozdoby, jinak se ale dokáže vyrovnat s terénním polygonem se ctí. Převodovku stačí zamknout ručně na první stupeň a ve sportovním módu a čtyřkolka v F-Pace zvládne kromě řádění na silnici i ostrá stoupání, štěrk, trochu bláta a brodění.

Jaguar F-Pace SVR Motor: benzinový 8válec, 5000 cm3, kompresor

Výkon: 405 kW při 6250-6500 ot./min

Točivý moment: 700 Nm Nm při 3500-5000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 286 km/h

Zrychlení 0-96 km/h: 4,0 s

Kombinovaná spotřeba: 12,2 l/100 km

Objem kufru: 583 l

Cena: od 2 820 523 Kč

Zato honit Defender po asfaltu malého okruhu na Autodromu Most působí jako zbytečná kratochvíle. Proč byste měli nutit lesníka tančit balet. I přesto se drží s grácií, naftový čtyřválec je rozhodně velmi doporučeníhodnou jednotkou.

Charakter auta ale vynikne samozřejmě v terénu, kde se Defender cítil jako král. Díky světlosti podvozku si troufnete sjet prakticky cokoli a skvěle fungující systém Terrain Response, který kontroluje trakci i chování redukční převodovky, vás přesvědčí, že je chytřejší než vy sami.

Tento britský zdánlivě nesourodý test ukázal mnohé. Na pohled silniční extremista Jaguar F-Pace SVR dokáže i to, co by měla všechna SUV zvládat. Jednou budou jeho schopnosti ukazovat na to, co všechno spalovací Jaguary uměly. Teď je však ještě živoucí vzpomínkou na ona slovutná jména: od modelu XK120 z konce 40. let, který byl kdysi nejrychlejším autem na světě, přes závodní D-Type, jenž si podmanil 24hodinovku v Le Mans, krásný E-Type nebo luxusní limuzínu XJ.

Defender je naproti tomu jedno z nejvýjimečnějších všestranných aut na současném trhu. Stroj, který hardcore offroadovou techniku umí zabalit do neskutečně sexy kabátu. Auto s rodokmenem, v němž se cítíte jako na výletě za dobrodružstvím, i když jedete jen do Koněprus.

K jeho smůle asi jen hrstka majitelů skutečně okusí, co všechno dokáže a kam daleko vás bez jediného zaváhání odveze. Avšak všichni škarohlídi, kteří tvrdí, že se z Defenderu stala v terénu bezzubá předražená SUV hračka, jen papouškují nesmysly.