Autem do Polska? Pozor na tamní policii, má nové pravomoci a zpřísňuje pokuty

Polská policie má od začátku listopadu nové pravomoci. Patří mezi ně například možnost provést dechovou zkoušku na alkohol, aniž by se policista musel legitimovat. Nové zákony zesilují pravomoci policie při běžné silniční prohlídce a také zpřísňují postihy za přestupky. V minulém týdnu na ně upozornila policie v Libereckém kraji.

Na co se v Polsku nově připravit? Především na to, že dělat při kontrole problémy se nemusí vůbec vyplatit. Za neuposlechnutí příkazu při prohlídce mohou tamní policisté udělit na místě pokutu v přepočtu až 3000 korun (500 zlotých). Pokud by se případ dostal do polské obdoby našeho přestupkového řízení, může výše pokuty dosáhnout 18 000 korun (3000 zlotých).

Za neuposlechnutí příkazu se může brát například to, že řidič navzdory pokynům policisty nenechá ruce na volantu nebo odmítne opustit vozidlo.

Polští strážci zákona mají ale i další pravomoci. Kontroly mohou provádět i na místech, kde se normálně nesmí zastavit. Pokud tím neohrozí provoz, mohou řidiče zastavit i na místech, kde je jinak zákaz zastavení, na autobusových zastávkách, nebo dokonce na chodníku.

Zásadní novinkou je i přepadová kontrola na alkohol, polský policista se před jejím provedením nemusí vůbec legitimovat.

Další pravomoci polských policistů pak mají podle všeho umožnit efektivnější kontrolu stavu tachometru u dovážených ojetin. Mohou kontrolovat stav tachometru a zapsat ho do tamního registru vozidel. To mimochodem neplatí jen pro auta jedoucí po vlastní ose, ale i pro ta, která jsou převážena na podvalníku. Pokud se policistům nebude zdát stav auta, mohou ho nechat podrobit důkladné technické kontrole.