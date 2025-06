Malý velký bájný pták je v Česku. Přichází čínská automobilka Xpeng, konkurent Tesly

V Česku se začaly prodávat vozy značky Xpeng. V nabídce jsou pouze elektromobily, a to konkrétně tři modely - dvě SUV a jeden sedan. Lákají na prémiové zpracování a rychlé nabíjení.

Není měsíce, někdy i týdne, aby některá z dalších čínských automobilek neoznámila oficiální vstup na český trh. Abyste se v jejich nabídce vyznali, připravili jsme tento chytrý přehled.

V úterý odpoledne se v multifunkčním pražském centru Dox představila značka Xpeng, která chce zaujmout technologiemi, cenou a designem. Výrobce se neprezentuje jen jako automobilka, ale spíš jako technologická firma zaměřená na budoucnost mobility.

Vedle elektromobilů totiž vyvíjí i létající drony, maketu jednoho z nich ukázala na premiéře. Xpeng v překladu znamená "malý velký bájný pták". Správnou výslovnost "šiaopenk" ale zástupci značky prý po českých zájemcích vyžadovat nebudou.

Automobilka sází na tři čistě elektrické modely - SUV-crossover G6, větší SUV G9 a sedan P7. Všechny slibují rychlé nabíjení díky 800voltové architektuře (z 20 na 80 % za 10 minut) a dojezd až 570 kilometrů. Nechybí ani autonomní systémy s kamerami, radary a ultrazvukovými senzory.

Do Česka značka vstupuje ve spolupráci se silným partnerem - švédskou Hedin Mobility Group, která stojí v Evropě za prodejem například značek Mercedes-Benz, BMW, Kia nebo MG. Zatím má Xpeng dva dealery, v Praze a Českých Budějovicích, do příštího roku má vzniknout dalších šest až osm prodejních a servisních míst.

Ceny začínají na 1 119 900 Kč za SUV G6, větší G9 stojí od 1 499 900 Kč a sportovní sedan P7 od 1 229 900 Kč. Záruka na vůz je zatím pět let nebo 120 tisíc kilometrů, ale zvažuje se prodloužení na sedm let, jak je to běžné na jiných evropských trzích.

Zástupci firmy nechtějí dle svých vyjádření cílit na velké firemní flotily, ale spíš na jednotlivce, technologické nadšence a menší firmy, které hledají moderní alternativu k zavedeným značkám. Jako hlavního konkurenta vnímají Teslu. "Do pěti let bychom chtěli získat deset procent českého trhu s elektromobily, což znamená zhruba tisíc prodaných vozů ročně," říká pro Hospodářské noviny Petr Lehký, regionální šéf značky. Dříve vedl například Direct auto a také šéfoval Škodě na domácím trhu.

Vyšší cla na čínské vozy, v případě Xpengu ve výši 21 procent, prý firmu netrápí, navýšení už do českých cen zahrnula. Zároveň zástupci značky přiznávají, že do budoucna se zvažuje i výroba přímo v Evropě, což by celní zatížení eliminovalo.