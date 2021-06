Jedna vstupenka vyhraje motorku. Na výstavě jsou nádherné Jawy, ČZ i Pragy, ale i BMW

Na výstavě Veteran Mania se prezentuje zhruba sto motocyklových veteránů, zejména z předválečného období. Většina pochází z Československa, takže nechybí samozřejmě Jawy, Čezety, ale ani Pragy, dva Ogary a nejstarší motorka na výstavě, Laurin & Klement Slavia z roku 1903. Expozice najdete na pražském Výstavišti a po skončení akce na začátku září se vylosuje jedna vstupenka, výhrou je ČZ 125 T.

"Někdo bude šťastnej, já smutnej, nerad se s motorkami loučím," směje se Radek Uhlíř. Sběratel, který na výstavu Veteran Mania poskytl zhruba 90 procent všech motorek, věnoval do soutěže svou Čezetu 125 T z roku 1949. Až akce 5. září skončí, vylosuje se jedna vstupenka, které se od začátku výstavy střádají, a jeden šťastlivec tohoto motoveterána získá.

Veteran Mania je první velká akce pro fanoušky motorismu, která se letos, v době ustávající pandemie koronaviru, koná. Na střeše Křižíkova pavilonu v holešovickém areálu Výstaviště Praha se vystavuje na sto motorek. Prostor je velkorysý, plocha má asi 6000 m2, takže i kdyby sem dorazilo naráz více lidí, tlačit se nebudete.

Tím se výstava liší i od jiných expozic s motocyklovými veterány v různých zámcích nebo muzeích, kde se stroje většinou na sebe mačkají. Má to jen jedno úskalí - některé jsou na paletách pod stany, mnoho motorek však stojí venku pod širým nebem, a jakmile začne trochu pršet, hlídači je ihned balí pod plachty, aby cenné stroje ochránili.

Výstava je dělená na tři části, předválečnou, poválečnou a motorky s příběhem. Ze zhruba stovky motorek tu můžete z československé výroby obdivovat asi 40 Jaw, osm Čezet, dále Pragy či Ogary, Manet, motokolo Eska a Laurin & Klement Slavia z roku 1903, srdeční záležitostí pro Radka Uhlíře jsou motorky BMW (sám jako každodenní dopravní prostředek využívá BMW GS 1250 anebo skútr Aprilia do pražských ulic). A tak je tu velmi pestrá přehlídka motoveteránů BMW, DKW a Zündapp. Nechybí samozřejmě vojenské typy pro wehrmacht.

I milovníci Harleyů si přijdou na své, ty však poskytlo pražské dealerství této značky, které pomáhalo celou výstavu zorganizovat. A tak tu stojí samozřejmě také Jawason, motocykl, který před pěti lety vyrobili v Harleyi jako aprílový žert. Je to ostatně jedna z mála relativně nových motorek, jinak tu najdete stroje s datem výroby maximálně do poloviny 70. let.

Expozici jsme s Radkem Uhlířem prošli, podívejte se do galerie, co lze na výstavě vidět.