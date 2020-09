Výrazná proměna českého Hyundai. Nový Tucson vsadil na neobvyklý vzhled a hybridy

Tucson je nejoblíbenějším SUV značky Hyundai nejen na českém, ale i celosvětovém trhu. Celkem se všech jeho generací prodalo přes sedm milionů kusů. Nový pokračovatel linie je tak pro korejskou automobilku mimořádně důležitým modelem. Odpovídá tomu nejen zcela jiný vnější vzhled, ale také výrazně proměněná nabídka motorů, kde prim hraje elektrifikace.

Mild-hybrid, klasický hybrid i plug-in hybrid. Vyjma zcela elektrického provedení nabídne nový Tucson všechny typy elektrifikovaného pohonu. Pro klasické spalovací motory málem nezbylo místo.

Nakonec budou pod kapotou jen dva - benzinová šestnáctistovka T-GDI s přeplňováním o výkonu 110 kW a turbodiesel 1.6 CRDi s výkonem 85 kW. Obě motorizace budou mít výhradně šestistupňovou manuální převodovku, benzinový čtyřválec volitelně nabízí pohon všech kol s několika jízdními režimy.

Vstupní branou mezi elektrifikované varianty je mild-hybrid, využívající elektrický systém s napětím 48 V. Stejnou technologii nabídla již končící generace. V této verzi budou k dispozici zážehové motory 1.6 T-GDI o výkonu 110 nebo 132 kW a také diesel 1.6 CRDi o výkonu 100 kW. U benzinových motorů je možné vybírat z manuální šestistupňové převodovky nebo dvouspojkového automatu se sedmi stupni, naftový agregát má výhradně ruční ústrojí.

Šestistupňová převodovka je podobně jako u zmodernizované i30 inteligentní. To znamená, že při uvolnění plynového pedálu se motor odpojí od převodovky a auto přejde do režimu takzvaného plachtění. Při opětovném sešlápnutí plynu anebo brzdy se motor opět nastartuje i se zařazeným rychlostním stupněm. Celé to, podle automobilky, šetří především palivo. Přesné hodnoty ale zatím Hyundai nezveřejnilo. Standardně pak mají všechny mild-hybridy pohon předních kol, silnější benzin a diesel nabízí volitelně i pohon všech kol.

Třetí variací pohonu je klasický hybrid, který kombinuje benzinovou 1.6 T-GDI s elektromotorem a akumulátorem s kapacitou 1,49 kWh. Systémový výkon tohoto provedení je 169 kW, přičemž se zrychlením z 0 na 100 km/h za rovných osm sekund jde i o nejrychlejší nabízenou verzi. Na výběr je pohon předních nebo všech kol výhradně se šestistupňovým automatem. Příští rok nabídku doplní ještě plug-in hybrid se systémovým výkonem 195 kW.

Celkově je nová generace Tucsonu jen o kousek větším vozem než jeho předchůdce. Na délku má o 20 mm více, což znamená rovných 4,5 metru, mezi nápravami je o 10 mm více. Hodnota 2680 mm je mezi konkurenčními SUV nadprůměrná. Auto je také o 15 mm širší a 5 mm vyšší než doposud. Hyundai má tím pádem větší vnitřní prostor na zadních sedadlech, čemuž pomáhají i akumulátory elektrifikovaných verzí umístěných pod nimi.

Zvětšil se dále zavazadlový prostor. Čistě benzinové provedení, které je největší, má nově 620 až 1799 litrů, naopak nejmenší naftový mild-hybrid nabízí 546 až 1725 litrů. Ostatní motorizace jsou mezi těmito dvěma hodnotami. Ke komfortu cestujících na palubě pak vedle více místa přispějí i volitelné adaptivní tlumiče.

Poměrně výraznou proměnou prošel vnější design vozu, za jehož ztvárněním stojí především digitální technologie. Zvětšila se maska chladiče, na kterou přímo navazují hlavní diodová světla. Ta i svým tvarováním vypadají jako součást masky s geometricky tvarovanou mřížkou. Z profilu vyniknou zvýrazněný tvar blatníků v kombinaci s hranatými podběhy nebo volitelné dvoubarevné lakování. Zadní světla jsou navzájem propojená lištou, zajímavým detailem je logo automobilky z leštěného skla. Celkem bude k dispozici devět laků karoserie a kola s průměrem 17 až 19 palců.

Ztvárnění kabiny do jisté míry připomíná novou generaci modelu i20. A to především stejným volantem. Tucson má také dvojici obrazovek s úhlopříčkou 10,25 palce. Jedna je před řidičem a tvoří přístrojovou desku, druhá je výstupem multimediálního systému s navigací. Nechybí rozhraní Android Auto ani Apple CarPlay, a to i ve spojení se základním osmipalcovým rádiem. Mezi příplatky figuruje také třeba prémiové audio Krell.

Výraznou novinkou je fakt, že Hyundai u Tucsonu zcela zanevřelo na fyzická tlačítka. Všechny funkce se ovládají buď přes multimediální systém, anebo dotyková tlačítka. Spadá tam třeba i nová třízónová automatická klimatizace. I kvůli absenci klasických ovladačů pak interiér působí poměrně futuristicky. A dá se očekávat, že tlačítka budou absentovat i v dalších modelech jihokorejské automobilky.

Rozšířena byla také nabídka bezpečnostních asistentů. Nově tak má Tucson třeba pomocníka pro jízdu na dálnici, který kombinuje adaptivní tempomat s asistentem řízení v jízdním pruhu. Auto si tak samo udržuje rychlost a bezpečnou vzdálenost od vozidel vpředu a zároveň se snaží držet ve zvoleném jízdním pruhu. SUV také umí číst dopravní značky a podle povolené rychlosti automaticky upravovat nejvyšší možnou rychlost vozidla nebo upozorňovat na rozjezd auta vpředu.

Hybrid a plug-in hybrid mohou mít také funkci samočinného parkování nebo naopak vyparkování, kdy může řidič auto navigovat pomocí chytrého klíče, aniž by v něm musel fyzicky sedět. Vedle klasického sledování mrtvých úhlů pak Tucson umí pomocí kamer zobrazit situaci za vozidlem i na displeji digitálních budíků - stačí aktivovat blinkr a řidiči se zobrazí situace za vozidlem vpravo či vlevo dle zvolené změny jízdního pruhu. Podobnou funkci už delší dobu nabízí některé americké modely Hyundai a Kia, v Evropě jde ale pořád o novinku.

Výrobu nové generace Tucsonu bude i nadále zajišťovat závod v moravskoslezských Nošovicích. Většina variant se do prodeje v Evropě dostane ještě před koncem roku, na začátku toho následujícího přijedou plug-in hybrid i sportovně orientovaná výbava N Line. A spekuluje se také o představení čistě sportovní verze N.