Výměna čelního skla může stát přes třicet tisíc. Jak dobře jste pojištění?

Je to motoristická obdoba souboje Davida s Goliášem. Správně vymrštěný drobný kamínek vyřídí docela drahou část vozidla. Jak drahou? Záleží na provedení, na ceně se podepisují stále hojnější komfortní a bezpečnostní funkce. Připojištění čelního skla je na našich věčně neuklizených silnicích dobrá investice. Ale jen při sjednání správného limitu.

Sklo jako sklo, řeknete si možná. Ale zdání klame. Zatímco nejobyčejnější okna na Fabie a Rapidy stojí do čtyř tisíc a jejich výměna se vejde do šesti, na nejlépe vybavený Citroën C4 Picasso vyjde samotné okno na 33 000 Kč.

Kde se takové rozdíly vezmou? O prvních pár set korun cena stoupne kvůli přípravě na senzory deště a světla i chytré kamery bezpečnostních systémů, jež moderní auta skrývají za zpětným zrcátkem. S dalšími dvěma třemi tisíci navíc počítejte u projekčních displejů, které potřebují na okně speciální polarizační vrstvu. O tři nebo čtyři tisíce zdraží okno elektrické vyhřívání - třeba u Volkswagenu Touran z osmi tisíc na jedenáct.

Podstatně cena stoupá u pokovených termoizolačních provedení, která šetří výkon vaší klimatizace. Na vrcholu pak stojí vrstvená laminovaná skla pro snížení hluku. Pokud tím vším vybavíte třeba Ford Focus, už vás nové okno vyjde na 21 000 Kč bez montáže.

Zmiňovaný Citroën C4 Picasso prémiové auto určitě není. Jeho designéři ale dostali volnou ruku s avantgardním zahnutým oknem protaženým hluboko do střechy, jehož cena nemůže být nízká už technologicky. U jinak nenáročného vozu mířícího na mladé rodiny je to docela zrada. Nejlevnější sklo stojí osmnáct tisíc, protihlukové atermické se senzorem deště třiatřicet.

Než tedy vyrazíte do pojišťovny, určitě si informaci o ceně okna na svůj vůz ověřte ve značkovém servisu podle čísla karoserie. Už proto, abyste neplatili zbytečně moc. Třeba u Kooperativy začíná připojištění čelního skla na 1059 Kč ročně s limitem plnění 6000 Kč, zatímco limitu 30 000 Kč odpovídá sazba 3840 Kč.

Pryč jsou doby, kdy se dalo rozbité okno vyřídit s majitelem auta, od nějž kámen vylétl. Opravu pak zaplatila jeho pojišťovna z povinného ručení. Příležitosti bohužel často zneužívaly různé partičky škůdců se spřátelenými servisy, a tak se pojišťovny před čtyřmi lety dohodly a tuto ze zákona nárokovatelnou službu zařízly. Ke škodě všech slušných lidí.

U většiny pojišťoven by se dala výměna čelního skla teoreticky uplatnit i z havarijního pojištění. Podléhala by však spoluúčasti, která dosahuje nejčastěji pěti nebo deseti tisíc korun, takže by ve většině případů moc neušetřila. Některé pojišťovny pak mají samostatnou opravu čelního okna z havarijního pojištění zcela vyloučenou.

Samotná výměna okna trvá zhruba dvě hodiny, i s dalším materiálem tak oprava vyjde asi na 2000 Kč. O hodinu delší a 800 Kč dražší bývá akce u vozů se samočinným nouzovým brzděním a udržováním v jízdním pruhu, a to kvůli kalibraci kamer a laserů za zpětným zrcátkem.

Vůbec nejlepší samozřejmě je, když se okno vyměňovat nemusí a nechá se opravit. Drobné praskliny dnes lze silikonovými tmely zaplnit tak dobře, že se dále neroztáhnou. Je ale nutné to udělat rychle, aby defekt nezačal pracovat. A pozor - předpisy to dovolují jen na straně spolujezdce. V zorném poli řidiče žádná viditelná oprava být nesmí a buďte si jistí, že škodolibí technici STK ji vždycky najdou.