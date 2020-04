VW už nechce prodlužovat uzavření továren. 20. dubna se má rozjet závod ve Španělsku

Německá automobilka Volkswagen plánuje 20. dubna částečně otevřít svou továrnu ve španělském regionu Navarra. Řekl to její mluvčí. Továrna je kvůli koronaviru zavřená od poloviny března, kdy Volkswagen rozhodl o uzavření i dalších výrobních závodů v Evropě. Týká se to i české automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu. Odstávka ve Škodě je zatím prodloužena do 20. dubna.

Továrna Volkswagenu na severu Španělska by měla začít fungovat s jednou pracovní směnou ze tří. Automobilka předpokládá, že to tak zůstane první čtyři pracovní dny. V následujícím týdnu chce provoz rozšířit na dvě směny, záležet ale bude na tom, jak spolehlivé budou dodavatelské řetězce, dodal podle agentury Reuters mluvčí továrny. Všichni zaměstnanci budou zpočátku používat rukavice a obličejové masky. V továrně budou také posílena místa s dezinfekčními přípravky. Celkem je v továrně v regionu Navarra zaměstnáno asi 4800 pracovníků, kteří kompletují vozy Polo a T-Cross. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto minulý týden oznámila, že odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech prodlouží až do 20. dubna. Původně měla být výroba obnovena 6. dubna. Volkswagen je podle objemu prodeje největší automobilkou na světě. Koncern má 124 továren, z toho 72 v Evropě. Škoda Auto v Česku zaměstnává téměř 34 000 lidí.