VW je blízko k rozhodnutí o výstavbě nové továrny v Turecku, kde bude vyrábět Superb

Škody Superb a Volkswageny Passat se budou vyrábět také v nové továrně na tureckém území. Odtud se budou vyvážet do východní Evropy.

Německý automobilový koncern Volkswagen je blízko k rozhodnutí o výstavbě nové továrny v Turecku. Včera to uvedl člen představenstva podniku Andreas Tostmann, který je zodpovědný za výrobu. Podle zdrojů agentury Reuters by měla továrna ročně vyrábět 300 000 vozů VW Passat a Škoda Superb pro export do východní Evropy.

"Jsme ve finálních rozhovorech s Tureckem," uvedl Tostmann. Předpověděl, že rozhovory budou dokončeny nejpozději do dvou týdnů. Zdroje agentury Reuters uvedly, že továrna bude stát přes miliardu eur (zhruba 26 miliard Kč) a zaměstná téměř 4000 lidí. Výstavba závodu by podle zdrojů mohla začít koncem příštího roku a výroba by se v něm mohla rozběhnout v roce 2022.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier tento měsíc na frankfurtském autosalonu uvedl, že konečné rozhodnutí o novém evropském výrobním závodě koncernu Volkswagen by mělo padnout do konce roku a že koncern stále vybírá ze dvou zemí. Média už v červenci po jednání dozorčí rady informovala, že továrna vznikne v Turecku. Druhou zemí ve výběru mělo být Bulharsko.

Maier na autosalonu zopakoval, že Škoda chce v příštích deseti letech vyrábět dva miliony aut ročně. Loni to bylo 1,25 milionu. V Evropě se nyní Škoda potýká s naplněním výrobních možností svých závodů.