Vyfintěný kombík pro ty, kteří nad Passatem ohrnou nos. Test VW Arteon Shooting Brake

Volkswagen Passat a Škoda Superb jsou jistě výborná auta, ale nejen v Česku se z nich mezi manažery stala jakási uniforma. Od roku 2008 se tak německá automobilka snaží nabídnout vyššímu managementu auto, jež bude něco víc. Stylovější Passat nejdříve dostal pouze přídomek CC, pak se se z něj stalo samostatné CC a nakonec svébytný Arteon. Ten je nově dostupný i jako vyfintěné kombi Shooting Brake.

Časy se však bohužel mění a ze stylového kombi udělají žádanější SUV a trendy elektromobily brzy historii. V prosinci loňského roku prohlásil Christian Dahlheim, šéf prodeje koncernu VW, že Arteon má sice rád, ale že se s ním do budoucna nepočítá. Model nemá dostatečně velký objem prodejů ani významnou marži.

A tak tu před námi stojí auto, z něhož se krátce po uvedení na český trh stává raritní kousek s veteránským potenciálem. Proč? Protože mu zbývají asi tři roky života. Shooting Brake přišel do nabídky VW v polovině životního cyklu Arteonu v rámci loňského faceliftu.

Pro zákazníky je to škoda, oproti CC se Volkswagenu Arteon povedlo od technicky spřízněného Passatu výrazněji odlišit. Nejenže je Shooting Brake o sedm centimetrů nižší než Passat Variant, má i o sedm a půl centimetru delší rozvor a celková délka dosahuje takřka 4,9 metru. Arteon tak o kousek přerůstá Škodu Superb a se svou výraznou maskou, elegantní siluetou, královským prostorem na zadních sedadlech nebo bezrámovými bočními okny působí jako o třídu lepší auto.

Pomineme-li nižší verze, kde je Passat o poznání levnější, cenová nadřazenost Arteonu není až tak velká. Třeba 110kW dvoulitrový diesel s manuálem stojí ve sportovně laděné verzi R-Line v případě Arteonu 1 039 900 Kč, a je tedy jen o 20 tisíc dražší než odpovídající Passat Variant. To už by se fleetovému nákupčímu mohlo dát vysvětlit.

O něco hůře už si pochopitelně ve firmě obhájíte vrcholný benzinový dvoulitr s 206 kW. Ten vyjde v Arteonu R-Line na 1 328 900 korun, a byť ani zde není odstup od Passatu nikterak závratný, problémem bude logicky ekonomika provozu.

Z našich zkušeností se starší a o něco slabší 200kW variantou, která dokázala z nabídky vypadnout rychleji, než si jí stačil všimnout i někdo jiný než produktový manažer značky, vyplývá mimo jiné zimní průměrná spotřeba 9,7 litru na sto kilometrů.

Pokud však spotřebu řešit nemusíte, odměnou vám bude motor ze staré školy. Dvoulitr nabídne bez jakékoli mildhybridní pomoci sametový zátah nad nějakými patnácti sty otáčkami a v těch vyšších má k dispozici dostatečnou výkonovou rezervu. Stačí, aby převodovka rychle podřadila, což jí nečiní problém. Pokud by vám motor přesto nestačil, VW má v záloze ještě našlapanější variantu R, jejíž 2.0 TSI je posíleno na 235 kW. Ta však zatím nezná českou cenu.

Navzdory vysokému výkonu nebo standardnímu pohonu všech kol Arteon R-Line není vysloveně sportovním náčiním. V zatáčkách je to typický Volkswagen, tak akorát obratný, jistý a čitelný. Pokud jsou vaší prioritou zážitky za volantem, u BMW vám za podobnou cenu prodají třeba kombi 330i Touring.

Prioritou Arteonu je kromě vnitřního prostoru, jemuž se u BMW nevyrovná ani větší řada 5, pohodlí na dlouhých cestách. Kvůli němu na palubě může být sportovní sedadlo ergoComfort s jednoduchou masážní funkcí (pro řidiče za 32 700 korun), příplatková dvouvrstvá akustická boční skla (+ 15 200 korun) a již v sérii má auto i adaptivní tlumiče DCC.

Jediným zádrhelem ve snaze o jízdní pohodlí jsou tak obří 20" kola Nashville za 31 205 korun navíc. V komfortním nastavení adaptivního podvozku tlumiče nedokážou chytit jejich odskoky na nerovnostech a zejména zadní pasažéři si pak stěžují na drncání. Situace se zlepší v režimu Normal, Sport je pak již trochu zbytečně utažený.

Nejlepším řešením však bude zůstat u standardních osmnáctek nebo auto vylepšit jen o dostupnější devatenáctipalcové disky za 16 900 Kč. Menší kola lépe spojí výtečné tlumení dlouhých vln s krátkými nerovnostmi, a i když s nimi Arteon přijde o trochu své vizuální atraktivity, jízdně byste měli být spokojenější.

Některých dalších kontroverzních prvků, které přinesl facelift, se dá zbavit důslednou konfigurací auta. Tak třeba základní výbava, nazvaná jednoduše Arteon, má místo nepraktických dotykových plošek na volantu klasická tlačítka. Kromě nich jsme se zlobili i s pomalu nabíhající navigací, která se rovněž dodává standardně až pro nejvyšší verzi R-Line.

Celkově vzato jsou to ale drobnosti a řada z nich je vlastní i příbuznému Passatu. Ten sice umí být cenově přístupnější, ale jakmile začne člověk pokukovat po vyšších verzích, finanční rozdíl se začne smazávat. Až by nás překvapilo, kdybychom stylových kombi Arteonů kolem sebe neviděli více. Rozhodnutí vedení koncernu už to ale podle všeho nezvrátí, tak neváhejte a kupujte, dokud jsou.