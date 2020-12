Všechna nová Volva by od roku 2030 měla být elektrická, říká šéf švédské značky

Šéf švédské automobilky Volvo Håkan Samuelsson na konferenci Financial Times řekl, že jeho firma během deseti let přestane zcela prodávat auta se spalovacím motorem. Připojil se tak k britské luxusní značce Bentley, která rovněž svoji budoucnost v desetiletém horizontu spojuje pouze s elektrickými vozy.

"Byl bych překvapený, kdybychom v roce 2030 dodávali jiná než elektrická auta," cituje Samuelssona oborový magazín Automotive News Europe. Automobilka přitom svůj první čistě elektrický vůz, model XC40 P8 Recharge, ještě ani pořádně neuvedla na trh. Do Česka by se měl dostat až během příštího roku. Podle dřívějšího plánu automobilky by čisté elektromobily měly v roce 2025 tvořit polovinu prodejů automobilky.

Svoji současnost Volvo spojuje především s plug-in hybridy. Letos by v jejím případě měly tvořit dvacet procent celosvětových prodejů a Švédové díky nim s klidem plní svoje evropské limity emisí CO2. Vyhnou se tak pokutám za jejich překročení. Vzorné Volvo dokonce svoji flotilu prodaných aut spojí s Fordem, a pomůže mu tak splnit jeho emisní limit pro rok 2020.

Samuelsson také podle svých slov podporuje ukončení prodeje spalovacích modelů obecně, pevně stanovená data podle jeho názoru přimějí zákazníky k nákupu elektromobilů spíše než nejrůznější podoby finanční podpory.

"Stanovení jasných pravidel, kdy musíme ukončit prodej aut se spalovacím motorem, je správnou cestou," prohlásil. "Jakmile totiž zjistíte, že benzinové a naftové motory nejsou součástí naší budoucnosti, je pro vás o poznání snazší uspíšit svůj přechod do nového světa."

Volvo, které patří čínské společnosti Geely, se tak podle Samuelssona dokáže smířit s plány na ukončení prodeje spalovacích motorů, které nedávno stanovil například britský premiér Boris Johnson, prodej konvenčních "spalováků" má podle nich skončit v roce 2030, hybridy a plug-in hybridy se budou smět nabízet ještě dalších pět let. "Budeme velmi opatrní a budeme dodávat pouze elektrické motory ještě dříve, než to někde budou požadovat zákony," prohlásil Samuelsson.

Přechod k elektromobilům ve světle zákazu prodeje spalovacích motorů pak přirovnal k nástupu bezpečnostních technologií, jako jsou bezpečnostní pásy a jejich předpínače, airbagy, ABS nebo ESP. "Tyto technologie byly implementovány poměrně rychle a nebylo to určitě cestou finančních pobídek a podobně. Vše bylo otázkou bezpečnostních předpisů."