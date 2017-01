Vše o letošní velké výměně řidičských průkazů. Kolik stojí a jak dlouho se na ni čeká

před 53 minutami

Před deseti lety bylo v Česku vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, letos je proto řidiči musí vyměnit. Zatím to udělalo jen asi 30 % řidičů, což znamená, že musí dojít k výměně přes 800 000 řidičských průkazů. Zmapovali jsme, kolik výměna stojí a jak dlouho trvá.

V roce 2007 bylo v Česku vydáno nejvíce řidičských průkazů, celkem jich bylo 1 146 918. Znamená to, že jim letos vyprší platnost a jejich držitelé je musí vyměnit.

Zatím to však udělalo jen asi 30 % řidičů, což znamená, že zbývá vyměnit ještě přes 800 000 průkazů. Protože od roku 2004 jsou průkazy vydávány s platností ke konkrétnímu datu a nikoli do konce roku, už nehrozí, že by se v prosinci tvořily fronty na úřadech, jako tomu bylo v dřívějších letech.

Nejvíce průkazů bylo v roce 2007 vydáno v měsících březnu, říjnu a listopadu. Přesný počet vydaných a dosud nevyměněných průkazů naleznete v tabulce.

měsíc počet ŘP leden 43 357 únor 72 641 březen 76 961 duben 59 896 květen 58 186 červen 54 087 červenec 63 658 srpen 73 156 září 70 789 říjen 95 357 listopad 81 894 prosinec 57 607 Celkem 807 589

Budou se dělat na úřadech s rozšířenou působností, kde se řidičské průkazy vyměňují, fronty? "V tuto chvíli větší nápor žadatelů nepociťujeme, zaznamenali jsme jen mírný nárůst," informuje Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

Jan Mihalík, ředitel odboru dopravněsprávních činností v Praze na Pankráci, kde si Pražané mohou své řidičské průkazy vyměnit, k tomu dodává: „V roce 2007 jsme v Praze vydali asi 120 000 řidičských průkazů, letos bychom jich měli vyměnit asi 80 000. Věřím, že to zvládneme. Ze zákona máme na výměnu 20 dní, když nemáme nápor, většinou to trvá kratší dobu.“

V posledních týdnech však na úřadu zaznamenali jiné návštěvy. „Jak tato zpráva prošla médii a zejména televizí, chodí nám sem starší řidiči, kteří díky tomu zjistili, že vlastní řidičský průkaz s propadlou platností a dříve si toho nevšimli.“

Podívejte se tedy na platnost svého průkazu. Pokud je na něm rok vydání 2007, musíte si ho letos vyměnit na úřadě s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště.

Tato výměna se váže na datum vydání, můžete podat žádost už tři měsíce před vypršením platnosti, tedy pokud byl průkaz vydán například 1. 5. 2007, lze o výměnu požádat už 1. února letošního roku. Nejpozději 21. den od podání dostanete nový průkaz a výměna je bezplatná.

Pokud byste to nestihli, lze zaplatit 500 Kč a řidičský průkaz dostanete ve zrychleném vydání do pěti dnů. Kdybyste o výměnu zažádali dříve, než by běžela tříměsíční lhůta, výměna vyjde na 50 Kč.

Řídit s neplatným průkazem se nevyplácí, můžete dostat pokutu na místě až 2000 korun a ve správním řízení až 2500 Kč.

autor: Eva Srpová