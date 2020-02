Vrchol obchodu s auty je už za námi, varuje gigant Bosch. A chystá škrty

Pokles, který právě sledujeme, potrvá několik let. Je možné, že to nejlepší jsme v tomto oboru už zažili, řekl při vyhlášení výsledků za minulý rok Volkmar Denner, ředitel největší světové firmy na automobilové součástky. V nejbližších pěti letech podle něj nemůžeme čekat žádné oživení.

Celosvětový prodej osobních vozidel v nadcházejícím roce už potřetí za sebou klesne, prognózy odhadují snížení o 2,6 procenta na 89 milionů. Od roku 2017 to znamená propad o šest milionů aut. Podílí se na tom současné oslabení poptávky v Číně, Indii, Evropě i USA.

Management Bosche nevidí důvody k oživení a očekává, že čísla zůstanou nízko nejméně dalších pět let. "Je možné, že vrchol automobilové produkce je definitivně za námi," shrnul výhledy do budoucnosti Denner a přidal se tak k názoru, který vícekrát zazněl i na ekonomickém fóru v Davosu.

Ochlazení trhu se na hospodaření Bosche citelně podepsalo. Do aut totiž dodává skoro všechno od topení, čidel, elektrických komponent přes hydrauliku brzd a vstřikování paliva po počítačové řídicí jednotky. Celoroční zisk před zdaněním se propadl o 44 procent na tři miliardy eur (76,5 miliardy Kč) a marže klesly ze sedmi na čtyři procenta.

Objemu výroby v nejbližších letech nepomůže ani postupující elektromobilita. "Vstřikování paliva na diesel zaměstná deset lidí, na benzinové tři, na výrobu elektromotoru stačí jeden," vypočítává Volkmar Denner. Nové příležitosti podle něj může přinést až vzdálenější budoucnost.

Z rozvoje elektromobility Bosch těží jen okrajově, protože se nezapojuje do výroby lithiových článků. V letech 2008 až 2012 provozoval společný podnik SB LiMotive se Samsungem, později koupil americkou firmu Cobasys a do vývoje investoval 400 milionů eur (10,2 miliardy Kč). Akumulátory Bosch se pak montovaly do Fiatu 500e a Smartu EV.

Překotný vývoj a potřeba výroby ve velkém ale firmu se širokým technologickým záběrem odradily. Výroba lithiových článků by vyžadovala další miliardové investice a v tom Bosch nestačí specializovaným konkurentům z Asie. Zejména čínským, které finančně podporuje tamní vláda.

"Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji vnějších tržních sil není jasné, zda a kdy by se tyto investice vyplatily," prohlásil Bosch začátkem roku 2018 a vývoj vlastních lithiových článků ukončil. Zůstává pouze u řídicích systémů a kompletování baterií s články od ostatních dodavatelů. Pokračuje ovšem v přípravě sériové výroby článků na vodík, kterou hodlá zahájit v roce 2022.

Firma bude podle potřeby v různých závodech zkracovat pracovní dobu a nabídne nadstandardní odstupné zaměstnancům, kteří dobrovolně rozvážou pracovní poměr.

Konkrétní počty Bosch nezveřejnil. Už v minulém roce propustil na sedm tisíc lidí, z toho dva tisíce v Německu. Automobilová divize má dva závody i u nás a oba jsou zaměřené na dieselové příslušenství: v Českých Budějovicích se vyrábějí emisní moduly pro redukci oxidů dusíku, podávací čerpadla nebo plynové pedály, v Jihlavě vysokotlaká čerpadla a vstřikovače.