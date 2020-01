Vozíčkáři volají po databázi parkovacích průkazů pro postižené. Lidé je zneužívají

Neexistuje databáze, v níž by strážníci mohli ověřit platnost průkazu parkování pro vozíčkáře. Kvůli každému musí volat na městský úřad, který průkaz vydal. Informovala o tom Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

Roste podle ní počet případů, kdy lidé auto označí už neplatným nebo falešným průkazem. Často také podle jejího průzkumu auta na vyhrazených parkovacích místech stojí bez jakéhokoliv povolení.

"Městská policie eviduje nárůst přestupků spojených s neoprávněným parkováním, a to zhruba o deset procent meziročně," cituje asociace náměstka ředitele Městské policie Praha Ludvíka Klemu. Řidiči jsou podle něj vynalézaví v zakrývání doby platnosti průkazů, jejich upravování, ale i výmluvách, které jsou pro policii obtížně prokazatelné.

Průkazy podle strážníků často používají rodinní příslušníci zdravotně postiženého i v době, kdy ho nevezou, a vymlouvají se, že příbuzného právě vysadili. Městská policie se setkala i s průkazy, které byly používány i po úmrtí osoby, které byly vydány, nebo průkazy falešnými. Česko navíc musí uznávat i průkazy vydané v jiných zemích Evropské unie, které jsou prakticky neověřitelné.

Asociace získala loni v prosinci odpovědi od více než 400 držitelů parkovacích průkazů. Více než 93 procent z nich se setkalo s tím, že na vyhrazeném místě stálo auto bez průkazu. Většina je přesvědčena o tom, že lidé průkazy zneužívají.

"Sama jsem byla několikrát svědkem toho, že řidič na místě pro invalidy bez ostychu vytáhne z přihrádky spolujezdce průkaz, strčí jej za sklo vozidla a rychlým tempem odchází. Jakmile se jako vozíčkářka dožaduji svého práva parkování a konfrontuji se s touto osobou, má velmi pohotové argumenty, bohužel kolikrát arogantní až vulgární," uvedla ředitelka CZEPA Alena Jančíková.

Parkování vozíčkářům komplikuje také nedostatek parkovacích míst před úřady nebo nemocnicemi nebo vyhrazená místa, která nejsou dostatečně široká. Ostatní řidiči také často nerespektují, že od označeného auta vozíčkáře mají parkovat nejméně 1,2 metru daleko.

Zhruba 13 procent obyvatel Česka nad 15 let má podle Českého statistického úřadu zdravotní postižení, které je dlouhodobě omezuje v běžném životě. Je to kolem 1,15 milionu lidí. Zhruba 800 000 z nich má problémy s pohybem. Téměř polovina lidí od 20 do 64 let se zdravotním omezením je v invalidním a desetina ve starobním důchodu. Vozíčkářů je podle odhadů zhruba 12 000 až 15 000.

Na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou mají nárok držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, o jehož přiznání rozhoduje posudkový lékař. Parkovací průkazy nejčastěji vydává sociální odbor městského úřadu nebo magistrátu. Jeho držitel může parkovat na místě vyhrazeném pro vozíčkáře, v některých městech i bezplatně parkovat v zóně, kde je parkování hrazeno. Nemusí si také pořizovat dálniční známku.