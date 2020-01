Volkswagen v Česku vloni ztratil. Letos mu má pomoci osmý Golf a další novinky

Foto: Volkswagen

Automobilová značka Volkswagen vloni v Česku podle oficiálních statistik prodala o 14 procent méně aut než předloni. Podle zástupců značky byl v počtu aut předaných zákazníkům pokles ještě větší, takřka 17 procent. S novým VW ze salonu vloni odjelo 23 415 lidí, ještě předloni to přitom bylo 28 159.

Podle šéfa českého zastoupení značky Jiřího Štočka je důvodů k poklesu hned několik. Jedním z nich je prodloužení životního cyklu sedmé generace tradičního bestselleru, modelu Golf. "Výběhový model se v rámci celé Evropy prodával velice dobře, a tak pro něj nebyly připraveny žádné výprodejové slevy," vysvětluje.

V Česku se takový přístup nesetkal s úspěchem. Podle oficiálních statistik Sdružení dovozců automobilů bylo u nás vloni přihlášeno jen 3515 Golfů, to je o více než 36 procent méně než vloni. Zákazníci si podle Štočka počkali na novou osmou generaci, značka po něm nyní eviduje velkou poptávku.

Problémů je ale více. Podle jednatele dovozce Volkswagenů Porsche ČR Franze Pommera firma nadále zaznamenala výpadky dodávek jednotlivých typů kvůli měnícím se emisním normám a velký nedostatek byl u žádaného motoru 1.5 TSI. Něco podobného by se v roce 2020 nemělo opakovat.

Značka si navíc může hodně slibovat od novinek, které letos uvede na český trh. Zmíněný osmý Golf by se u nás měl oficiálně začít prodávat začátkem března. Koncem června by ho měl následovat první z řady elektromobilů na platformě MEB, VW ID.3.

Elektroauto, po němž je v Česku větší poptávka, než zástupci značky čekali, doplní modernizovaný Tiguan (polovina srpna), v druhé polovině září facelift stylového Arteonu (včetně kombi Shooting Brake) a koncem listopadu dostane nový Golf kombi verzi Variant. Divize užitkových vozů v únoru ukáže nový Caddy. Do konce roku pak značka představí ještě další nový elektromobil, crossover ID.4, který je blízkým příbuzným "ídétrojky".

Důraz na elektromobilitu vychází z přísných emisních limitů, které musí automobilky od letošního roku splnit, aby nemusely platit vysoké pokuty. Elektrické nebo hybridní novinky proto nechybí ani mezi dalšími koncernovými značkami. Právě tyto modely jsou podle názoru představitelů koncernu VW v současnosti jedinou cestou, jak se vyrovnat s limity CO2.

Seat tedy do konce roku uvede svoji verzi modelu ID.3 nazvanou el-Born, Audi již v prvním čtvrtletí přijde s elektrickým e-tronem Sportback. V nabídce modelů do zásuvky přibudou rovněž plug-in hybridní varianty modelů A6, A7, A8 a Q7.

Podle šéfa Porsche ČR Jana Hurta je rok 2020 prvním rokem nové automobilové epochy. "Dříve jsme měli za úkol prodat co nejvíce drahých aut, abychom dosáhli co nejvyššího zisku. Od letoška je novým měřítkem úspěchu splnění limitů oxidu uhličitého," prohlásil.

Koncern VW, ale i všichni ostatní musí akceptovat, co je dáno, a přijmout nastavené předpisy. Nutno podotknout, že ty považují elektroauto za vůz s nulovými emisemi CO2, protože se hodnotí jen to, co vůz vypustí přímo na silnici. Výrobu elektřiny EU v potaz nebere.

Na vybrané novinky značek VW, Seat a Audi pro příští rok se podívejte do galerie.