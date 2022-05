VV má odejít z Ruska, spekuluje ruský tisk. Místo škodovek by se mohly vyrábět gazíky

Po francouzském Renaultu má být Volkswagen údajně druhou automobilkou, která definitivně opustí své továrny v Rusku. Omezená výroba aut pod cizí značkou by mohla zůstat zachována, spekuluje ruský tisk.

"Víte, kdo bude další po Renaultu? Volkswagen! Očekává se, že koncern oznámí konečné stažení z Ruska 26. nebo 27. května. Vím, že rozhodnutí už padlo," cituje ruský list Gazeta autora populárního ruského kanálu Car Telegram Sergeje Tsyganova, který se odvolává na vlastní zdroje.

Za velmi nepravděpodobné považuje další setrvání Volkswagenu na ruském trhu i nezávislý konzultant ruského automobilového průmyslu Sergej Burgazliev. "Myslím si ale, že v nějaké formě tu stále zůstane. Umím si představit smluvní montáž bez loga Volkswagenu. Třeba pod značkou GAZ," uvedl Burgazliev pro Gazetu.

Volkswagen takové spekulace nekomentuje. "V tuto chvíli takovou informaci od výrobce nemáme, nemůžeme tak tuto zprávu ani potvrdit, ani vyvrátit," říká pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí českého zastoupení Volkswagenu David Valenta.

Dvě továrny na ruském trhu

Společnost Volkswagen Group Rus nejprve v roce 2007 otevřela svůj vlastní výrobní závod v Kaluze, městě vzdáleném 180 kilometrů jihozápadně od Moskvy. Odtud až donedávna vyjížděly Volkswageny Tiguan a Polo, ale také Škoda Rapid. O čtyři roky později koncern podepsal dohodu o smluvní montáži volkswagenů a škodovek se závodem GAZ v Nižném Novgorodě. Tady vznikala mimo jiné Octavia, ale i Kodiaq a Karoq.

Zatímco továrny v Kaluze se Volkswagen pravděpodobně bude chtít zbavit a odprodat ji novému zájemci, ve druhém případě by teoreticky výroba mohla stále pokračovat. A to způsobem, jakým v někdejším Sovětském svazu fungoval Fiat v závodě v Togliatti.

Tato forma spolupráce je však zatím v rovině teoretických úvah, neboť podle zdrojů Gazety momentálně Volkswagen plánuje "stažení ze sféry kontroly a jakýchkoli právních vazeb s GAZ Group".

Volkswagen zastavil produkci všech svých značek v Rusku krátce poté, co ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. Zaměstnanci od té doby zůstávají doma a společnost jim vyplácí mzdu.

"Odchod Volkswagenu by byl ranou pro spotřebitele, kteří milovali jeho vozy. Ale poznamenalo by to i životní úroveň lidí v kalužské oblasti, kde se nachází hlavní závod společnosti," míní automobilový expert Igor Morzharetto.

Zároveň připouští, že situace, kvůli které Volkswagen zastavil v Rusku výrobu, se nijak nezměnila. "Donekonečna vyplácet zaměstnance na nucené dovolené zkrátka nedává smysl," uzavírá Morzharetto.