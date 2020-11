Volkswagen Passat sedan údajně končí, přežije jen kombi. Spekulace, zní z automobilky

Příští generace Passatu, která má přijít na trh v roce 2023, už bude jedině v karosářské variantě kombi, sedan v Evropě i v USA skončí, píše automobilový web Automotive News Europe. Automobilka se ohrazuje, že jde o spekulace.

Je to jedno z nejtradičnějších aut na trhu. Volkswagen Passat se vyrábí už od roku 1973 a v současnosti pořídíte už osmou generaci. Web Automotive News Europe přichází s informací, že v Evropě a v USA Volkswagen přestane nabízet Passat sedan. Web se odvolává na důvěryhodné zdroje z automobilky.

Má se tak stát právě s příchodem nové generace v roce 2023. Automobilka bude údajně nadále nabízet Passat Variant neboli kombi verzi, a to především v Německu, kde si model udržuje věrnou klientelu. Je to tradičně vyhledávaný vůz firemní klientely. Limuzína ale z nabídky zmizí, údajně proto, že Volkswagen potřebuje zvýšit prodeje SUV a elektromobilů.

"Je to spekulace. Podle dosud nám známých plánů se pracuje na vývoji deváté generace Passatu, a to v obou karosářských variantách. Samozřejmě do roku 2023 se může mnoho věcí změnit, ale nemáme jedinou informaci z Wolfsburgu, která by tyto informace potvrzovala," řekl Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení Volkswagenu David Valenta.

Passat je v Evropě dlouhodobě nejoblíbenějším modelem ve střední třídě, podle statistik JATO Dynamics, které zveřejnil také AutonewsEurope, se za tři čtvrtletí tohoto roku prodalo 78 311 modelů Passat. Sesterská Škoda Superb se ve stejném období prodala ve 41 725 kusech. Passat je v mezi 50 nejprodávanějšími vozy na trhu za tři čtvrtletí letošního roku na 29. místě.

Situace v USA je pro Passat těžší, podle informací AutonewsEurope se ve třech čtvrtletích letošního roku sice prodalo o čtvrtinu aut více než vloni, ale stále to není mnoho, konkrétně jen 16 190 aut.

SUV jsou navíc v USA ještě populárnější než v Evropě. "V budoucnu bude automobilová třída Passatu ještě méně žádaná než nyní," informoval web AutonewsEurope manažer Volkswagenu obeznámený s plánováním modelů na jednotlivé trhy. V USA je nejžádanějším Volkswagenem sedan Jetta, dvojkou na trhu je ale SUV Atlas.

Passat pro USA se vyrábí v továrně Chattanooga, kde by se od roku 2022 mělo vznikat elektrické SUV ID.4. Pro evropský trh se tento elektromobil má montovat továrně v německém Emdenu, která se kompletně přestavuje na výrobu elektromobilů. Podle informací ANE bude ve zdejší fabrice vznikat také nový elektrický crossover, který zatím nese kódové označení Aero B. Automobilka údajně uvažuje, že by vůz vznikal také v USA, aby nebylo nutné ho na trh dovážet.

V souvislosti s Passatem se v poslední době hodně diskutovalo, kde se bude montovat. Výroba plánované deváté generace se má odsunout z Emdenu do Bratislavy a vývoj Passatu má probíhat v technologickém vývojovém centru Škody Auto společně se sesterským Superbem. Více informací se dočtete zde.