Volkswagen musí šetřit. Podle šéfa koncernu Diesse omezí i výdaje na výzkum a vývoj

Podle zpráv německého oborového magazínu Automobilwoche na nedávném interním sezení špiček koncernu VW jeho šéf Herbert Diess řekl, že firma bude muset šetřit. „Každý výdaj musí být odůvodněný,“ prohlásil.

Pandemie koronaviru dovede koncern podle Automobilwoche na cestu úspor. "Oproti původním plánům musíme omezit náklady na vývoj, investice i fixní výdaje," cituje server prohlášení Herberta Diesse. Kvůli omezené poptávce nemá firma objednávky a přichází o peníze. Snižuje se tím její likvidita, a podle Diesse by to mělo trvat minimálně do července.

Třeba u značky VW mají režijní náklady klesnout o dvacet procent a podle Diesse není jasné, že všechny automobilky, které jsou součástí skupiny, zakončí letošní rok v kladných číslech.

Na řadu mají přijít i omezení a škrty v modelové paletě, a to i u významných typů. Sám šéf bude tlačit na jednotlivé značky, aby u každého vozu provedly analýzu a případně se rozhodlo o jeho zrušení.

Problémem jsou i elektrické modely, každé prodané městské mini e-up! musí firma dotovat 5000 eury a u elektrického Golfu je to podobné. O to důležitější je urychlený příchod elektrického ID.3, na němž má společnost podle Diesse vydělávat hned od začátku.

V ohrožení jsou pak kvůli šetření i pracovní místa. Podle jednoho nejmenovaného vysoce postaveného manažera koncernu kvůli tomu přijde na řadu vyjednávání s mocným odborářským šéfem Berndem Osterlohem.

Volkswagen navíc podle Diesse nesmí přijít o vedoucí postavení na čínském trhu, to podle něj není žádný "přírodní zákon". Dalšího růstu tam lze podle něj dosáhnout jen prostřednictvím elektroaut a lídrem trhu je v tomto ohledu prý Tesla.

Sám Diess ale ví, že VW na americkou automobilku ztrácí v oblasti softwaru. Náklady na vývoj proto v této oblasti podle všeho klesat nebudou. Muskovu firmu by Diess chtěl dohnat v roce 2024, a to prostřednictvím projektu nazvaného Rakete (Raketa), který povede nový šéf Audi Markus Duesmann. Jeho hlavním úkolem bude v této roli vývoj nového softwaru E3 2.0, jenž bude speciálně určen pro elektromobily a bude propojovat řídicí jednotky.

Vznikat by měl ve vlastní režii ("Dnes od nás pochází stěží jedna jediná řádka softwarového kódu," říká Diess), aby se neopakovaly problémy, které v současné době firma zaznamenává právě u zmíněného modelu ID.3, jenž má mít díky úspoře nákladů výrazně zjednodušený systém řídicích jednotek. Ústřední roli v dalším vývoji by měla hrát i osamostatněná jednotka Car.Software, pod níž se má soustředit vývoj softwaru v rámci celého koncernu.