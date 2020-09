Elektrická revoluce Volkswagenu pokračuje. SUV ID.4 je dvojčetem Škody Enyaq

Rodina elektrických Volkswagenů ID se pomalu rozrůstá. Po kompaktním hatchbacku ID.3 přichází řada na SUV ID.4. To je dvojčetem nejen Škody Enyaq iV, ale i chystaného Audi Q4 e-tron. A jakkoliv jsou si tato tři auta velmi podobná, Volkswagen slibuje, že budou mít výrazně odlišné charaktery.

Odlišení ale bude především vizuální, protože technicky jsou si tato tři SUV podobná jako vejce vejci. ID.4 tak bez překvapení stojí na platformě MEB a nikterak se neodlišuje ani pohonné ústrojí. Volkswagen zatím odhalil jedinou variantu ID.4. Ta bude mít motor umístěný před zadní nápravou a pohání tak zadní kola. Elektromotor je přitom dostatečně kompaktní, protože se vejde do sportovní tašky.

Nejvyšší výkon vozu je 150 kW, maximální točivý moment dosahuje hranice 310 Nm. Z 0 na 100 km/h se Volkswagen dostane za 8,5 vteřiny a jede maximálně 160 km/h. To jsou naprosto stejné hodnoty jako v případě Škody Enyaq iV 80. Obě auta mají také stejnou využitelnou kapacitu baterie - 77 kWh. U německého modelu stačí k udávanému dojezdu až 520 km, škodovka má oficiálně o 10 km méně. Poměrně vysoké hodnotě má podle značky pomáhat také důsledné využívání rekuperace.

Auto podporuje rychlonabíjení výkonem 125 kW. V takovém případě má řidič za půl hodiny k dispozici až 320 km. Domácí nabíjení stejnosměrným proudem je možné nejvyšším výkonem 11 kW. Dobíjecí čas ale VW zatím nezveřejnil. Američtí zákazníci také získají bonus v podobě tříletého neomezeného dobíjení na stojanech společnosti Electrify America, která ovšem patří Volkswagenu, zdarma. Po osmi letech nebo 160 tisících kilometrech provozu pak automobilka garantuje minimálně 70 procent kapacity akumulátoru.

Verze s pohonem zadních kol nezůstane v nabídce dlouho osamocená. V průběhu virtuální tiskové konference, kde Volkswagen auto novinářům představil, zástupci značky uvedli, že už na jaře příštího roku se ukáže i verze se dvěma elektromotory, a tedy pohonem všech kol.

S délkou 4584 mm, šířkou 1852 mm, výškou 1612 mm a především rozvorem náprav s délkou 2766 mm je ID.4 větší než klasický pětimístný Tiguan a jen o něco kratší než prodloužený sedmimístný Tiguan Allspace. Přesto třetí řadu sedadel nový elektromobil nedostane. Příští rok však Volkswagen uvede na trh, zatím však pouze v Číně, sériovou verzi loňského konceptu ID Roomz. A ta již sedm míst k sezení nabídne. Mimochodem elektrická SUV by v budoucnu měla u VW zcela vytlačit ta spalovací. S trochou nadsázky tak ID.4 může být za pár let novým Tiguanem.

Kufr vozu v základním uspořádání pojme 543 litrů zavazadel, po sklopení zadních sedadel využitelná hodnota naroste na 1575 litrů. Základní objem je tak o něco menší než u Škody Enyaq, která je také o něco delší, ale v ostatních rozměrech je s ID.4 v podstatě shodná. Za elektrický Volkswagen bude možné zapřáhnout brzděný přívěs o hmotnosti až jedné tuny.

Kde by se měla trojice elektrických SUV koncernu Volkswagen výrazněji rozcházet, to je vnější a konec konců i vnitřní design. U Audi bude jasná sázka na prémiovost, mezi Enyaqem a ID.4 mají být rozdíly jinde. Podle zástupců VW by měla škodovka platit i například kvůli použití klasické přední masky za ten více tradicionalistický model, zatímco Volkswagen by měl být brán jako ten více futuristický.

Konec konců není to jen v čelní masce, která je u elektromobilů jen vyloženě estetickým doplňkem. Kliky dveří ID.4 jsou například v jedné linii s karoserií a vyjíždějí z ní prostřednictvím elektrických motorků při odemknutí. Podobné řešení využívají i modely americké Tesly, přičemž její Model Y by měl být také jedním z hlavních konkurentů německého SUV.

Vedle toho jsou poznávacím znamením vozu i výborná aerodynamika s koeficientem odporu vzduchu na úrovni 0,28, respektive zvedající se linie bočních oken a poměrně mohutná zadní část s menším poměrem prosklení. Světlá výška auta je mimochodem velmi slušných 21 centimetrů.

Samostatnou kapitolu tvoří světlomety vpředu i vzadu. Nepřekvapí, že standardem jsou diodové reflektory na obou koncích, za příplatek se ale nabízí přední reflektory IQ.Light, tedy diodové reflektory s matrix technologií. Jedno světlo je v jejich případě složeno z 11 samostatných diod, které lze jednotlivě také vypínat nebo ztlumovat. To má zajistit nejlepší osvětlení vozovky, aniž by docházelo k oslňování jiných řidičů. Optika světel má navíc připomínat lidské oko. Vzadu potom nachází uplatnění volitelná diodová světla s 3D optikou, přičemž brzdové svítilny mají tvar písmene X.

Kabina svým designem navazuje na kompaktní ID.3. To znamená mimo jiné naprostou absenci fyzických tlačítek, vše se ovládá přes dotyková tlačítka, plochy či obrazovky. Hlavní displej na středovém panelu má úhlopříčku 10 nebo 12 palců a lze ho ovládat i hlasem. Chybět nebudou on-line služby a také rozhraní Android Auto či Apple CarPlay pro připojení chytrého telefonu.

Menší obrazovka pak tvoří přístrojovou desku a ID.4 může mít i průhledový displej s rozšířenou realitou, který promítá důležité informace přímo na čelní sklo do zorného pole řidiče. Jak je u SUV zvykem, cestující sedí o něco výše než v normálním osobním autě. Jednou ze zajímavostí elektrického SUV je i fakt, že sedadla mají potahy, které nevyužívají zvířecí kůži.

V první fázi prodeje, která již odstartovala, budou k dispozici jen dvě plně vybavené verze Volkswagenu ID.4. Podobně jako u ID.3 se jmenují 1st a 1st Max. Dohromady jich vznikne jen 27 tisíc kusů a až se vyprodají, pak nastoupí další předkonfigurované výbavy. Většina dodávek zákazníkům pak začne na začátku příštího roku, úplně první auta ale poputují k majitelům z továrny ve Cvikově ještě letos. Vedle toho se bude ID.4 vyrábět od příštího roku v Číně a od začátku roku 2022 i v USA.

Němci už zveřejnili i ceny vozu. Základ bude začínat na domácím trhu pod hranicí 37 tisíc eur, tedy v přepočtu těsně pod milionem korun. Verze ID.4 1st bude stát 49 950 eur, v přepočtu asi 1,349 milionu korun, a verze ID.4 1st Max potom 59 950 eur, v přepočtu asi 1,619 milionu korun. Částky jsou ještě před započítáním státní podpory ve výší 9480 eur, v přepočtu asi 256 tisíc korun.

Výbava 1st za zmíněnou cenu obsahuje mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, desetipalcový multimediální systém s navigací, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, nouzové brzdění, adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu nebo 20palcová kola. Výbava 1st Max má navíc třízónovou automatickou klimatizaci, 12palcovou navigaci, průhledový displej s rozšířenou realitou, sledování mrtvých úhlů, Travel Assist (kombinuje udržování v jízdním pruhu s adaptivním tempomatem a pomáhá tak řidiči s jízdou třeba na dálnici nebo v koloně), elektrické víko kufru, adaptivní tlumiče, diodová matrix světla nebo 21palcová kola.

U obou výbav je možné vybírat mezi čtyřmi metalízami - modrou, šedou, bílou a žlutou. Standardem je pak exteriérový balíček s černě lakovanou střechou a kryty zrcátek a stříbrnými detaily. Levnější model 1st se od 1st Max dá odlišit ještě bílými prvky v interiéru.