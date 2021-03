Volkswagen Crafter Kombi, práce všeho druhu. Otestovali jsme univerzál pro řemeslníky

Odvézt osm nebo devět lidí a ještě k tomu spoustu nářadí či proviantu, to moc aut nezvládne. Největší z Volkswagenů to má v malíčku, a díky lehkému, citlivému ovládání si ho snadno ochočí i jedinci, kteří dosud řídili jen osobní auta. Jako vždy ovšem platí, že dobře udělané věci nejsou z laciného kraje.

Čtenáři středních let si jistě vzpomenou na kreslený seriál Ježek Jožka, jímž kreslíř Ladislav Čapek zpestřoval zadní strany Čtyřlístku. V jednom nesmrtelném dílu Jožka a jeho kamarádi dostanou od maminky na cestu koláče. Nejsou ale spokojeni s jejich velikostí, a tak je nechají přejet nákladním autem. Plesk - a koláče jsou v mžiku trojnásobně větší. "To je správná míra," povykují zvířátka nadšeně.

To je správná míra, říkáme si při první obhlídce testovaného vozu. Vypadá to, jako kdyby Jožka vzal tajný sen mnoha českých rodin - Volkswagen Transporter - a pumpičkou ho nafoukl do ještě větších rozměrů. Je o další metr delší a o deset čísel širší. Tomu odpovídají i proporce interiéru. Vpředu pohodlí osobního auta, vzadu tři a půl metru dlouhý prostor s kolejnicemi, po nichž se dá libovolně posouvat šest samostatných sedadel.

I když je nastavíme na pohodlné rozestupy a rozesadíme na ně komorní orchestr, zbude ještě vzadu místo na harfu, kontrabas i tympány. To by v Transporteru nešlo. Sedadla se také dají jednoduše vymontovat a mimochodem - vnitřní výška kabiny dosahuje metr sedmdesát, takže při nakládání může uvnitř pohodlně chodit dospělý člověk.

Této verzi se v hantýrce užitkových vozů říká kombi. Umožňuje přepravu osob i nákladu zároveň. V zásadě jde o skříňovou verzi, zbavenou pevné plechové přepážky za řidičem a doplněnou o boční okna, posuvné dveře, topení a klimatizaci. A samozřejmě sedadla, která v našem případě dodal nezávislý úpravce.

Málokdo by hádal, že se takový činžák na kolech nechá řídit s jednoduchostí rodinného kompaktu. Vpředu nás vítají povědomé ovladače, knoflíky i displeje z minulého Golfu, pod kapotou dokonce vrčí stejný dvoulitrový diesel.

S ním je spojená hlavní přednost dnešního Crafteru uvedeného v roce 2017. Třicet let po Fordu, Peugeotu i Fiatu se totiž také Volkswagen odhodlal verzím do 3,5 tuny nadělit přední pohon. Tudíž specifikace, které můžete pilotovat s řidičákem skupiny B, nevyžadují zvláštní cvik ani soustředění. U zadokolkového předchůdce jste museli při každém řazení dávat pozor, aby vás nenakopla setrvačnost roztočeného padesátikilového hřídele k zadní nápravě. Na sněhu či náledí se prázdné auto místo rozjezdu zahrabávalo.

To je minulost, teď navíc Crafter dokáže nabídnout i pohon 4×4 ve stejně civilizované formě jako u osobních vozů. Což není u dodávek žádná samozřejmost. Většina konkurentů tovární čtyřkolku vůbec nenabízí a spoléhá na dodatečné úpravy od specialistů. Výsledkem je hrubozrnnější a hlučnější chování a často až komicky nadzvednuté auto. Crafter možná neprojede tak těžký terén, ale zasněženou horskou okreskou se prokouše, aniž by vás celý rok trestal zvýšeným hlukem přidaných soukolí odlišné jakosti.

Zbývá už jen si zvyknout na šestimetrovou délku a rozvor přes tři a půl metru, kvůli němuž si musíte do zatáček a nároží "autobusácky" nadjet. První den to připomíná návrat do autoškoly, ale odměnou za to je radost z ochočení tak velkého stroje.

Lehkost mechanické souhry se hodí tím spíš, že pokud nepřiplatíte 60 000 Kč za automat, musíte řadit v podstatě pořád. Aby motor z Golfu utáhl plně naložený furgon do kopce, dostal velmi, velmi krátké převody. Hlavně první tři. S prázdným vozem po rovině jedničku skoro nepotřebujete.

Za městem práce se spojkou ubývá a po dálnici už Crafter frčí s nadhledem cestovatele. Jakmile mu turbo napne plachty, podává malý motor stejné výkony jako pětiválec v předchozí generaci. Podle zkušeností uživatelů přitom žere o dva litry méně, tedy kolem deseti.

Ve specifických podmínkách s vyššími nároky na tažnou sílu by se přesto objemnější motor hodil. Třeba odtahovce, která naloží na hřbet dvoutunové auto a má se s ním opakovaně rozjíždět do strahovského kopce. Bohužel vlivem unijních předpisů na spotřebu paliva jim Volkswagen nic vhodnějšího nabídnout nesmí. Jejich tvůrci možná spoléhají, že ježek Jožka zvýší fyzikální účinnost motoru tak, jako zvětšil povidlové koláče.

Na jeho "správnou míru" jsme si při testování vzpomněli ještě dvakrát. Poprvé při parkování. Řidičák sem, řidičák tam, šestimetrová délka a bez zrcátek dvoumetrová šířka už je prostě autobus. Až vás příště dopálí, že nějaký kurýr postavil dodávku na chodník a vy kolem ní ani neprojdete, zkuste se rozhlédnout, kde jinde mohl zaparkovat. V centru města bývá odpověď jasná předem. A to má Crafter ještě dvě delší verze, největší měří 7,5 metru.

Volkswagen Crafter Kombi Motor: čtyřválec 2.0 TDI

Výkon: 103 kW

Točivý moment: 340 Nm

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Délka: 5986 mm

Objem nákladového prostoru: 9,9 m3

Užitečné zatížení: 960 kg

Celková hmotnost: 3000 kg

Cena od: 1 116 720 Kč

Verze 8 míst, krátký rozvor, základní střecha

Stejně tak si musíme srovnat měřítka v ceně. Takhle velký kus auta nejde pořídit lacino, holá skříňová verze s nejslabší verzí motoru startuje na 835 000 Kč. S bočními dveřmi, prosklenou kabinou, kolejnicemi v podlaze a šesti sedadly už jsme na 1 116 720 Kč.

Za vybavení, které z ní udělá pohodlný přepravník, si ovšem Volkswagen účtuje poněkud udivující částky. Třeba samočinnou klimatizaci s druhým výměníkem pro zadní část kabiny pořídíte za 66 000 Kč, ale rozvod vychlazeného vzduchu s potřebnými výdechy na stropě stojí dalších 53 000 Kč.

Není divu, že s dalšími doplňky, jako vyhřívané čelní sklo, pohodlnější přední sedadla, navigace a sestava bezpečnostních asistentů, se celkový účet vyšvihl na 1 680 000 Kč. To je o šest set tisíc více než za osmimístnou verzi Transporteru a je to nejspíš v pořádku, protože za sedadly Crafteru máte k dispozici prostor ještě jednoho auta. Konkurence bývá leckdy levnější, ale to už je jiná historka.