Volkswagen chce uspět tam, kde ostatní ztroskotali. SUV T-Roc přijíždí jako kabriolet

Volkswagen T-Roc se prakticky ihned po svém představení v roce 2017 zařadil mezi nejpopulárnější SUV v Evropě. Jen do konce loňského roku zaujal 360 tisíc zákazníků. A německý výrobce začal hledat další části trhu, kam by se s novinkou mohl podívat. Volba nakonec padla na kabriolet, s jehož výrobou má VW bohaté zkušenosti.

Už v roce 1949 začala v Osnabrücku produkce otevřeného Brouka, na kterého navázal model Karmann Ghia. Následovaly tři generace Golfu, Eos s pevnou skládací střechou a také otevřený New Beetle. Zatím posledním kabrioletem Volkswagenu byl novodobý Beetle, jehož výroba ale skončila v loňském roce (více zde). A na tuto tradici chce navázat právě T-Roc Cabriolet.

Produkci bude zajišťovat opět závod v Osnabrücku, a podobně jako většina předchůdců, i T-Roc dostane plátěnou skládací střechu. Přesto s novinkou Volkswagen prakticky zakládá nový segment - křížence mezi kompaktním SUV a kabrioletem zatím žádná automobilka neuvedla.

V nedávné době se o kombinaci SUV a kabrioletu pokoušel Nissan s Muranem CrossCabriolet a Range Rover s Evoquem Convertible. Oba modely však byly větší a prémiovější než T-Roc a skončily bez nějakého výraznějšího prodejního úspěchu.

Volkswagen doufá, že jeho auto uspěje o poznání lépe. "Věříme, že v porovnání s jinými značkami máme pro kabriolety silnou zákaznickou základnu. A věříme, že máme mnohem lepší pozici s vozem uspět také proto, že výchozí T-Roc přilákal i řadu úplně nových zákazníků. Navíc se soustředíme na evropský trh, to konkurence nedělala, a nabízíme příznivou cenu," shrnuje Jan-Ingo Theuner z marketingového oddělení Volkswagenu.

Stejně jako jiné kabriolety, i T-Roc je třídveřový. A ačkoliv s výchozí verzí sdílí technický základ, má například rozvor náprav natažený z 2590 mm na 2630 mm. "Je to kvůli bezpečnosti a také kvůli většímu prostoru na zadních sedadlech," vysvětluje projektový manažer otevřeného T-Rocu Franz Kaltofen.

Obě auta mají navzájem i řadu dalších odlišností. Kabriolet má například vyztužený rám předního skla a střešní sloupky. Další výztuhy jsou v podlaze vozu a při převrácení pro ochranu cestujících na zadních sedadlech vystřelí bezpečnostní oblouky.

Celkově nabízí kabriolet vyšší torzní tuhost než výchozí SUV, zároveň je ale také těžší. Nejvíce podle Volkswagenu váží plátěná střecha a její mechanismus, celkový nárůst je potom podle zástupců značky ve srovnatelné variantě 194 kilogramů.

Střecha samotná je ovládaná elektrohydraulicky. Její natažení zabere devět sekund, stažení potom jedenáct sekund a oba úkony lze provádět až do 30 km/h. Volkswagen rovněž dodává větrnou clonu, která zvyšuje akustický komfort při jízdě se staženou střechou. Právě střechu pro Volkswagen vyrábí specialista Webasto ve své slovenské továrně.

Oproti již zmíněné konkurenci by vedle historické tradice chtěl Volkswagen bojovat také praktičností. "Myslíme si, že T-Roc Cabriolet může být jediné auto, které bude zákazník vlastnit. Je to vůz uzpůsobený na denní použití," podotýká Kaltofen. Otevřené SUV má sezení v konfiguraci 2+2 a také zavazadlový prostor s objemem 280 litrů. Nabízí se i sklopná zadní opěradla, což využitelný prostor může ještě zvětšit. Jak moc, to ale Volkswagen neudává. Mimo to lze za auto zapřáhnout až 1,5 tuny těžký přívěs.

Kabina se od výchozího SUV svým provedením nijak zásadně neodlišuje. Hlavním prvkem tak je vedle barevné dekorační plochy v jednom ze čtyř odstínů osmipalcová obrazovka multimediálního systému se standardní navigací. Tu doplňují ve vyšší výbavě či za příplatek digitální budíky. Volkswagen také nabízí služby We Connect a We Connect Plus.

Ve druhém případě jde o internetové připojení nejen pro navigaci (například on-line dopravní zpravodajství), ale bezdrátově i pro cestující. Existuje také aplikace pro chytré telefony, která je propojí s autem a některé funkce je tak možné ovládat na dálku.

Pod kapotou sází Volkswagen výhradně na benzinové motory. Základem je přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 85 kW a manuální šestistupňovou převodovkou, alternativou k němu je přeplňovaná 1.5 TSI o výkonu 110 kW. Ta se nabízí nejen s ručním řazením, ale volitelně i se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG.

Oba modely mají výhradně pohon předních kol. Podle zástupců automobilky cílová skupina vozu pohon všech kol nechce, auto je totiž určené především pro jízdy ve městě či na běžných silnicích. Výrobce na druhou stranu sleduje poptávku, co se dalších motorových variant týká, a nevylučuje tedy, že by se v budoucnu mohl objevit otevřený T-Roc i s nějakou další pohonnou jednotkou.

Na českém trhu nabízí Volkswagen auto ve dvou výbavových verzích. Základní Style stojí s litrovým motorem od 709 900 korun a nechybí mu adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu nebo přednárazový systém s nouzovým brzděním a detekcí chodců. Komfortní výbava zahrnuje například manuální klimatizaci, již zmíněnou osmipalcovou navigaci s on-line službami na rok, přední a zadní parkovací senzory, mlhovky či kožený multifunkční volant. Vizuálně pak T-Roc dostává zadní diodová světla a 17palcová litá kola.

Ceník - Volkswagen T-Roc Cabriolet

Style R-Line 1.0 TSI / 85 kW 709 900 Kč ---------- 1.5 TSI / 110 kW 748 900 Kč 826 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW DSG 808 900 Kč 886 900 Kč

Vyšší verze R-Line začíná v Česku už se silnějším motorem na 826 900 korunách. Ve výbavě potom vozí navíc třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální budíky, diodová přední světla a řadu sportovních exteriérových i interiérových doplňků R-Line. Vedle toho má tato verze i sportovní podvozek či volič jízdních režimů.

Celkem bude T-Roc Cabriolet k dispozici v osmi barvách karosérie a s koly o velikosti 17 či volitelně 18 nebo 19 palců. Střecha je vždy černá. Hlavními trhy nového modelu jsou podle automobilky Německo, Francie a Velká Británie. Naopak do USA nebo Číny se auto vůbec nedostane.